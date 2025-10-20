Số điện thoại tổng đài Taxi Tải Thành Hưng chính hãng 1800 0008 tại TPHCM và Hà Nội

Trước đây, Taxi Tải Thành Hưng đã từng sử dụng hotline 4 số *3838. Tuy nhiên, do chưa đạt hiệu quả như mong đợi và để thống nhất kênh liên lạc, Thành Hưng hiện tại chỉ sử dụng 1 số là 1800.00.08. Việc thay đổi này, nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc kết nối với Thành Hưng chính hãng, tránh nhầm lẫn không đáng có.

Thời gian qua, công ty đã ghi nhận nhiều trường hợp các cá nhân, tổ chức mạo danh Thành Hưng, sử dụng số điện thoại không chính thống để liên hệ khách hàng, không giao dịch tại văn phòng hay cung cấp hợp đồng xác thực, yêu cầu chuyển tiền cọc sau đó chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài chính và trải nghiệm tiêu cực cho khách hàng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu được chúng tôi xây dựng trong gần 3 thập kỷ.

Để bảo vệ quyền lợi của chính mình, khách hàng vui lòng chỉ liên hệ và làm việc qua các kênh thông tin chính thức của Thành Hưng Group Since 1996 sau:

Tổng đài chính hãng: 1800.00.08

1800.00.08 Website: https://thanhhungvn.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/thanhhungvn.page

Zalo: https://zalo.me/thanhhungchuyennha or https://zalo.me/taxitaithanhhung

or Trụ sở chính: 25 Đường số 10, Phường Bình Trị Đông, TPHCM.

Địa chỉ văn phòng Hà Nội: 288 Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng.

Dù đã quen thuộc với các tên gọi như "Taxi Tải Thành Hưng", "Chuyển Nhà Thành Hưng", quý khách hàng cần đặc biệt lưu ý tên pháp danh đầy đủ trên hợp đồng là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Hưng Group (Mã số thuế: 0317021496).

Các yếu tố nhận diện quan trọng khác bao gồm: Nhân viên mặc đồng phục đỏ (bốc xếp) hoặc trắng (khảo sát) có giấy ủy quyền đóng mộc đỏ; xe tải và thùng carton đều có in logo, hotline và thông tin công ty, có ký kết hợp đồng rõ ràng minh bạch.