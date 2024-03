Tasco Auto và Lynk & Co hỗ trợ tổ chức sự kiện The Year Ahead 2024

Sự kiện quy tụ hơn 200 chuyên gia kinh tế hàng đầu, lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước, đề cao phát triển bền vững và lập kế hoạch chiến lược toàn cầu cho tương lai, dự báo về thách thức và tiềm năng của môi trường kinh tế mở tại Việt Nam.

Mẫu xe Lynk & Co 09 là mẫu xe duy nhất được trưng bày và giới thiệu tới các khách mời tại sự kiện

Đặc biệt, Tasco Auto trở thành đối tác hỗ trợ tổ chức và Lynk & Co là hãng ô tô duy nhất xuất hiện tại sự kiện đồng thời là nhà tài trợ di chuyển cho diễn giả của chương trình. Việc Tasco Auto và Lynk & Co xuất hiện tại sự kiện với các chuyên gia hàng đầu cho thấy sự tin tưởng của các đối tác lớn với uy tín của Tasco Auto và chất lượng, thương hiệu của Lynk & Co.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, mẫu xe Lynk & Co 09 là mẫu xe duy nhất được trưng bày và giới thiệu tới các khách mời. Lynk & Co 09 thu hút sự quan tâm và gây ấn tượng bởi DNA toàn cầu từ thiết kế và chuẩn an toàn châu Âu, 23 tính năng ADAS, nền tảng SPA hiện đại. Đây cũng chính là mẫu xe SUV duy nhất giành giải thưởng thiết kế quốc tế IDA 2023 vừa qua.