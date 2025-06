Seaholdings hợp tác với My House: Nâng tầm vận hành tổ hợp Destino Centro

Khẳng định chất lượng và uy tín trong từng trải nghiệm sống

Ngày 31-5-2025, Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings đã chính thức ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản My House để quản lý và vận hành tổ hợp căn hộ Destino Centro. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định cam kết của Seaholdings trong việc mang đến một không gian sống chuẩn mực, an toàn và tiện nghi cho cộng đồng cư dân.

Đại diện Seaholdings và Đơn vị vận hành My House cùng đặt bút ký kết - đánh dấu sự hợp tác toàn diện. Ảnh: Seaholdings

My House là đơn vị quản lý vận hành uy tín, với hơn 15 năm kinh nghiệm và hơn 50 dự án thành công. Đơn vị này sẽ đảm nhiệm toàn bộ công tác quản lý - vận hành tại Destino Centro: từ chăm sóc hệ thống kỹ thuật, bảo trì - bảo dưỡng các tiện ích, quản lý tài chính đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đặc biệt, My House cam kết ứng dụng công nghệ hiện đại và quy trình vận hành chuẩn mực, minh bạch để tối ưu hiệu quả quản lý, đồng thời xây dựng cộng đồng cư dân gắn kết, văn minh.

Chia sẻ từ đại diện hai đơn vị

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Ngà - Giám đốc Vận hành Seaholdings: "Sự kiện ký kết hôm nay là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định uy tín và nâng cao giá trị của Destino Centro. Chúng tôi tin rằng, với kinh nghiệm và sự tận tâm, đơn vị vận hành My House sẽ giúp mang đến không gian sống đẳng cấp, chất lượng và sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng."

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngà - Giám đốc vận hành Seaholdings chia sẻ. Ảnh: Seaholdings

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Việt Cường - đại diện Đơn vị vận hành My House - chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi trở thành đơn vị vận hành Destino Centro. My House sẽ triển khai các dịch vụ với tiêu chuẩn cao nhất, đảm bảo sự hài lòng và an tâm cho cư dân, từ an toàn kỹ thuật, vệ sinh, cảnh quan cho đến chất lượng dịch vụ hằng ngày".

Ông Trần Việt Cường - Giám đốc vận hành của Đơn vị My House. Ảnh: Seaholdings

Tạo dựng không gian sống đẳng cấp và bền vững

Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 1A, cạnh chợ Bình Chánh, Destino Centro nổi bật với thiết kế sang trọng, đa dạng tiện ích và vị trí đắc địa. Hiện nay, Seaholdings đang ra mắt Tháp Cielo - tháp trung tâm của dự án, với đa số căn hộ thông minh dưới 55 m² nhưng vẫn có 2 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều gia đình trẻ. Theo kế hoạch, cư dân Destino Centro sẽ bắt đầu nhận bàn giao căn hộ vào cuối năm 2026, riêng Tháp Cielo dự kiến bàn giao vào quý 1-2027.

Phối ảnh tổ hợp căn hộ Destino Centro. Ảnh: Seaholdings

Sự kiện ký kết hợp tác này không chỉ là lời khẳng định về tầm nhìn và trách nhiệm của cả hai bên, mà còn củng cố niềm tin của khách hàng về một không gian sống bền vững, an toàn và đẳng cấp. Với sự đồng hành của My House - một doanh nghiệp Việt với khát vọng mang lại cuộc sống an tâm - tiện nghi - tử tế cho mỗi cư dân trong cộng đồng, Destino Centro hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp, nơi cộng đồng cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn những giá trị sống chất lượng và lâu dài.