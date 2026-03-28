Shopee đồng hành cùng SMEs Việt tăng tốc chuyển đổi số và xuất khẩu trực tuyến

Khi thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (SMEs) đang đối mặt với yêu cầu ngày càng cao trong việc tối ưu vận hành, nâng cao năng lực số và mở rộng thị trường. Trong bối cảnh đó, Shopee triển khai các sáng kiến hỗ trợ theo ba cấp độ: địa phương - quốc gia - khu vực, đồng hành cùng SMEs Việt từ tiếp cận TMĐT, nâng cao năng lực vận hành đến từng bước mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành, Shopee Việt Nam, cho biết: "Thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn, nơi doanh nghiệp không chỉ cần hiện diện mà còn phải vận hành hiệu quả và thích ứng nhanh với nhu cầu của người dùng số cũng như các biến động của thị trường. Trên cơ sở đó, Shopee xây dựng các sáng kiến thiết thực, mang tính dài hạn, giúp doanh nghiệp Việt từng bước củng cố nền tảng và tận dụng tốt hơn các cơ hội từ kinh tế số".

Mở rộng cơ hội cho sản phẩm bản địa

Thông qua sáng kiến "Shopee Local Rise - Địa phương Bứt phá", Shopee đồng hành cùng các địa phương thúc đẩy kế hoạch phát triển TMĐT và nâng cao năng lực số cho SMEs, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Những hoạt động này được triển khai trong hệ sinh thái Shopee, giúp doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối, xây dựng các hoạt động kinh doanh trực tuyến bài bản nhằm tăng khả năng tiếp cận thị trường mới, từ đó thúc đẩy tiêu dùng số và tạo thêm động lực cho tăng trưởng dài hạn trên TMĐT.

Tại TP HCM, trong khuôn khổ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Shopee đã phối hợp cùng Sở Công thương triển khai chương trình "Hàng Việt Tôi Yêu", giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng cả nước thông qua TMĐT. Trong năm nay, chương trình tiếp tục được đẩy mạnh với chuỗi livestream định kỳ hàng tháng quảng bá các thương hiệu và sản phẩm Việt chính hãng.

Tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình "Gian hàng số - Nâng tầm thương nhân Thủ đô", Shopee phối hợp cùng các Sở, ngành triển khai "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội", dự kiến ra mắt trong năm 2026. Chương trình hướng tới việc mở rộng kênh phân phối số cho các sản phẩm OCOP và các sản phẩm thế mạnh của Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến bài bản và hiệu quả hơn.

"Tiếp sức doanh nghiệp Việt" nâng chuẩn vận hành TMĐT

"Tiếp sức doanh nghiệp Việt" (Shopee Enables SMEs) là sáng kiến nổi bật do Shopee phối hợp triển khai cùng Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), hướng đến hình thành hệ sinh thái hỗ trợ và kết nối thị trường, tạo nền tảng vững chắc cho SMEs gia nhập nền kinh tế số. Trong năm 2026, sáng kiến tiếp tục được mở rộng về quy mô và phạm vi hỗ trợ, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Ngoài đội ngũ chuyên gia từ Học viện Shopee, chương trình năm nay có thêm sự tham gia của các Shopee Enablers - đối tác vận hành giàu kinh nghiệm trong quản lý gian hàng, marketing, logistics và livestream. Điều này không chỉ giúp xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp, bám sát nhu cầu mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp áp dụng trực tiếp kiến thức vào các chiến dịch, chiến lược bán hàng trên TMĐT. Đồng thời, việc kết nối với cơ quan quản lý và nguồn nhân lực trẻ cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm nguồn lực để tự tin mở rộng thị trường.

Mở rộng thị trường khu vực thông qua xuất khẩu trực tuyến

Khi các doanh nghiệp từng bước củng cố vị thế tại thị trường trong nước, TMĐT xuyên biên giới trở thành bước phát triển tiếp theo trong hành trình tăng trưởng. Thông qua chương trình "Shopee EZ Exports - Vietnam Everywhere", doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng ASEAN, mở ra nguồn doanh thu mới và đa dạng hóa tệp khách hàng.

Dự kiến "Gian hàng Việt Nam" trên Shopee Quốc tế sẽ ra mắt trong quý II năm nay, đóng vai trò như một không gian tập trung giúp doanh nghiệp kết nối với người tiêu dùng số tại Malaysia, Philippines và Thái Lan. Song song đó, các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực xuất khẩu số cũng như các chiến dịch xúc tiến thương mại số như Vietnam Digital Export Week hay ASEAN Sale with Vietnam Brand góp phần gia tăng nhận diện cho sản phẩm Việt, mở rộng quy mô xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường khu vực.

Đại diện Shopee, ông Jason Bay, Giám đốc Quốc gia của Sea Limited tại Việt Nam, chia sẻ: "Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động và thách thức, thương mại số và hội nhập khu vực vẫn là những điểm sáng về khả năng phục hồi và tăng trưởng. Bằng việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tuyến sang các thị trường ASEAN, chúng tôi góp phần vào mục tiêu rộng hơn của Việt Nam là xây dựng một nền kinh tế số năng động và hướng ngoại".

Thông qua các sáng kiến này, Shopee cùng các đối tác góp phần hỗ trợ SMEs trong từng giai đoạn: tiếp cận TMĐT, nâng cao năng lực vận hành và từng bước mở rộng thị trường. Không chỉ vậy, từ đây, doanh nghiệp Việt còn được thúc đẩy hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và kinh tế số toàn cầu.