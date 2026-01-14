Sắm đủ đầy, trả nhẹ tênh: Điện máy XANH mang chiến dịch "Tết FREE Mã" khuấy đảo mùa mua sắm

Không khí Tết đang dần len lỏi khắp phố phường, cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện làm mới tổ ấm. Một chiếc tivi màn hình lớn để cả nhà quây quần, hay chiếc tủ lạnh mới đầy ắp thực phẩm cho mâm cỗ Tết, luôn mang lại cảm giác háo hức rất riêng của những ngày cuối năm.

Góp thêm sắc màu cho mùa mua sắm ấy, Điện máy XANH năm nay khởi động sớm chương trình "Tết FREE Mã" với loạt ưu đãi được thiết kế để người dùng tận hưởng trọn vẹn cảm giác sắm Tết. Từ khâu chọn mua đến lúc mang sản phẩm về nhà, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn, để niềm vui sắm sửa không chỉ dừng lại ở món đồ mới, mà còn là trải nghiệm thoải mái và hứng khởi suốt những ngày cận Tết.

Hàng loạt chương trình ưu đãi cho các mặt hàng đã được tung ra sớm tại Điện máy Xanh

Khởi động "Tết FREE Mã", khách hàng sẽ như lạc vào một "đại tiệc" giảm giá - tặng quà với hàng ngàn lì xì trị giá đến 9 triệu đồng cùng vô vàn quà tặng là các sản phẩm gia dụng thiết thực. Từ chiếc máy hút bụi, chảo hay bình đun siêu tốc... cứ mua là có quà. Chính sách này giúp người tiêu dùng không chỉ mang về sản phẩm mới mà còn "rinh" thêm được lộc đầu năm, tạo nên tâm lý phấn khởi, vui vẻ đón Tết.

Không chỉ có quà, Điện máy XANH còn rất "tâm lý" khi tung ra loạt ưu đãi giúp khách hàng "free" gánh nặng tài chính trước hàng loạt khoản chi đầu năm. Quen thuộc nhất vẫn là chính sách mua trả chậm 0%, cho phép người dùng mua sắm thoải mái mà không cần trả trước, không phí bảo hiểm hay hồ sơ rườm rà.

Đáng chú ý nhất trong loạt giải pháp tài chính lần này là ví trả sau MWG Paylater được tặng miễn phí thông qua ứng dụng Quà Tặng VIP. Chỉ cần là khách hàng của hệ sinh thái Điện máy XANH và đã cài ứng dụng, người dùng sẽ được cấp hạn mức ví trả sau lên đến 40 triệu đồng. Không cần giấy tờ chứng minh thu nhập, không cần chờ đợi xét duyệt từ ngân hàng, người tiêu dùng có thể đăng ký và sử dụng ngay hạn mức được cấp để mua sắm các thiết bị giá trị lớn. Sự tiện lợi và nhanh chóng của MWG Paylater chính là "chìa khóa" giúp giải phóng hoàn toàn áp lực tiền mặt, khiến việc quyết định sở hữu một sản phẩm cao cấp trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Các giải pháp tài chính linh hoạt tại Điện máy XANH giúp người dùng dễ dàng sở hữu sản phẩm yêu thích mà không cần lo về áp lực dòng tiền.

Chưa dừng lại ở đó, mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện trọn vẹn định nghĩa "Tết FREE Mã" chính là "free" luôn nỗi lo hậu mãi. Bởi lẽ, nỗi e ngại thiết bị điện tử dễ hỏng hóc sau một thời gian sử dụng vẫn thường khiến nhiều người chần chừ khi mua sắm. Hiểu rõ tâm lý này, Điện máy XANH "mạnh tay" đưa ra chính sách bảo hành lên đến 4 năm cho loạt sản phẩm thiết yếu như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh…

Thông thường, thời gian bảo hành chính hãng chỉ dao động từ 1-2 năm, nhưng với cam kết bảo hành 4 năm, Điện máy XANH đang ngầm khẳng định chất lượng dịch vụ và sự đồng hành dài hạn với người tiêu dùng.

Có thể nói, "Tết FREE Mã" không đơn thuần là một chương trình khuyến mãi, mà là cách Điện máy XANH tái định nghĩa trải nghiệm mua sắm dịp cuối năm. Khi niềm vui được cộng thêm, áp lực tài chính được chia nhỏ và nỗi lo hậu mãi được gỡ bỏ, việc sắm sửa Tết trở lại đúng ý nghĩa vốn có: nhẹ nhàng, vui vẻ và trọn vẹn. Từ đó, hành trình sắm sửa cuối năm không còn là chuyện phải cân nhắc quá nhiều, mà là bước khởi đầu nhẹ nhàng cho một năm mới nhiều thuận lợi.