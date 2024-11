Tết Tây – Tết Ta: Vui Tết đoàn viên cùng Sagrifood

Nhân dịp Tết đến Xuân về, Sagrifood trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng những sản phẩm đặc biệt năm nay như: Thịt heo Thảo Mộc, Thịt gà Thảo dưỡng, Thịt heo VietGAP, Thịt heo tẩm ướp 1 nắng, Giò lụa giòn ớt xiêm xanh, Giò bò giòn ớt xiêm xanh, Chả lụa, Chả giò, Lạp xưởng, Xúc xích, Chả ốc, Chà bông… Sagrifood tin rằng các sản phẩm trên góp phần thêm hương vị đậm đà của buổi tiệc sum vầy ngày xuân.

Chúng tôi cam kết các sản phẩm do Sagrifood cung cấp ra thị trường luôn đảm bảo các tiêu chí "Xanh - Sạch – An Toàn" được sản xuất trên quy trình khép kín, đạt chứng nhận OCOP, VietGAP, chuỗi thực phẩm an toàn, ISO – HACCP 22000. Bên cạnh đó người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng, vì hầu hết các sản phẩm do Sagrifood phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng luôn có mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Với mong muốn trở thành đối tác cung ứng để đưa đến cho Quý khách hàng những trải nghiệm về sản phẩm và dịch vụ tốt nhất – uy tín nhất, Sagrifood thực hiện đồng bộ nhiều chương trình siêu ưu đãi hấp dẫn, cùng với đó là dịch vụ giao hàng tận nơi.

Sagrifood rất vui được tiếp nhận thông tin đặt hàng của Quý khách hàng/Quý đối tác gần xa!. Kính chúc Quý Khách hàng năm mới "Vạn Sự Như Ý"