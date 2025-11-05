Star Galaxy - Điểm đến cho mọi loại hình sự kiện tại Hà Nội

Vị thế trung tâm của Thủ đô

Tọa lạc tại 87 Láng Hạ, tuyến phố sầm uất khu vực nội đô, Star Galaxy sở hữu vị trí "vàng" khi nằm giữa khu vực hành chính, văn hóa, kinh tế trọng điểm của thành phố. Nhờ lợi thế này, nơi đây trở thành điểm đến thuận tiện cho mọi loại hình sự kiện, dễ dàng kết nối với các khu vực nội đô và các tuyến đường lớn.

Không chỉ thuận lợi về giao thông, Star Galaxy còn được bao quanh bởi hệ thống khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại lớn, tạo nên quần thể tiện ích hoàn chỉnh cho khách hàng và đối tác tham dự sự kiện. Đặc biệt, Star Galaxy còn bố trí sảnh đỗ xe rộng rãi, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các chương trình quy mô lớn ngay giữa lòng Thủ đô.

Không gian chuẩn mực - Linh hoạt cho mọi nhu cầu

Star Galaxy sở hữu kiến trúc thiết kế hiện đại, tinh giản mà vẫn toát lên vẻ trang nhã. Mỗi khu vực đều được đầu tư kỹ lưỡng để đáp ứng đa dạng nhu cầu tổ chức - từ sự kiện nhỏ khoảng 50 khách cho đến chương trình hàng trăm người tham dự.

Bốn sảnh tiệc được đặt tên theo những loài hoa mang biểu tượng của tình yêu, may mắn và hạnh phúc, cũng chính là thông điệp mà Star Galaxy muốn gửi gắm trong từng buổi tiệc.

Sảnh Hoa Cỏ May: Mang vẻ đẹp thanh thoát, là lựa chọn hoàn hảo cho các tiệc cưới, lễ đính hôn hoặc tiệc báo hỷ, tiệc sinh nhật ấm cúng.

Sảnh Hoa Thạch Thảo: Sảnh đón khách tầng 2 thoáng đãng, được đánh giá là đẹp nhất nhì khu vực. Nơi để khách check-in, thưởng tiệc tea-break,...

Sảnh Hoa Tường Vi: Trang trọng và hiện đại với sức chứa lớn, phù hợp cho các sự kiện doanh nghiệp, lễ kỷ niệm, hội nghị khách hàng, gala cuối năm.

Sảnh Hoa Mộc Lan: Ấm áp và tinh tế, được nhiều khách hàng lựa chọn cho tiệc tri ân, họp báo, ra mắt sản phẩm, hội thảo - hội nghị quy mô vừa.

Không gian sảnh tiệc linh động cho mọi sự kiện bùng nổ

Nhà hát Ngôi Sao - Dấu ấn riêng biệt

Nằm trên tầng 2 của Star Galaxy, Nhà hát Ngôi Sao là điểm nhấn đặc biệt tạo nên sự khác biệt hiếm có so với các địa điểm tổ chức sự kiện khác tại Hà Nội. Đây là một trong số ít trung tâm tiệc cưới và sự kiện tại Thủ đô sở hữu một nhà hát tư nhân chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản.

Với không gian hơn 300 chỗ ngồi, hệ thống sân khấu hiện đại, Nhà hát Ngôi Sao trang bị hệ thống trình chiếu đa lớp gồm màn Gauze, màn Panel, màn hình LED cỡ lớn cùng dàn âm thanh ánh sáng cao cấp, phù hợp dành cho các chương trình biểu diễn, hội diễn, lễ vinh danh, talkshow, gala, lễ Vows cảm xúc, các sự kiện tôn vinh doanh nghiệp.

Sở hữu riêng một nhà hát chuyên nghiệp

Ẩm thực tinh tế - Kết nối cảm xúc qua từng món ăn

Ẩm thực là yếu tố góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho Star Galaxy. Với hơn 300 món ăn đa dạng được chọn lọc từ tinh hoa ẩm thực Á - Âu, nơi đây mang đến cho khách mời trải nghiệm trọn vẹn từ hương vị đến cách trình bày.

Thực đơn đa dạng, linh hoạt cho nhiều hình thức tổ chức – từ tiệc bàn tròn truyền thống, tiệc chiêu đãi doanh nghiệp, buffett đến finger food hay tea-break. Dù là tiệc cưới sang trọng hay buổi gặp gỡ giao lưu thân mật, mỗi món ăn đều được chế biến từ nguồn nguyên liệu tươi ngon, thể hiện sự tỉ mỉ và sáng tạo của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp.

Dịch vụ trọn gói – Giải pháp đồng bộ cho khách hàng

Không chỉ sở hữu không gian đẹp và ẩm thực tinh tế, Star Galaxy còn cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện trọn gói từ A - Z, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiện lợi, đồng bộ, chuyên nghiệp.

Từ khâu trang trí, dàn dựng sân khấu, âm thanh - ánh sáng, cho đến điều phối chương trình, phục vụ tiệc và chăm sóc khách mời, mọi công đoạn đều được đội ngũ Star Galaxy thực hiện chuyên nghiệp.

Hệ thống truyền thông mặt tiền - Tăng hiệu quả quảng bá sự kiện

Không chỉ đầu tư vào không gian bên trong, Star Galaxy còn chú trọng xây dựng hệ thống truyền thông ngoài trời chuyên nghiệp ngay tại mặt tiền tòa nhà. Nổi bật với hai màn LED cỡ lớn ở vị trí trung tâm mặt tiền cùng hệ thống phướn dọc – ngang giúp doanh nghiệp, đối tác dễ dàng quảng bá sự kiện, thu hút sự chú ý của khách qua lại khu vực xung quanh, gia tăng độ nhận diện thương hiệu.

Nhờ lợi thế về vị trí trung tâm, không gian tổ chức linh hoạt, ẩm thực phong phú cùng dịch vụ trọn gói chuyên nghiệp, Star Galaxy khẳng định vị thế là một trong những địa chỉ tổ chức sự kiện và tiệc cưới hàng đầu tại Hà Nội.

Dù là lễ cưới, hội nghị, tiệc tri ân hay chương trình nghệ thuật, mỗi sự kiện tại Star Galaxy đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ cho khách hàng.