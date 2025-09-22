SABECO kỷ niệm hành trình phát triển 150 năm gắn liền với ngành bia Việt Nam

Hành trình 150 năm và di sản thương hiệu

Từ một xưởng nước đá nhỏ hình thành tại Sài Gòn năm 1875, SABECO đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình để trở thành một trong những doanh nghiệp bia đầu ngành với các thương hiệu gắn bó qua nhiều thế hệ như Bia Saigon, Bia 333 và gần đây là Bia Lạc Việt.

Hành trình 150 năm không chỉ khẳng định bản lĩnh doanh nghiệp, mà còn ghi dấu nỗ lực không ngừng trong việc gìn giữ hương vị truyền thống, đồng thời làm mới để chinh phục thị trường hiện đại.

Nhân cột mốc kỷ niệm này, SABECO ra mắt chiến dịch "150 Năm Di sản Vươn Cao" như lời tri ân dành cho di sản ngành bia và mối gắn kết sâu sắc của thương hiệu với người dân Việt Nam, đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết tiếp tục đồng hành cùng đất nước vươn tới một tương lai thịnh vượng.

Ông Lester Tan – Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ: "Kỷ niệm 150 năm là thời khắc đặc biệt để chúng tôi nhìn lại di sản, tri ân người tiêu dùng và khẳng định cam kết vươn cao cùng nhau. SABECO sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và lan tỏa những giá trị bền vững".

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phát biểu tại sự kiện.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm: Tôn vinh di sản, kết nối cộng đồng

Trong khuôn khổ chiến dịch này, SABECO triển khai 3 sáng kiến nổi bật thể hiện đúng tinh thần gắn kết lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.

Đầu tiên là chuỗi hoạt động "Hành Trình Di Sản" tượng trưng cho sự kết nối và sẻ chia, giúp lan tỏa câu chuyện di sản của SABECO đến với cộng đồng địa phương từ Nam ra Bắc. Hành trình này sẽ đi qua các địa điểm gồm TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Nghệ An và Hà Nội.

Tiếp theo là chuỗi sự kiện văn hóa và giải trí cộng đồng mang tên "Đêm Di Sản" được tổ chức từ ngày 12-9 đến 19-11 tại 5 tỉnh thành: TP HCM, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội. Sự kiện được tổ chức với quy mô hoành tráng, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và câu chuyện lịch sử, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Cuối cùng, SABECO khởi xướng giải thưởng "Vinh danh người truyền lửa" phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết dưới sự đồng hành và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh 150 gương mặt tiêu biểu đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực.

Các hoạt động trong chiến dịch không chỉ là hoạt động kỷ niệm đơn thuần, mà còn là cách SABECO gửi lời tri ân và tôn vinh tới hàng triệu người tiêu dùng đã đồng hành, gắn bó trong suốt hành trình phát triển.

Sự kiện "Đêm Di Sản" thu hút sự tham gia của hàng ngàn khán giả.

Phát triển thương hiệu song hành với phát triển bền vững

SABECO hiện là một trong những doanh nghiệp bia lớn nhất cả nước, đóng góp đáng kể cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp. Không chỉ là một thương hiệu bia, các sản phẩm của SABECO còn trở thành một phần trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt.

Song song với việc khẳng định giá trị thương hiệu, SABECO triển khai chiến lược phát triển bền vững ESG (môi trường - xã hội - quản trị) bằng cách tập trung đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, đa dạng hóa sản phẩm và đầu tư cho Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển ngành bia.

Đồng thời, doanh nghiệp chú trọng trải nghiệm người dùng, ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng, tái chế bao bì, cũng như khởi xướng nhiều sáng kiến cộng đồng gắn với mục tiêu phát triển quốc gia.

Từ nền tảng di sản lâu đời đến những bước đi chiến lược hiện tại, SABECO đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Việc kỷ niệm 150 năm không chỉ là dấu mốc nhìn lại chặng đường phát triển, mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm quốc tế, đưa bia Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới và không ngừng vươn cao cùng đất nước.