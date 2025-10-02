Thị trường
02/10/2025 15:30

Sacombank tung gói vay 40.000 tỷ đồng, lãi suất từ 4,3%/năm – tiếp sức tài chính cho khách hàng

Đồng hành cùng khách hàng trong các kế hoạch tài chính lớn, Sacombank triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng, lãi suất từ 4,3%/năm, áp dụng đến hết 31-12-2025.

Sacombank tung gói vay 40.000 tỷ đồng, lãi suất từ 4,3%/năm – tiếp sức tài chính cho khách hàng- Ảnh 1.

Đối với khách hàng cá nhân, Sacombank đáp ứng đa dạng mục đích vay như: phục vụ sản xuất kinh doanh, nông nghiệp; mua, xây/sửa bất động sản để ở; mua ô tô; tiêu dùng nhỏ lẻ với mọi kỳ hạn. Khung lãi suất minh bạch: vay ngắn hạn từ 4,8%-6,5%/năm; vay trung dài hạn cố định 6,5%, 7,0% hoặc 7,5%/năm theo kỳ hạn 6, 9, 12 tháng.

Khách hàng được vay lên đến 40 năm đối với khoản vay mua bất động sản để ở; tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo là bất động sản lên đến 85%; ân hạn gốc tối đa 5 năm. Trả nợ linh hoạt giúp khách hàng chủ động kế hoạch dòng tiền với phí tất toán trước hạn 1% trong 2 năm đầu, miễn phí từ năm thứ ba trở đi. Đặc biệt, mỗi kỳ trả nợ được thanh toán thêm tối đa 100 triệu đồng tiền gốc mà không bị tính phí – kể cả trong thời gian ân hạn.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Sacombank cung cấp gói vay ngắn hạn với mức lãi suất từ 4,3%/năm, cùng gói vay trung - dài hạn với lãi suất cố định từ 6,5%-7,5%/năm (các kỳ 6, 9, 12 tháng), để hỗ trợ mở rộng sản xuất, nâng cấp công nghệ... Đặc biệt, gói tín dụng ưu tiên doanh nghiệp trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông – lâm – thủy sản, kinh tế xanh, đầu tư hạ tầng và công nghệ số, chuyển đổi số.

Đại diện Sacombank cho biết: "Gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng là cam kết rõ ràng của Sacombank trong việc cung cấp dòng vốn hợp lý, đúng thời điểm cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn giúp người dân – đặc biệt là người trẻ – sớm an cư lạc nghiệp và chủ động chi tiêu thông minh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh".

Trong thời gian tới, Sacombank sẽ tiếp tục phát triển các gói giải pháp tài chính có quy mô và chiều sâu hơn, góp phần nâng cấp trải nghiệm số, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ, kiên định đồng hành cùng khách hàng qua từng giai đoạn phát triển, góp phần vào tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập tại đây.

Sacombank tung gói vay 40.000 tỷ đồng, lãi suất từ 4,3%/năm – tiếp sức tài chính cho khách hàng- Ảnh 2.Sacombank đồng hành hộ kinh doanh chuyển đổi số

Không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, Sacombank còn kết hợp đối tác mang giải pháp công nghệ đến tiểu thương để chuyển đổi số, thích ứng quy định vận hành mới

