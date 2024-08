Rất nhiều smartphone OPPO tại Thế Giới Di Động sẵn sàng cho làn sóng chuyển đổi 2G lên 4G

Smartphone giá rẻ kèm loạt ưu đãi hấp dẫn cho người dùng chuyển đổi lên 4G

Với hệ thống cửa hàng trải dài khắp cả nước và đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, Thế Giới Di Động luôn là địa chỉ tin cậy để khách hàng tìm mua các sản phẩm công nghệ, nhất là điện thoại di động. Để hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ 2G lên 4G một cách dễ dàng và thuận tiện, Thế Giới Di Động đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Khi nâng cấp lên smartphone sẽ được tặng sim 4G trị giá 480 ngàn đồng, có data để vào facebook, youtube, tiktok thả ga trong vòng 3 tháng, được trả góp với mức chỉ từ 500.000/tháng, không cần trả trước và cơ hội trúng 10 xe máy Yamaha Sirius mỗi tháng tại Thế Giới Di Động hoặc Điện máy Xanh.

Trong giai đoạn chuyển đổi này, Thế Giới Di Động càng khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy, cung cấp đa dạng các sản phẩm điện thoại 4G đến từ các thương hiệu nổi tiếng, trong đó có OPPO.

OPPO là thương hiệu smartphone được nhiều khách hàng ưa chuộng tại Thế Giới Di Động

OPPO từ lâu đã được biết đến với những sản phẩm điện thoại sở hữu thiết kế thời trang, camera chất lượng cao và hiệu năng ổn định. Đặc biệt, trong phân khúc giá rẻ, OPPO A series luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người dùng. Với thiết kế hiện đại, cấu hình đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản và đặc biệt là thời lượng pin ấn tượng, OPPO A series là người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi đối tượng khách hàng, đặc biệt là những người mới chuyển đổi từ điện thoại 2G lên smartphone 4G.

Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều người dùng điện thoại bàn phím 2G còn e ngại khi chuyển đổi sang các thiết bị smartphone 4G, đặc biệt là nhóm người lớn tuổi. Một phần là bởi họ chưa sẵn sàng cho sự thay đổi quá lớn và ngại làm quen với việc sử dụng một thiết bị quá mới mẻ.

Tuy nhiên, smartphone ngày nay đã được các hãng thiết kế tối ưu nhất để thân thiện với người dùng hơn. Rất nhiều người đã có thể sử dụng chúng một cách dễ dàng, qua đó tận hưởng vô vàn lợi ích mà smartphone đem lại. Chúng giúp người dùng liên lạc thuận tiện hơn, gọi điện, nhắn tin hay video call thông qua internet với chất lượng âm thanh, hình ảnh rõ nét hơn. Tính năng này sẽ giúp bạn dễ dàng kết nối và gặp gỡ người thân đang ở xa một cách trực quan và tiết kiệm nhất. Đồng thời, tương lai toàn bộ các giấy tờ như căn cước công dân, sổ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy tờ nhà, giấy tờ xe, đăng ký thường trú, tạm trú, thanh toán hóa đơn điện, nước, khai báo y tế... đều phải tiến hành định danh điện tử và tích hợp vào chung 1 đầu mối thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công An. Để định danh điện tử, mỗi công dân đều phải sử dụng smartphone mới cài được phần mềm này từ Bộ Công An để đăng ký và đối chiếu thông tin. Do đó, khách hàng muốn định danh điện tử buộc phải sử dụng smartphone. Đây là xu hướng và nhu cầu tất yếu của khách hàng.

OPPO A3x - "chiến binh" siêu bền, giá bình dân đáng sở hữu

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại 4G chất lượng với mức giá phải chăng, OPPO A3x chính là lựa chọn hoàn hảo. Chiếc điện thoại này đảm bảo 3 tiêu chí siêu bền, siêu nhanh, siêu kháng nước, phù hợp với người ưa di chuyển hoặc những người lớn tuổi muốn một chiếc máy thật bền bỉ, chắc chắn.

OPPO A3x đạt độ bền chuẩn quân đội Mỹ và SGS và chuẩn kháng nước, kháng bụi IP54 giúp người dùng thoải mái sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết

Sản phẩm sở hữu màn hình lớn 6,67 inch với độ sáng tối đa 1.000 nits giúp việc đọc văn bản, xem video, hình ảnh rõ ràng dù dưới ánh nắng mặt trời gay gắt hay đang di chuyển. Đặc biệt, màn hình máy được trang bị mặt kính cường lực chống trầy xước, nứt bể do va đập. Ngoài ra, OPPO A3x được trang bị viên pin lớn 5100 mAh,hỗ trợ sạc siêu nhanh 45W. Qua đó, bạn có thể sử dụng máy trong một thời gian dài mà không lo hết pin.

Sản phẩm được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động với giá từ 3.490.000đ, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, trả trước 0đ. Như vậy, chỉ cần góp mỗi tháng vài trăm ngàn, bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc smartphone bền đẹp và tiện dụng.

Ngoài OPPO A3x, hiện Thế Giới Di Động cũng đã sẵn hàng trăm sản phẩm smartphone lẫn điện thoại bàn phím, với đa dạng giá cả và mẫu mã cho khách hàng lựa chọn. Việc chuyển đổi từ 2G lên 4G là một bước tiến quan trọng và cũng là nhu cầu tất yếu, với sự đa dạng về mẫu mã, cấu hình và mức giá, cùng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, Thế Giới Di Động và OPPO đã sẵn sàng cho đợt chuyển đổi quy mô lớn này!