The Asian Banker Vietnam Awards 2026 vinh danh Vietcombank: "Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý tài sản tốt nhất Việt Nam" (Best Wealth Management Bank in Vietnam), "Sáng kiến Thanh toán kỹ thuật số tốt nhất Việt Nam" (Best Digital Payments Initiative in Vietnam với giải pháp VCB OneQR) và "Chiến lược tăng trưởng ngân hàng số tốt nhất Việt Nam" (Best Growth Strategy in Digital Banking in Vietnam với giải pháp VCB Tablet).

Theo đó, Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý tài sản tốt nhất Việt Nam (Best Wealth Management Bank in Vietnam) là năm thứ 3 liên tiếp Vietcombank được vinh danh.

Vượt qua hệ thống tiêu chí đánh giá khắt khe và toàn diện của The Asian Banker, dịch vụ quản lý tài sản dành cho phân khúc khách hàng ưu tiên - Vietcombank Priority - đã xuất sắc giành giải thưởng Best Wealth Management Bank in Vietnam.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng Quản lý tài sản (Wealth Management) tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Trưởng phòng phụ trách Chính sách Khách hàng Bán lẻ - đại diện Vietcombank nhận giải thưởng Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý tài sản tốt nhất Việt Nam

Kể từ khi ra mắt, Vietcombank Priority đã liên tục hoàn thiện, nâng cấp chuỗi dịch vụ và đặc quyền đẳng cấp:

Hệ sinh thái dịch vụ tài chính chuyên biệt: Tích hợp đa dạng giải pháp từ tiết kiệm, tín dụng đến các sản phẩm đầu tư chuyên sâu thông qua sự phối hợp chặt chẽ cùng các công ty thành viên như Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) và Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) nhằm đem lại các giải pháp tài chính toàn diện (Total Wealth Solutions).

Đội ngũ chuyên gia chất lượng cao: Lực lượng chuyên viên quản lý khách hàng ưu tiên (Priority RM) được đào tạo bài bản theo các tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đồng hành và thiết kế lộ trình tài chính cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Đặc quyền phong cách sống vượt trội: Hệ thống phòng chờ Priority đẳng cấp tại các chi nhánh trên toàn quốc và đặc quyền phòng chờ sân bay sang trọng cùng các dòng thẻ cao cấp.

Giải thưởng Sáng kiến Thanh toán kỹ thuật số tốt nhất Việt Nam (Best Digital Payments Initiative in Vietnam): Tiên phong hợp nhất giao thương với VCB OneQR.

Trong bối cảnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt bùng nổ mạnh mẽ, giải pháp VCB OneQR của Vietcombank đã khẳng định tính đột phá vượt trội khi được trao giải thưởng Sáng kiến Thanh toán kỹ thuật số tốt nhất Việt Nam:

Một mã QR duy nhất cho mọi giao dịch: Tích hợp thành công nhiều tiêu chuẩn QR khác nhau, bao gồm mạng lưới thanh toán quốc gia VietQR và các tiêu chuẩn QR quốc tế phổ biến.

Mở rộng giao thương quốc tế: Hỗ trợ các đơn vị chấp nhận thanh toán (merchants) dễ dàng đón nhận dòng tiền từ khách hàng trong nước lẫn tệp du khách quốc tế sử dụng các ví điện tử toàn cầu hàng đầu như Alipay, tối ưu hóa trải nghiệm chi tiêu không dùng tiền mặt xuyên biên giới.

Hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh: Giúp các hộ kinh doanh tối giản hóa chi phí đầu tư thiết bị POS truyền thống, quản lý doanh thu tức thì, minh bạch thông qua ứng dụng VCB Merchant chuyên biệt ngay trên thiết bị di động cá nhân.

Chiến lược tăng trưởng ngân hàng số tốt nhất Việt Nam (Best Growth Strategy in Digital Banking in Vietnam): Hiện đại hóa trải nghiệm tại quầy với VCB Tablet

Giải thưởng Best Growth Strategy in Digital Banking dành cho sáng kiến VCB Tablet là minh chứng rõ nét cho thấy chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Vietcombank - số hóa sâu rộng không chỉ trên kênh trực tuyến mà còn ngay tại các điểm chạm vật lý truyền thống:

Tối ưu hóa quy trình dịch vụ: Khách hàng đến quầy giao dịch có thể tương tác trực quan, thực hiện đăng ký và phê duyệt các dịch vụ ngân hàng trực tiếp trên thiết bị máy tính bảng cầm tay, cắt giảm tối đa các thủ tục giấy tờ phức tạp và rút ngắn thời gian giao dịch.

Nâng cao năng suất tác nghiệp: Giúp giao dịch viên vận hành nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu tối đa các sai sót thủ công và nâng cao chất lượng phục vụ tại quầy.

Hỗ trợ tư vấn di động linh hoạt: Thiết bị máy tính bảng được trang bị đầy đủ công cụ bảo mật giúp các RM dễ dàng di chuyển, tiếp cận trực tiếp và cung cấp dịch vụ ngân hàng số tức thì cho khách hàng ngoài không gian phòng giao dịch truyền thống.

Đại diện Vietcombank chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Vinh danh The Asian Banker Awards 2026

Ba giải thưởng danh giá từ tổ chức uy tín The Asian Banker năm 2026 một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Vietcombank trong hành trình chuyển đổi số, năng lực công nghệ vượt trội và triết lý lấy khách hàng làm trung tâm.

Vietcombank gửi lời tri ân sâu sắc đến hàng triệu khách hàng, đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng ngân hàng trong suốt thời gian qua. Ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn quản trị, mang đến những giải pháp tài chính toàn diện, thông minh và an toàn nhất, chung sức kiến tạo một tương lai tài chính thịnh vượng bền vững cho cộng đồng.