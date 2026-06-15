HDBank đồng hành cùng Cục Thuế thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh

Ngày 12-6-2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và Cục Thuế đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế, đồng thời thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp số thuận tiện, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương thức mới; đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, HDBank cam kết đồng hành cùng hệ thống cơ quan Thuế trên địa bàn trong công tác tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các giải pháp số một cách thuận tiện, hiệu quả. Ngân hàng cũng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chính sách chi phí tối ưu, giúp hộ kinh doanh và các đơn vị chuyển đổi lên doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các công cụ quản lý hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, HDBank đang triển khai các giải pháp thanh toán, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế, giúp hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và thích ứng thuận lợi với phương thức quản lý thuế mới.

Bên cạnh đó, HDBank sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp tài chính - công nghệ, mang đến những công cụ quản trị ngày càng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hộ kinh doanh.

Sự hợp tác giữa HDBank và Cục Thuế được kỳ vọng sẽ mang lại những giải pháp thiết thực, giúp hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế thuận tiện hơn, từng bước hình thành thói quen quản lý tài chính bài bản, minh bạch và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong nền kinh tế số.

HDBank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và thích ứng với phương thức kê khai thuế mới Chương trình hợp tác giữa HDBank với Cục Thuế diễn ra trong bối cảnh các quy định mới về chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang được triển khai, trong đó ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đã được điều chỉnh lên 1 tỷ đồng/năm. Với các hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng này, việc kê khai, nộp thuế sẽ được thực hiện theo quy định của cơ quan thuế. Trong xu hướng đó, ghi nhận dòng tiền qua tài khoản ngân hàng và các công cụ số trở thành nền tảng quan trọng giúp hộ kinh doanh quản lý hoạt động bài bản hơn, thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn và từng bước hình thành dữ liệu tài chính minh bạch. HDBank hiện triển khai gói hỗ trợ "Bộ 3 trợ thủ" dành cho hộ kinh doanh, bao gồm các giải pháp thanh toán, quản lý bán hàng và hỗ trợ kê khai thuế. Theo đó, hộ kinh doanh mở mới tài khoản HDBank được áp dụng chương trình 0 phí tài khoản kinh doanh; miễn phí nhiều loại phí như duy trì tài khoản, chuyển khoản, nộp - rút tiền tại quầy; hỗ trợ nộp thuế qua eTax Mobile và miễn phí trang bị loa thanh toán cho 1.000 khách hàng đăng ký sớm mỗi tháng. Đặc biệt, 35.000 hộ kinh doanh mở tài khoản HDBank và liên kết với ứng dụng Sổ Bán Hàng sớm nhất có cơ hội số hóa cửa hàng với chi phí 0 đồng, gồm: miễn phí 14 tháng sử dụng ứng dụng quản lý bán hàng, tặng 1 năm thuê bao chữ ký số, miễn phí 3.000 hóa đơn điện tử, cùng bộ công cụ hỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, báo cáo tuân thủ và đăng ký hồ sơ xuất hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Các giải pháp này giúp hộ kinh doanh quản lý đơn hàng, hàng tồn kho và doanh số theo thời gian thực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về thuế và hóa đơn điện tử. Đồng thời, dữ liệu kinh doanh minh bạch cũng tạo cơ sở để HDBank thiết kế các giải pháp tài chính phù hợp, hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn trong quá trình phát triển.







