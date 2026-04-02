Techcombank và Masterise Group mang “Tinh hoa Pháp” về Việt Nam, tôn vinh di sản nghệ thuật độc bản

Khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles với những trích đoạn kinh điển của Opera Pháp

Tiếp nối hành trình kiến tạo những giá trị sống vượt thời và đưa tinh hoa độc bản thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, Techcombank và Masterise Group là nhà đồng tài trợ độc quyền sẽ đưa chương trình hòa nhạc "Florilèges Français – Tinh hoa Pháp" từ không gian nghệ thuật của cung điện Versailles thế kỷ XIX về Nhà hát Hồ Gươm - biểu tượng nghệ thuật mới giữa lòng Hà Nội. Trong hai đêm 25, 26-4 sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles với những trích đoạn kinh điển của Opera Pháp - từ giai điệu quyến rũ của Barcarolle, vẻ đẹp tinh tế của Flower Duet đến những tác phẩm giàu cảm xúc vượt lên khuôn khổ của một đêm nhạc thông thường.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, đêm nhạc còn mở ra một không gian văn hóa, nơi những giá trị thẩm mỹ vượt thời gian được tôn vinh và lan tỏa. Đây cũng là dịp Techcombank và Masterise Group bày tỏ sự tri ân tới những khách hàng trân quý, khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm sống tinh hoa, kết nối sâu sắc với những giá trị văn hóa nghệ thuật trường tồn.

Khi di sản hoàng gia Pháp 'hồi sinh' giữa lòng Hà Nội

Đúng như tên gọi "Florilège" (tuyển tập những nhành hoa đẹp nhất), đêm nhạc quy tụ những trích đoạn Aria tinh túy nhất của Opera Pháp và châu Âu. Với "Tinh hoa Pháp", khán giả sẽ được hòa mình vào không gian Paris hoa lệ qua Vie Parisienne, aria L’Air des Bijoux; những trích đoạn Habanera, Toreador nồng nhiệt trong vở Carmen và lắng đọng với vẻ đẹp tinh tế của Flower Duet (Lakmé), Méditation (Thaïs); hay giai điệu tuyệt đẹp của Barcarolle.

Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Victor Jacob, cùng những giọng ca danh tiếng như Julien Behr, Fanny Valentin, Dàn nhạc Hoàng gia Versailles sẽ mang đến một không gian âm nhạc đậm tinh thần nghệ thuật Pháp - nơi di sản và cảm xúc được truyền tải trọn vẹn qua từng giai điệu, nơi trải nghiệm nghệ thuật được tuyển chọn như một đặc quyền dành cho những khán giả thấu hiểu giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.

Tri ân khách hàng bằng những trải nghiệm khác biệt

Được biết, hai đêm công diễn được đầu tư để tri ân các hội viên Techcombank Private và khách hàng chiến lược của Techcombank và hệ sinh thái, những người đã đồng hành bền chặt cùng Techcombank và hệ sinh thái trên hành trình kiến tạo sự thịnh vượng bền vững.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank - chia sẻ: "Với Techcombank và hệ sinh thái, việc đồng hành cùng những chương trình nghệ thuật kinh điển như "Tinh hoa Pháp" là một phần trong hành trình mang những giá trị tinh hoa thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời kiến tạo những trải nghiệm xứng tầm dành cho khách hàng của chúng tôi. Khi những di sản nghệ thuật từ Versailles được tái hiện tại Hà Nội, đó không chỉ là một đêm hòa nhạc mà còn là sự giao thoa của văn hóa vượt thời gian - điều mà chúng tôi tin rằng có thể làm phong phú thêm trải nghiệm sống của khách hàng và góp phần nâng tầm đời sống nghệ thuật tại Việt Nam, nhất quán với chiến lược phát triển tinh hoa văn hoá bền vững của Techcombank và hệ sinh thái".

Sự tôn vinh dành cho giới tinh hoa

Cũng tại đêm nhạc, Mellow Six - một thương hiệu thuộc Masterise Group - sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt phong vị, kiến tạo những "điểm chạm" ẩm thực phong phú, đủ để đánh thức trọn vẹn mọi giác quan và khơi gợi chiều sâu cảm xúc.

Mỗi thức uống và mỹ vị được phục vụ sẽ là một kiệt tác tinh xảo, gửi gắm tâm huyết từ các nghệ nhân tài hoa - những người nâng niu từng chi tiết và cá nhân hóa trải nghiệm theo gu thưởng lãm riêng biệt của từng vị khách quý. Trong không gian nơi ánh sáng, âm nhạc và tinh hoa Pháp hòa quyện, từng khoảnh khắc đều mang dấu ấn sáng tạo độc bản - sang trọng, tinh tế và cộng hưởng trong từng trải nghiệm.

Giữa những giai điệu Opera Pháp đầy mê hoặc, Mellow Six sẽ đưa các hội viên Techcombank Private và khách hàng bước vào một hành trình thưởng vị đậm chất nghệ thuật - nơi đẳng cấp không chỉ để chiêm ngưỡng, mà để cảm nhận sự thăng hoa của một phong cách sống tinh hoa.

Đêm nhạc Tinh hoa Pháp: "Florilèges Français" - Nơi tinh hoa Opera Pháp nở rộ

Thời gian: ngày 25, 26-4-2026

Địa điểm tổ chức: Nhà hát Hồ Gươm - 40 Hàng Bài, Hà Nội

Tài trợ độc quyền: Techcombank và Masterise Group

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực: Mellow Six

Minh Quân
Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Giáo dục - Cộng đồng 19:18

SMU tăng mạnh trong bảng xếp hạng ngành học năm 2026 của QS, là một trong những trường thăng hạng nhiều nhất thế giới trong nhóm có từ 10 ngành được xếp hạng.

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Thị trường 17:25

Từ tư duy “chọn trường” sang “chọn môi trường sống”, triết lý nuôi dạy con của thế hệ phụ huynh hiện đại có sự dịch chuyển rõ rệt.

Vinhomes Green Paradise khởi động giải đi bộ “Green Family Walk”

Vinhomes Green Paradise khởi động giải đi bộ “Green Family Walk”

Nhịp sống 17:22

Vinhomes Green Paradise trao “món quà sức khỏe” cho các gia đình đa thế hệ qua giải đi bộ “Green Family Walk”

“Việc làm như ý - Lì xì hết ý”: Niềm tin khơi thông thị trường lao động 2026

“Việc làm như ý - Lì xì hết ý”: Niềm tin khơi thông thị trường lao động 2026

Giáo dục - Cộng đồng 08:00

Chiến dịch của Vieclam24h kết thúc với những kỷ lục ấn tượng và câu chuyện nhân văn về sự thấu cảm, tiếp sức cho người lao động tìm khởi đầu mới.

KDI Holdings: Một thập kỷ kiến tạo và phát triển

KDI Holdings: Một thập kỷ kiến tạo và phát triển

Doanh nghiệp 15:47

KDI Holdings đồng loạt tổ chức lễ meeting kỷ niệm 10 năm thành lập trên toàn Tập đoàn, mở đầu cho chuỗi sự kiện tháng 4 với nhiều điểm nhấn tại Nha Trang.

Pharmacity giữ giá thuốc thiết yếu giữa áp lực chi phí và dịch bệnh

Pharmacity giữ giá thuốc thiết yếu giữa áp lực chi phí và dịch bệnh

Thị trường 14:25

Trước áp lực cộng hưởng từ giá xăng dầu tăng cao và nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm, bài toán ổn định thị trường dược phẩm đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Agribank cùng Thanh Hóa triển khai Kiosk hành chính công thông minh

Agribank cùng Thanh Hóa triển khai Kiosk hành chính công thông minh

Doanh nghiệp 14:48

Sáng 30-3-2026, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành tỉnh Thanh Hóa.


