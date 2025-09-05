Sale quanh năm đã quen, vì sao Mega Sale vẫn khiến người dùng háo hức?

"Ngày thường cũng dễ dàng áp được voucher giảm giá hay freeship, nên tôi hầu như mua sắm quanh năm", Hồng Anh (TP HCM) - một tín đồ mua sắm trực tuyến lâu năm - chia sẻ. Thế nhưng, dù quen với khuyến mãi thường nhật, Hồng Anh vẫn dành riêng cho dịp Mega Sale (siêu sale) sắp tới "wishlist" mỹ phẩm cao cấp mà cô đã nhắm từ lâu. "Mega Sale là lúc tôi mạnh tay xuống tiền cho những sản phẩm giá trị cao. Vì đây là khoản chi đậm nên tôi cần sự an tâm và chất lượng khi mua sắm", Hồng Anh nói thêm.

Mua sắm quanh năm nhưng vẫn chờ siêu sale để "chi đậm" là thói quen mua sắm của nhiều bạn trẻ

Câu chuyện của Hồng Anh là lát cắt vô cùng quen thuộc trong thói quen tiêu dùng hiện đại của người trẻ. Dù có thể săn voucher, freeship quanh năm, sức nóng của các kỳ Mega Sale vẫn không hề giảm nhiệt. Sự khác biệt về quy mô ưu đãi, số lượng deal độc quyền và trải nghiệm mua hàng chính hãng an tâm là "con át chủ bài" khiến các dịp Mega Sale vẫn là lễ hội mua sắm được mong chờ nhất năm.

Theo dữ liệu từ Lazada, để kích cầu mua sắm các dịp siêu sale, các gian hàng trên Lazada đã tung ra hơn 1 tỉ mã giảm giá, đồng thời sàn trực tiếp hỗ trợ thêm hơn 2,2 tỉ voucher cho người mua riêng nửa đầu năm 2025. Đại diện Lazada cho biết ngân sách dành cho voucher trong những dịp siêu sale tăng gấp đôi so với ngày thường, số lượng mã giảm giá cũng nhiều hơn 50%, đi kèm loạt ưu đãi sâu đến 50% giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, người mua còn nhận thêm quà tặng miễn phí. Đây là "đặc quyền" vốn không xuất hiện trong các đợt sale thông thường.

Sự đầu tư xứng đáng mang đến kết quả bùng nổ dễ hiểu. Theo số liệu từ Lazada, lượng truy cập vào sàn dịp Mega Sale thường tăng đến 50%, số người mua thực tế bùng nổ gấp đôi so với ngày thường. Đáng chú ý, số lượng đơn hàng chính hãng, hàng hoá có giá trị cao tại LazMall bùng nổ với doanh thu tăng gấp 7 lần so với ngày thường. Những con số này cho thấy dù quen với khuyến mãi quanh năm, người tiêu dùng vẫn chờ đợi Mega Sale như cơ hội hiếm có để "chốt đơn" sản phẩm chính hãng, giá trị cao.

Bên cạnh ưu đãi giảm giá sâu và quà tặng hiếm có, nhiều người dùng còn nhận xét sức hút của Mega Sale đến từ việc đáp ứng đúng tâm lý của người mua. Khi chi tiền cho sản phẩm đắt tiền, họ không chỉ tìm kiếm mức giá hấp dẫn mà còn đòi hỏi sự đảm bảo về chất lượng, dịch vụ và sự an tâm trong trải nghiệm.

Trong các dịp Mega Sale, số lượng đơn hàng chính hãng, hàng hoá có giá trị cao tại LazMall bùng nổ với doanh thu tăng gấp 7 lần so với ngày thường

Đó là lý do LazMall - hệ sinh thái gian hàng chính hãng trên Lazada - thu hút người tiêu dùng với các chính sách bảo vệ quyền lợi tối đa như hoàn tiền gấp đôi nếu phát hiện hàng giả, hoàn hàng trả tiền dễ dàng khi đổi ý trong vòng 30 ngày.

Thực tế, để đạt tiêu chuẩn trở thành gian hàng LazMall, nhà bán hàng cần trải qua quy trình kiểm duyệt hồ sơ nghiêm ngặt, cung cấp gần 15 loại giấy tờ như giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thương hiệu, giấy công bố sản phẩm và chứng từ nhập khẩu, hóa đơn đầu vào đầu ra... Bên cạnh đó, nhà bán hàng cần đăng ký đủ thông tin, chuẩn hóa hình ảnh và mô tả sản phẩm theo từng thương hiệu, kiểm tra chất lượng dịch vụ trước khi vận hành. Sàn có công cụ và đội ngũ kiểm soát các cửa hàng bán sản phẩm giả, nhái và các gian hàng vi phạm sẽ bị khóa. Theo đại diện Lazada, các quy định này đảm bảo mỗi sản phẩm mang nhãn "chính hãng" và tạo niềm tin cho người mua.

Từ góc nhìn của sàn thương mại điện tử và nhà bán hàng, các kỳ siêu sale là chiến lược tăng trưởng hiệu quả, liên tục mang về doanh thu ấn tượng và thành tích nổi bật. Ở phía người tiêu dùng, đây lại là cơ hội để sở hữu hàng chính hãng với mức giá tốt nhất, vừa tiết kiệm chi phí vừa an tâm về chất lượng và uy tín. Sự cộng hưởng lợi ích hai chiều khiến Mega Sale không chỉ là cơ hội mua sắm ngắn hạn, mà còn được dự đoán là xu hướng sẽ tiếp tục lan tỏa và bùng nổ mạnh mẽ trong tương lai.