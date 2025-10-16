Sửa sang tổ ấm mùa cuối năm: giải pháp lắp đặt máy lạnh thông minh và tiết kiệm từ Điện máy Xanh

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình lên kế hoạch "nâng cấp" tổ ấm, chuẩn bị đón năm mới đầy đủ và tiện nghi hơn. Trong thời điểm này, bài toán làm sao để lắp đặt các thiết bị điện tử vừa đảm bảo thẩm mỹ cho ngôi nhà mới, vừa tối ưu công năng mà vẫn cân đối được chi phí trở nên vô cùng nan giải. Và giải pháp Combo Nhà Mới được Điện máy Xanh mang đến cho thấy tính thiết thực với thời điểm, hứa hẹn giúp các gia đình giải quyết triệt để nỗi lo về việc lắp đặt máy lạnh.

Cụ thể, ngoài ưu đãi giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm, khách hàng có nhu cầu mua 2-3 máy lạnh cùng lúc còn được giảm thêm 5% tổng giá trị đơn hàng, thậm chí lên đến 10% khi mua từ 4 sản phẩm. Ngoài ra, Điện máy Xanh cũng miễn phí công lắp đặt, vật tư và đảm bảo thời gian giao lắp nhanh chóng trong ngày.

Khách hàng mua nhiều sản phẩm cùng lúc không chỉ được giảm giá trực tiếp, còn được giảm thêm đến 10% tổng giá trị đơn hàng

Điểm nhấn vượt trội của combo này còn là dịch vụ tư vấn và thi công ống đồng trước, lắp máy sau hoàn toàn miễn phí. Chỉ với một khoản đặt cọc trước, đội ngũ kỹ thuật của Điện máy Xanh sẽ trực tiếp đến khảo sát và tiến hành lắp đặt hệ thống ống đồng ngay trong giai đoạn thi công nhà. Việc tiến hành đồng bộ này cho phép triển khai giải pháp đi dây âm tường, không chỉ giúp không gian sống của khách hàng trở nên tinh tế khi che đi toàn bộ đường ống kém thẩm mỹ, mà còn bảo vệ ống dẫn khỏi tác động bên ngoài, tăng độ bền và tránh được chi phí tốn kém về sau.

"Nếu chờ đến khi nhà hoàn thiện mới lắp máy lạnh, gia chủ có thể tốn thêm chi phí đục tường, đi dây lại, vừa tốn kém thời gian lẫn tiền bạc" - đại diện Điện máy Xanh chia sẻ.

Việc lắp đặt đồng bộ nhiều máy lạnh cùng lúc giúp tiết kiệm chi phí và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mới

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật ưu việt, Điện máy Xanh còn mang đến những ưu đãi tài chính vô cùng hấp dẫn. Với Combo Nhà Mới, các gia đình có thể tiết kiệm trực tiếp từ 4-5 triệu đồng cho căn nhà 1 phòng khách - 3 phòng ngủ, trang bị 4 máy lạnh có tầm giá khoảng 10 triệu đồng/máy. Thậm chí, con số được giảm có thể lên đến 50% tổng chi phí khi kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác trên từng sản phẩm. Không chỉ vậy, khách hàng còn được tặng kèm những món quà gia dụng thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng sắm sửa mà vẫn đảm bảo tiện nghi cho tổ ấm mới.

Ngoài ra, Điện máy Xanh vẫn áp dụng giải pháp mua trả chậm với lãi suất 0%, cho phép các gia đình linh hoạt chia nhỏ khoản thanh toán trong giai đoạn bộn bề chi phí cuối năm. Sự an tâm của khách hàng còn được củng cố bằng chính sách hậu mãi dài lâu, bao gồm thời gian bảo hành lên đến 4 năm và gói 8 lần vệ sinh máy định kỳ với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Từ máy lạnh công suất lớn cho phòng rộng, chế độ siêu êm cho ông bà đến chế độ ngủ ngon cho bé, Điện máy Xanh có đa dạng lựa chọn phù hợp với từng thành viên trong gia đình

Có thể nói, Combo Nhà Mới không đơn thuần là chương trình ưu đãi, mà là một giải pháp trọn gói thông minh, giúp các gia đình đang cần hoàn thiện nhà trước Tết kiến tạo không gian sống một cách hợp lý và tiết kiệm nhất. Đây hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng dành riêng cho khách hàng Điện máy Xanh để hoàn thiện tổ ấm, chuẩn bị đón một năm mới trọn vẹn và sung túc.