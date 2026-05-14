SZL đẩy mạnh khai thác 160 ha đất công nghiệp tại các vị trí vàng.

Sonadezi Long Thành thông tin, Công ty đang triển khai đầu tư, kinh doanh quỹ đất thương phẩm 160 ha đất công nghiệp và nhà xưởng cho thuê tại KCN Long Thành (xã An Phước, Thành phố Đồng Nai), KCN Châu Đức (xã Ngãi Giao, TP.HCM), KCN Tân Đức (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) và Cụm công nghiệp Long Phước 1 (xã Long Phước, Thành phố Đồng Nai).

Quỹ đất sạch tại nhiều khu, cụm công nghiệp của Sonadezi Long Thành hấp dẫn nhà đầu tư

Nằm tại những vị trí vàng của các thành phố lớn đang phát triển nhiều siêu dự án hạ tầng như TP.HCM, Thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, các khu, cụm công nghiệp của Sonadezi Long Thành đang tập trung triển khai sẽ thu hút các dự án FDI chất lượng, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số cho các địa phương.

Đồng thời, Công ty triển khai tiếp các cụm xưởng giai đoạn 6,7 tại KCN Long Thành, cụm xưởng giai đoạn 2 tại KCN Châu Đức và các nhà xưởng tại KCN Tân Đức.

Sonadezi Long Thành cho biết sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng sản phẩm nhà xưởng theo hướng đa dạng, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách hàng riêng biệt. Trong đó, Công ty sẽ đẩy mạnh loại hình nhà xưởng xây theo nhu cầu thực tế của khách hàng. Đây là sản phẩm "signature" của Sonadezi Long Thành, mang lại hiệu quả đồng hành thiết thực cùng các nhà đầu tư trong những năm qua và được khách hàng đánh giá cao.

Đại diện Công ty PDMM Việt Nam (đến từ Hoa Kỳ), khách hàng thuê nhà xưởng xây theo yêu cầu tại KCN Long Thành cho biết, sau 05 năm hoạt động, PDMM Việt Nam có nhu cầu mở rộng nhà xưởng hiện hữu (số 70, 71) và thuê thêm nhà xưởng số 81 để phát triển sản xuất. Với tinh thần đồng hành, hỗ trợ khách hàng, chủ đầu tư KCN đã thực hiện thủ tục chuyển đổi công năng một phần diện tích thuộc khuôn viên nhà xưởng số 70, giúp tăng diện tích xưởng sản xuất thêm 900 m2. Đồng thời, bổ sung đường nội bộ kết nối giữa các nhà xưởng để tạo thuận lợi cho PDMM Việt Nam trong quản lý, vận hành nhà máy. Việc xây dựng mở rộng nhà xưởng đã được Sonadezi Long Thành khởi công vào cuối tháng 3 vừa qua.

Hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của Sonadezi Long Thành

Lãnh đạo Sonadezi Long Thành cho hay, quỹ đất công nghiệp và nhà xưởng của Công ty nhận được sự quan tâm lớn của doanh nghiệp FDI và DDI do vị trí đắc địa, giá thuê hợp lý và đa dạng sản phẩm. Sức hút đang gia tăng mạnh hơn sau cột mốc Đồng Nai trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương cùng làn sóng đầu tư, phát triển các dự án hạ tầng kết nối trực tiếp Sân bay Long Thành, các cao tốc kết nối trong và ngoài vùng Đông Nam bộ.

Mục tiêu của Sonadezi Long Thành trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh mở rộng quỹ đất công nghiệp tại các địa phương tiềm năng và còn nhiều dư địa phát triển, bao gồm chương trình tham gia cùng Tổng công ty Sonadezi nghiên cứu đầu tư dự án mới tại khu vực phía Bắc của Thành phố Đồng Nai. Công ty cũng dự kiến mở rộng chuỗi dịch vụ như cung cấp nước, xử lý nước thải, trạm xăng dầu, trạm sạc xe điện, nhà ở cho công nhân trong KCN...

Cùng với đó, Sonadezi Long Thành sẽ hoàn tất thủ tục để khai thác kinh doanh sản phẩm của Khu dân cư Tam An 1 và xúc tiến đầu tư một số khu dân cư, khu đô thị tại Thành phố Đồng Nai. Qua đó, phát triển hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ, đáp ứng chiến lược đầu tư bền vững của nhà đầu tư thứ cấp trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch năm 2026 vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên tổ chức ngày 17-4, Sonadezi Long Thành dự kiến đạt tổng doanh thu hơn 593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 148 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 5% so với kết quả thực hiện năm 2025. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Sonadezi Long Thành đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 10%. Doanh nghiệp hướng đến mốc doanh thu 820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 232 tỷ đồng vào năm 2030.







