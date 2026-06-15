Doanh nghiệp
15/06/2026 16:45

Sự dịch chuyển trong "khẩu vị" chọn nơi lưu trú của khách thuê cao cấp

In bài viết

(NLĐO)- Thị trường khách thuê nhà ở cao cấp tại Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chọn lọc theo chuẩn trải nghiệm và chất lượng sống.

Theo đó, khách hàng ngày càng ưu tiên những không gian sở hữu vị trí trung tâm, hệ tiện ích hoàn chỉnh và tính riêng tư cao. Đây chính là những giá trị nổi bật giúp tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond khẳng định sức hút trên thị trường.

Đà Nẵng bước vào "thời kỳ vàng" của khách thuê cao cấp

Sức bật của du lịch và kinh tế Đà Nẵng đang tạo nên một làn sóng nhu cầu thuê nhà ở cao cấp hoàn toàn mới. Chỉ riêng kỳ nghỉ lễ từ ngày 25/4 đến 3/5/2026, Đà Nẵng đã đón hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, với khách quốc tế đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24%. Lượng khách lưu trú đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31%, với công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 75-80% và nhóm khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt công suất từ 90-95%.

Sự dịch chuyển trong "khẩu vị" chọn nơi lưu trú của khách thuê cao cấp - Ảnh 1.

Đà Nẵng có cảnh quan phong phú, bãi biển đẹp và trải nghiệm đa dạng, thu hút du khách trong nước và quốc tế

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng có gần 6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025, với khách quốc tế đạt 3,4 triệu lượt (tăng 24,9%).

TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đang là trung tâm thu hút dòng vốn đầu tư, sự kiện quốc tế và cộng đồng chuyên gia, trí thức, doanh nhân đến làm việc dài hạn, kéo theo nhu cầu thuê nhà ở cao cấp tăng lên rất lớn.

Đồng thời, thị trường cũng chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong "khẩu vị" của khách thuê cao cấp. Họ ưu tiên những không gian có khả năng tích hợp nghỉ dưỡng - giải trí - chăm sóc sức khỏe - kết nối quốc tế trong cùng một điểm đến. Bên cạnh sự tiện nghi của đô thị hiện đại, sự tận hưởng trọn vẹn mọi trải nghiệm cuộc sống được người thuê đặt lên hàng đầu.

Đó cũng là lý do các tổ hợp căn hộ cao cấp ven biển sở hữu hệ sinh thái đồng bộ như Newtown Diamond đang trở thành dòng sản phẩm hấp dẫn nhà đầu tư và dẫn dắt thị trường.

Newtown Diamond: Không gian sống đáp ứng chuẩn lưu trú cao cấp

Tọa lạc trên tâm điểm cung đường resort ven biển nổi tiếng Trường Sa kết nối Đà Nẵng và Hội An, ngay cạnh bãi biển Mỹ Khê đẹp nhất hành tinh, Newtown Diamond được phát triển theo định hướng sống đa trải nghiệm, cho phép chủ nhân căn hộ có thể dễ dàng tận hưởng không gian biển, không gian đô thị nhộn nhịp và không gian văn hóa nổi tiếng bậc nhất miền Trung - giá trị cộng thêm rất được lòng khách thuê quốc tế. Đặc biệt, tổ hợp nằm cạnh sân gôn Legend Danang Golf Resort Top 100 thế giới, thừa hưởng lượng khách quốc tế dồi dào đến chơi gôn tại đây.

Sự dịch chuyển trong "khẩu vị" chọn nơi lưu trú của khách thuê cao cấp - Ảnh 2.

Newtown Diamond có vị trí hiếm có "mặt biển, kề sân gôn", tâm điểm cung đường nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng kết nối Đà Nẵng với Hội An

Không dừng lại ở vị trí, Newtown Diamond được phát triển theo định hướng "all-in-one living" - chuẩn sống tích hợp đang được ưa chuộng tại các đô thị nghỉ dưỡng quốc tế. Hệ tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, từ bể bơi chân mây, trung tâm thương mại khối đế, nhà hàng, café, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, y tế… và dịch vụ vận hành tiêu chuẩn cao đem đến trải nghiệm an cư và lưu trú thuận tiện, trọn vẹn mà không cần phải di chuyển xa.

Đây là yếu tố quan trọng với các cư dân và du khách hiện đại, những người yêu thích thiên nhiên tuyệt mĩ, không gian chuẩn nghỉ dưỡng nhưng đề cao sự tiện nghi, tiết kiệm thời gian, được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và tận hưởng mỗi ngày

Hệ tiện ích cao cấp và hệ sinh thái xung quanh đem lại cho Newtown Diamond không gian sống tiện nghi, sôi động

Tài sản đón đầu dòng tiền lưu trú quốc tế

Sự dịch chuyển trong "khẩu vị" chọn nơi lưu trú của khách thuê cao cấp - Ảnh 3.

Trong bối cảnh bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc theo giá trị khai thác thực tế, Newtown Diamond được đánh giá cao nhờ khả năng đón đầu dòng khách thuê nhà ở cao cấp từ quốc tế đang tăng trưởng mạnh tại Đà Nẵng

Không chỉ sở hữu lợi thế vận hành cho thuê, dự án đang thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ chính sách bán hàng linh hoạt: Hỗ trợ lãi suất lên đến 70% giá bán, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc lên tới 60 tháng. Với những khách hàng thanh toán sớm sẽ được chiết khấu 12% và thanh toán theo tiến độ sẽ được chiết khấu 3%.

Đồng thời, khách hàng còn được tặng ngay quà tân gia lên tới 150 triệu, tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý, ưu đãi phí thường niên lên đến 15 năm cho thẻ Visa SeATravel hoặc SeAGolf Platimum do Ngân hàng SeABank phát hành. Bên cạnh đó, khách hàng được có cơ hội bốc thăm trúng xe Mercedes GLC 300.

Khi thị trường ngày càng ưu tiên những tài sản vừa tạo dòng tiền, vừa sở hữu giá trị sống bền vững, Newtown Diamond không đơn thuần là một căn hộ ven biển. Đây là "tọa độ sống" dành cho cộng đồng cư dân toàn cầu mới tại Đà Nẵng, đồng thời là tài sản mang tiềm năng khai thác lưu trú nổi bật giữa trung tâm phát triển năng động bậc nhất miền Trung.

Hà Thành

TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ

Doanh nghiệp 16:23

(NLĐO) - Với những thành tích suất sắc, Tập đoàn BRG vinh dự là tập đoàn kinh tế duy nhất của TP Hà Nội được Chính phủ trao tặng Cờ Thi đua năm 2024.

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Doanh nghiệp 10:38

(NLĐO) - Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong "Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ".

Madame Chủ tịch và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Doanh nghiệp 16:36

(NLĐO) - Dưới sự lãnh đạo của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG không chỉ kinh doanh xuất sắc mà còn đặt trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho mọi hoạt động

từ khóa : Đà Nẵng, du lịch, Tập đoàn BRG, BRG
Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp hè 2026

Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp hè 2026

Thị trường 14:37

Ngày 15-6, Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay mới kết nối Hà Nội – Buôn Ma Thuột.

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Doanh nghiệp 12:24

(NLĐO) - Những quy hoạch hạ tầng quy mô tỷ đô đang làm thay đổi diện mạo khu Nam Đà Nẵng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

CHKQT Gia Bình - Kiến tạo không gian phát triển mới, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

CHKQT Gia Bình - Kiến tạo không gian phát triển mới, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngân hàng 11:39

Với định hướng hoàn toàn khác biệt, dự án mở ra không gian phát triển quy mô lớn, nơi hội tụ của đầu tư, công nghệ và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bay mùa hè rực rỡ cùng không gian mua sắm đẳng cấp tại Tân Sơn Nhất

Bay mùa hè rực rỡ cùng không gian mua sắm đẳng cấp tại Tân Sơn Nhất

Dịch vụ 11:12

Mùa du lịch cao điểm khuấy động không khí mua sắm tại sân bay Tân Sơn Nhất với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Không Gian Gốm Bát Tràng tại Lễ hội Trái cây 2026: Hội tụ giao thương và nghệ thuật truyền thống

Không Gian Gốm Bát Tràng tại Lễ hội Trái cây 2026: Hội tụ giao thương và nghệ thuật truyền thống

Thị trường 10:40

Từ ngày 12-6 đến 19-6-2026, phường Phú Định (TP HCM) chính thức khai mạc Tuần lễ Trái cây với chủ đề đầy hoài niệm "Trên bến dưới thuyền"

Nam Long và Thrive triển khai hệ sinh thái cộng đồng nhà ở cao cấp cho người cao tuổi tại Việt Nam

Nam Long và Thrive triển khai hệ sinh thái cộng đồng nhà ở cao cấp cho người cao tuổi tại Việt Nam

Thị trường 10:16

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, Nam Long mở rộng danh mục sản phẩm với mô hình bất động sản kết hợp chăm sóc người cao tuổi.

Tiger® Beer ra mắt Tiger Êm mới – “Vị Êmmm, hậu đãaa…!"

Tiger® Beer ra mắt Tiger Êm mới – “Vị Êmmm, hậu đãaa…!"

Sản phẩm 10:01

Tiger® Beer vừa ra mắt sản phẩm Tiger Êm mới – Tiger Smooth Lager, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa nền bia êm, dễ uống, mà còn thơm đại mạch, cùng hậu vị “đã”.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn