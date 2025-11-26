TEA CONNECT - Biểu tượng của ngoại giao mềm, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế

CEO 500 - TEA CONNECT, với chủ đề "TP HCM - Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số", không chỉ là diễn đàn kinh tế cấp cao, còn là một biểu tượng của sự kết nối sâu sắc, thiện chí và bền vững. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, tại TP HCM đang diễn ra từ ngày 25 đến 27-11.

Hương trà tâm giao - Thắm tình hợp tác

Trong không gian trang trọng của CEO 500 - TEA CONNECT, mở màn bằng phần trình diễn nghệ thuật "Trà Việt - hương đất, sắc trời và hồn người Việt Nam", do thương hiệu trà DOIDEP phối hợp thực hiện, nghi thức dâng trà và mời trà được thực hiện đầy trang nhã bởi các trà nhân đã tạo nên một khoảnh khắc lắng đọng.

Đó là lúc văn hóa Việt chạm đến trái tim của hơn 500 đại biểu - những nhà lãnh đạo, CEO, chuyên gia từ nhiều quốc gia - bằng sự tinh tế, trong sáng và chân thành.

Là phiên bản nâng cấp từ CEO 100 - TEA CONNECT ra đời năm 2023, chương trình năm nay tiếp tục được nâng tầm mạnh mẽ, trở thành "bàn tròn đàm đạo toàn cầu" giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Chuyên gia quốc tế. Tại đây, văn hóa trà được sử dụng như chất xúc tác mềm, giúp mở lối cho các cuộc đối thoại chiến lược về chuyển đổi số, trung tâm tài chính quốc tế, chuyển đổi xanh, hạ tầng chiến lược hay phát triển nhân lực AI.

Trong không gian đậm dấu ấn Việt Nam ấy, sự chân thành trở thành cầu nối, còn tách trà trở thành điểm tựa để những câu chuyện lớn được bắt đầu một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Tại diễn đàn, phiên đối thoại 95 phút do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì đã ghi dấu bằng hơn 20 tham luận từ các tập đoàn hàng đầu như Qualcomm, Siemens, Amazon, Sunwah Innovations… cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. Các cam kết hợp tác, biên bản ghi nhớ được ký kết tại sự kiện không chỉ khẳng định sức hút của TP HCM - điểm đến của đổi mới sáng tạo, công nghệ và hạ tầng thế hệ mới - mà còn thể hiện tinh thần kết nối thiện chí, bền vững của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại biểu tham dự diễn đàn thưởng thức trà

Mở rộng hơn ở không gian bên ngoài, những khu vực để đại biểu trong nước và quốc tế có cơ hội uống trà, thưởng trà bên cạnh những cuộc trò chuyện, trao đổi, rất nhiều đại biểu là doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài đã không khỏi thích thú, hào hứng với những tách trà nóng, đậm vị…

Từ CEO 100 đến CEO 500, TEA CONNECT đã bước thêm một hành trình dài, trở thành biểu tượng ngoại giao mềm của Việt Nam - nơi văn hóa truyền thống và tầm nhìn phát triển hội tụ trong một nghi lễ tinh tế: mời trà để mở ra kết nối.

World T.E.A Fest 2025 - Khi văn hóa chạm tới tầm nhìn phát triển quốc gia

Từ nền tảng của Tea Connect, Việt Nam tiếp tục mở rộng dấu ấn ngoại giao văn hóa với World T.E.A Fest 2025, dự kiến tổ chức tại Lâm Đồng vào đầu tháng 12-2025.

Lễ hội sẽ được thiết kế như một không gian kết nối toàn cầu, gìn giữ sự tinh tế của văn hóa trà Việt nhưng đồng thời mang tinh thần hội nhập mạnh mẽ, hiện đại.

World T.E.A Fest 2025 được định hình trên năm trụ cột: Lễ hội: nơi những giá trị tinh hoa từ khắp thế giới giao thoa, thổi hồn vào vùng đất Lâm Đồng đầy thi vị; Văn hóa và Di sản: tôn trọng - bảo tồn - lan tỏa, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng hương trà thanh khiết; Ngoại giao: tinh thần "ngoại giao cây tre Việt Nam" được thể hiện qua sự trong sáng, giản dị nhưng đầy thiện chí của tách trà Việt, mang thông điệp hòa bình và hữu nghị đến bạn bè năm châu; Thương mại: mở ra mạng lưới kết nối giữa ngành chè Việt Nam và các trung tâm văn hóa trà trên thế giới, nơi các cuộc đối thoại và ký kết hợp tác có thể nâng tầm giá trị sản phẩm Việt; Du lịch: kể câu chuyện Lâm Đồng bằng hương trà, bằng sự an lành, bằng những trải nghiệm văn hóa giúp du khách tìm thấy sự bình yên và kết nối.

Chuỗi hoạt động tiêu biểu như Tea Summit, Tea Expo, Tea Carnival, Tea Connect hứa hẹn mang đến một lễ hội sống động, sáng tạo và đậm tính bản sắc. Một trong những điểm nhấn được kỳ vọng xác lập kỷ lục thế giới là màn đồng diễn trà, biểu tượng cho tinh thần kiên cường và vẻ đẹp truyền thống của người Việt.

World T.E.A Fest 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là minh chứng cho khát vọng của Việt Nam: lan tỏa giá trị Văn hóa - Tự cường - Sáng tạo - Hợp tác, góp phần kiến tạo hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Trong mọi hành trình, trà luôn là điểm khởi đầu của kết nối. Một tách trà mở ra câu chuyện. Một nghi lễ khởi đầu kết nối. Một sự kiện kiến tạo tương lai.

Những sự kiện như TEA CONNECT hay mở rộng hơn với World T.E.A Fest không chỉ tôn vinh văn hóa trà Việt, còn đồng hành cùng khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam trở nên gần gũi, nhân văn và đầy sáng tạo trong mắt bạn bè quốc tế.