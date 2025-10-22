Sở hữu vị trí kim cương, OS2 The Opus One khuấy động thị trường TP HCM

Hiệu ứng được tạo ra không chỉ bởi đây là quỹ căn cao tầng cuối cùng của Vinhomes Grand Park mà còn vì vị trí đắc địa mở ra khả năng siêu kết nối.

Đón "cơn địa chấn" từ loạt hạ tầng "bom tấn"

Là mảnh ghép hoàn chỉnh của Vinhomes Grand Park, OS2 The Opus One được thừa hưởng toàn bộ ưu thế "toạ độ vàng" ở phía Đông TP HCM. Đó là khu vực được bao quanh bởi nhiều dự án giao thông tỉ đô đã vận hành và đang được thi công thần tốc. Hạ tầng đồng bộ không chỉ giúp việc di chuyển của cư dân thuận tiện mà tạo lực đẩy để bất động sản tăng giá theo cấp số nhân.

Ngay lúc này, cư dân OS2 The Opus One đã có thể đi lại hằng ngày trên tuyến metro số 1 theo hướng từ Vinhomes Grand Park vào nội đô (hoặc ngược lại) qua depot Suối Tiên chỉ sau vài phút di chuyển. Tuyến metro này chính thức được đưa vào khai thác cũng đã giúp giá nhà, đất tăng từ 35%-70% (theo Savills) và xu hướng này sẽ còn tiếp tục.

Trong khi đó, đường vành đai 3 TP HCM đang "tăng tốc" để kịp "về đích" vào giữa năm sau. Dự kiến, đoạn 14,7 km qua các phường thuộc TP Thủ Đức (cũ), tiếp giáp OS2 The Opus One sẽ hoàn thành vào tháng 12-2025; tiếp sau đó sẽ là 32,62 km đoạn qua Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh... Tuyến đường xương sống này sẽ mở rộng không gian kết nối của Vinhomes Grand Park ra toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các tòa tháp The Opus One nằm ngay sát "siêu dự án" đường Vành đai 3 hơn 75.000 tỉ đồng

Khu phía Đông TP HCM càng có cơ hội "cất cánh" khi hệ thống giao thông đường bộ trong tương lai sẽ hoàn thiện hơn với 6 tuyến metro được xây dựng từ nay tới 2035. Các hợp phần khép kín đường vành đai 2, đường vành đai 4 cũng sẽ sớm triển khai cùng hệ thống đường nhánh đấu nối vào các tuyến cao tốc đi Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Đáng chú ý là từ OS2 The Opus One, cư dân có thể nhanh chóng hoà vào mạng lưới giao thông này.

Đặc biệt, OS2 The Opus One là dự án hiếm hoi nằm giữa 2 "cửa ngõ" quốc tế. Đó là là sân bay Tân Sơn Nhất (cách 25 km) vừa khánh thành nhà ga T3, có thể đón tới 50 triệu hành khách/năm; trong khi, sân bay Long Thành (cách 40 km) cũng đã sẵn sàng khai thác ngay từ tháng 12-2025. Thực tế từ các quốc gia cho thấy, hạ tầng hàng không có vai trò như chiếc lò xo sẽ giúp bất động sản khu kế cận tăng từ 15%-30% ngay trong năm đầu vận hành.

OS2 The Opus One cũng là điểm khởi đầu của nhiều tuyến xe buýt điện VinBus vào trung tâm TP HCM. Kết hợp cùng các tuyến metro, mô hình TOD - Transit-Oriented Development - tức phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng ở Vinhomes Grand Park sẽ thêm rõ nét mà The Opus One sẽ là tọa độ hưởng lợi trước nhất.

Sức hút "địa lợi" nơi "trái tim" Vinhomes Grand Park

Vừa thừa hưởng khả năng siêu kết nối của Vinhomes Grand Park, các tòa tháp The Opus One vừa sở hữu toạ độ vàng danh giá bậc nhất trong lòng Vinhomes Grand Park tạo nên ưu thế vô song không dự án nào có được. Đó là vị trí giáp ranh đại công viên 36 ha, công viên Grand Park, quảng trường Golden Eagle hay bến du thuyền Manhattan Glory… Nhờ vậy, 95% số căn hộ có tầm view "triệu đô" thoáng đãng khiến cả cư dân lẫn khách thuê đều mê mẩn.

Bao quanh The Opus One còn có quần thể thương mại - dịch vụ đẳng cấp của Vinhomes Grand Park đã vận hành ổn định. Đó là Vincom Mega Mall liền kề và các tâm điểm giao thương sầm uất ở các phân khu đã bàn giao trước đó. Cùng với hệ thống tiện ích riêng biệt như hồ bơi vô cực 3 tầng, aqua gym, lounge tiếp khách sang trọng… các toà OS2 có thể đáp ứng được mọi nhu cầu sống, làm việc, học tập, vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng theo phong cách thượng lưu.

95% số căn hộ ở OS2 The Opus One sở hữu tầm view "siêu thực" đầy cảm xúc

Là mảnh ghép cao tầng cuối cùng ra mắt ở Vinhomes Grand Park, cư dân nhận "chìa khoá trao tay" các căn hộ OS2 The Opus One cũng sẽ được hòa ngay vào nhịp sống sôi động của hơn 100.000 người đã sinh sống ổn định. Cộng đồng này thường xuyên được gắn kết qua các sự kiện điểm nhấn, các lễ hội "bom tấn" tạo nên nhịp sống tràn đầy năng lượng suốt 365 ngày. "Đặc sản" này cũng sẽ chinh phục khách tìm thuê giúp OS2 The Opus One luôn dẫn đầu thị trường về tính thanh khoản.

Quỹ căn OS2 The Opus One được nhà đầu tư và khách hàng ưu tiên lựa chọn còn bởi chất lượng công trình nhờ uy tín thương hiệu của những "ông lớn" là Vinhomes và SAMTY (Nhật Bản). Tiến độ xây dựng - bàn giao cũng sẽ vượt kỳ vọng với mốc thời gian "về đích" được ấn định là khoảng tháng 3-2026. Đây cũng là thời điểm nhiều dự án "bom tấn" ở phía Đông TP HCM hoàn thành nên chốt giao dịch vào lúc này là lý tưởng để nhận "sóng" hạ tầng.

OS2 The Opus One chính là điểm đến trong mơ để mở đầu cuộc sống thượng lưu

Cơ hội sở hữu quỹ căn OS2 The Opus One đang rộng mở chưa từng có nhờ chính sách "siêu ưu đãi". Theo đó, khách hàng hoàn toàn không phải đối mặt với áp lực khi nhận được hỗ trợ lãi suất tới 5 năm tiến độ thanh toán siêu giãn chỉ thanh toán vốn ban đầu từ 530 triệu, đến 5-2026 nhận nhà ở hoặc khai thác cho thuê ngay. "Đòn bẩy" tài chính này cùng loạt lợi thế vô song nhờ vị trí đắc địa sẽ giúp OS2 The Opus One khuấy động thị trường bất động sản TP HCM, như "kỳ tích" tiêu thụ hơn 70% giỏ hàng chỉ sau 30 giờ mở bán như các toà OS1 và OS5 thiết lập trước đó.