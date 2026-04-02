Techcombank và Masterise Group mang “Tinh hoa Pháp” về Việt Nam, tôn vinh di sản nghệ thuật độc bản

Tiếp nối hành trình kiến tạo những giá trị sống vượt thời và đưa tinh hoa độc bản thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, Techcombank và Masterise Group là nhà đồng tài trợ độc quyền sẽ đưa chương trình hòa nhạc "Florilèges Français – Tinh hoa Pháp" từ không gian nghệ thuật của cung điện Versailles thế kỷ XIX về Nhà hát Hồ Gươm - biểu tượng nghệ thuật mới giữa lòng Hà Nội. Trong hai đêm 25, 26-4 sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles với những trích đoạn kinh điển của Opera Pháp - từ giai điệu quyến rũ của Barcarolle, vẻ đẹp tinh tế của Flower Duet đến những tác phẩm giàu cảm xúc vượt lên khuôn khổ của một đêm nhạc thông thường.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, đêm nhạc còn mở ra một không gian văn hóa, nơi những giá trị thẩm mỹ vượt thời gian được tôn vinh và lan tỏa. Đây cũng là dịp Techcombank và Masterise Group bày tỏ sự tri ân tới những khách hàng trân quý, khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm sống tinh hoa, kết nối sâu sắc với những giá trị văn hóa nghệ thuật trường tồn.

Khi di sản hoàng gia Pháp 'hồi sinh' giữa lòng Hà Nội

Đúng như tên gọi "Florilège" (tuyển tập những nhành hoa đẹp nhất), đêm nhạc quy tụ những trích đoạn Aria tinh túy nhất của Opera Pháp và châu Âu. Với "Tinh hoa Pháp", khán giả sẽ được hòa mình vào không gian Paris hoa lệ qua Vie Parisienne, aria L’Air des Bijoux; những trích đoạn Habanera, Toreador nồng nhiệt trong vở Carmen và lắng đọng với vẻ đẹp tinh tế của Flower Duet (Lakmé), Méditation (Thaïs); hay giai điệu tuyệt đẹp của Barcarolle.

Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Victor Jacob, cùng những giọng ca danh tiếng như Julien Behr, Fanny Valentin, Dàn nhạc Hoàng gia Versailles sẽ mang đến một không gian âm nhạc đậm tinh thần nghệ thuật Pháp - nơi di sản và cảm xúc được truyền tải trọn vẹn qua từng giai điệu, nơi trải nghiệm nghệ thuật được tuyển chọn như một đặc quyền dành cho những khán giả thấu hiểu giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.

Tri ân khách hàng bằng những trải nghiệm khác biệt

Được biết, hai đêm công diễn được đầu tư để tri ân các hội viên Techcombank Private và khách hàng chiến lược của Techcombank và hệ sinh thái, những người đã đồng hành bền chặt cùng Techcombank và hệ sinh thái trên hành trình kiến tạo sự thịnh vượng bền vững.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank - chia sẻ: "Với Techcombank và hệ sinh thái, việc đồng hành cùng những chương trình nghệ thuật kinh điển như "Tinh hoa Pháp" là một phần trong hành trình mang những giá trị tinh hoa thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời kiến tạo những trải nghiệm xứng tầm dành cho khách hàng của chúng tôi. Khi những di sản nghệ thuật từ Versailles được tái hiện tại Hà Nội, đó không chỉ là một đêm hòa nhạc mà còn là sự giao thoa của văn hóa vượt thời gian - điều mà chúng tôi tin rằng có thể làm phong phú thêm trải nghiệm sống của khách hàng và góp phần nâng tầm đời sống nghệ thuật tại Việt Nam, nhất quán với chiến lược phát triển tinh hoa văn hoá bền vững của Techcombank và hệ sinh thái".

Sự tôn vinh dành cho giới tinh hoa

Cũng tại đêm nhạc, Mellow Six - một thương hiệu thuộc Masterise Group - sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt phong vị, kiến tạo những "điểm chạm" ẩm thực phong phú, đủ để đánh thức trọn vẹn mọi giác quan và khơi gợi chiều sâu cảm xúc.

Mỗi thức uống và mỹ vị được phục vụ sẽ là một kiệt tác tinh xảo, gửi gắm tâm huyết từ các nghệ nhân tài hoa - những người nâng niu từng chi tiết và cá nhân hóa trải nghiệm theo gu thưởng lãm riêng biệt của từng vị khách quý. Trong không gian nơi ánh sáng, âm nhạc và tinh hoa Pháp hòa quyện, từng khoảnh khắc đều mang dấu ấn sáng tạo độc bản - sang trọng, tinh tế và cộng hưởng trong từng trải nghiệm.

Giữa những giai điệu Opera Pháp đầy mê hoặc, Mellow Six sẽ đưa các hội viên Techcombank Private và khách hàng bước vào một hành trình thưởng vị đậm chất nghệ thuật - nơi đẳng cấp không chỉ để chiêm ngưỡng, mà để cảm nhận sự thăng hoa của một phong cách sống tinh hoa.