Ngân hàng
15/06/2026 18:43

ABBank hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu mới chào bán, phát hành lên giao dịch

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Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán: ABB) vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Ngày 19-6-2026 sẽ là ngày giao dịch chính thức của số cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung qua đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu mới thực hiện.

Kết quả kinh doanh tích cực là một trong những cơ sở quan trọng để ABBank tiếp tục củng cố năng lực vốn và chuẩn bị cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.522 tỉ đồng, hoàn thành gần 200% kế hoạch năm. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong quý I-2026 khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỉ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện với tỉ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức thấp nhất trong các năm gần đây.

Mới đây, ABBank đã chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu ABB, cho phép đăng ký giao dịch bổ sung 362.171.923 cổ phiếu phát hành từ các đợt tăng vốn, bao gồm đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cùng kết thúc vào ngày 3-3-2026 vừa qua. Trong đó, số cổ phiếu đã chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 19-6-2026, số cổ phiếu ESOP sẽ giao dịch kể từ ngày 4-3-2027. Sau thay đổi, tổng số cổ phiếu ABB đăng ký giao dịch đạt 1.397.208.685 cổ phiếu.

ABBank tiếp tục củng cố nền tảng tài chính và triển khai các kế hoạch tăng trưởng trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 và quý I-2026

Hiện ABBank cũng đang triển khai các mục tiêu phát triển đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỉ đồng trong năm nay, đồng thời tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng tài sản. Đồng thời, ABBank đặt mục tiêu vốn điều lệ sẽ được tăng lên mức trên 20.000 tỉ đồng vào quý I năm tới và đưa cổ phiếu ABB niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vào quý IV năm nay. Các kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giúp ABBank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong giai đoạn tới, ABBank xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cho hạ tầng công nghệ, phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với nền tảng bền vững, năng lực tài chính ngày càng được củng cố, cùng các kế hoạch phát triển đã được hoạch định rõ ràng, ABBank đang bước vào giai đoạn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng với quy mô hoạt động và vị thế thị trường ngày càng được nâng cao.

Châu Thy
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