Lễ trao giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 11 năm 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông", hội đồng bình xét đã lựa chọn được 20 tập thể dành cho doanh nghiệp, 50 cá nhân đạt giải "Vô lăng vàng" dành cho lái xe; 5 tập thể và 5 cá nhân đạt giải "Văn hóa giao thông".



Chương trình với sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã và đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Nhiều doanh nghiệp, tài xế coi việc đảm bảo ATGT là trách nhiệm đối với xã hội, từ đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (viết tắt: TNGT).

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: "Những người tài xế không đòi hỏi, nhưng tôi cho rằng, xã hội cần có trách nhiệm ghi nhận và tôn vinh những người làm vận tải đường bộ, những người lái xe an toàn, có tâm. Thành tích của họ không chỉ được lan tỏa trong phạm vi của doanh nghiệp, mà hiệu ứng của Giải thưởng đã vươn xa hơn. Ngày càng nhiều doanh nghiệp, những tài xế coi việc đảm bảo ATGT là trách nhiệm của mình đối với xã hội."

Có thể nói, Giải thưởng đã góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của đội ngũ lái xe, chất lượng dịch vụ vận tải của doanh nghiệp nói riêng và toàn dân nói chung trong việc chấp hành pháp luật ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT.

Trong năm thứ 11 tổ chức, thể lệ giải thưởng đã có nhiều thay đổi, trong đó tăng số kilomet lái xe an toàn đối với tài xế xe buýt trong khu vực nội thị. So với tiêu chí số kilomet an toàn 12.000km đưa ra trong năm 2022, hồ sơ của các doanh nghiệp vận tải và lái xe buýt nội đô gửi về ban tổ chức cao hơn nhiều. Đặt trong bối cảnh năm 2023, tình hình hoạt động vận tải đã sôi động trở lại, hoàn toàn có thể đưa ra tiêu chí về quãng đường lái xe an toàn dài hơn.