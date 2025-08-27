Ra mắt OS2 và OS3 - “Bản nâng cấp toàn diện” của dòng căn hộ cao cấp tại Vinhomes Grand Park

Tòa tháp "hạng nhất" của dự án Top 1

Cuối tháng 7-2025, lễ cất nóc The Opus One thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng khi được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hoàn thiện của 4 tòa tháp căn hộ cao cấp cuối cùng thuộc đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM.

Trước đó, trong đợt ra mắt các tòa OS1 và OS5, hơn 70% giỏ hàng đã có chủ chỉ sau 30 giờ mở bán. Thành công ấy càng làm tăng kỳ vọng của khách hàng và giới đầu tư khi bộ đôi tòa tháp OS2 và OS3 chính thức ra mắt. Đây cũng là cơ hội cuối cùng dành cho những khách hàng muốn sở hữu không gian sống "hạng nhất" giữa trái tim đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Tòa tháp OS2 và OS3 hưởng trọn lợi thế trung tâm trong lòng trung tâm Vinhomes Grand Park

Tại OS2 và OS3, mọi chi tiết thiết kế đều được tinh tuyển để trở thành "bản nâng cấp toàn diện" của dòng căn hộ cao cấp. Mỗi sàn được quy hoạch với mật độ thấp chỉ 14-15 căn, hành lang rộng thoáng và 6 thang máy hiện đại, tương đương tỉ lệ lý tưởng 2,3-2,5 căn/thang, đảm bảo sự riêng tư tối đa cho từng cư dân.

Bên trong mỗi căn hộ, hệ nội thất liền tường từ các thương hiệu quốc tế kết hợp cùng công nghệ Smart Home hiện đại mang đến trải nghiệm sống tinh giản nhưng đẳng cấp.

Bao quanh các tòa tháp là tổ hợp tiện ích nội khu chuẩn "first class lounge" với hồ bơi vô cực 3 tầng, aqua gym, lounge tiếp khách sang trọng... Đây là không gian lý tưởng để cư dân nghỉ ngơi thư giãn, tái tạo năng lượng hoặc gặp gỡ đối tác sau chỉ vài bước chân từ căn hộ.

Và hơn cả, OS2 và OS3 sở hữu một trong những đặc quyền hiếm có nhất tại TP HCM: tầm nhìn triệu đô trực diện đại công viên 36 ha, công viên Grand Park, quảng trường Golden Eagle, Vincom Mega Mall Grand Park, bến du thuyền Manhattan Glory… bảo chứng cho một không gian sống sang trọng, tiện nghi và có giá trị đầu tư cao.

Tâm điểm vạn trải nghiệm của "thành phố lễ hội"

Không chỉ thỏa mãn nhu cầu sống tiện nghi thượng hạng, bộ đôi tòa tháp OS2 và OS3 còn mở ra cuộc sống sôi động với vô vàn trải nghiệm giữa lòng "thành phố lễ hội" Vinhomes Grand Park.

Chỉ vài bước chân từ căn hộ, cư dân OS2 và OS3 có thể tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái tiện ích của đại đô thị, nơi mọi nhu cầu sống, làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí đều được đáp ứng một cách hoàn hảo.

Chỉ vài bước chân từ căn hộ, cư dân OS2 và OS3 có thể tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái tiện ích thời thượng của Vinhomes Grand Park

Chính tại những tiện ích cao cấp này, các hoạt động cộng đồng, các lễ hội quốc tế liên tục được tổ chức. Gần đây nhất, đại nhạc hội "7UP Water Splash Concert" đã thu hút hơn 30.000 khán giả trẻ; "Đại hội Thể thao Vinhomes" thu hút hàng ngàn cư dân tranh tài "Lễ hội Bia và Ẩm thực Quốc tế - Grand Food Fair" bùng nổ, kéo hàng ngàn du khách về đại đô thị.

Đặc biệt, từ tháng 8-2025, Vinhomes Grand Park đã được lựa chọn để trở thành điểm bắn pháo hoa định kỳ của TP HCM. Đây được xem là một đặc quyền hiếm có mà rất ít khu đô thị sở hữu. Nhờ đó, cư dân đại đô thị không cần phải đợi đến Giao thừa hay phải chen chúc giữa phố xá đông đúc, mà vẫn được tận hưởng trọn vẹn những "bữa tiệc ánh sáng" rực rỡ ngay từ ban công căn hộ.

Từ tháng 8-2025, Vinhomes Grand Park trở thành điểm bắn pháo hoa định kỳ của TP HCM

Mỗi dịp lễ hội, Vinhomes Grand Park sẽ biến thành một sân khấu ngoài trời khổng lồ, nơi ánh sáng, âm thanh và cảm xúc giao hòa, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống, yếu tố "lễ hội trong tầm mắt" còn góp phần gia tăng sức hút của bộ đôi tòa tháp OS2 và OS3 khi kết hợp trọn vẹn giữa tiện nghi đẳng cấp, cộng đồng gắn kết, giàu trải nghiệm và giá trị đầu tư bền vững. Với nhu cầu ngày một lớn về không gian sống cao cấp, The Opus One với pháp lý rõ ràng và khả năng cho thuê linh hoạt, đang "lọt tầm ngắm" của cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung, dài hạn.

Chưa kể, tiềm năng tăng giá của dự án đã hiện hữu ngay trước mắt khi thời điểm bàn giao dự kiến vào tháng 3-2026 trùng với thời điểm hoàn thành toàn tuyến Vành đai 3 và sân bay quốc tế Long Thành đi vào khai thác giai đoạn 1. Những công trình hạ tầng quan trọng trong khu vực mở ra không gian siêu kết nối cho Vinhomes Grand Park đồng thời tạo đòn bẩy đưa giá trị The Opus One gia tăng theo cấp số nhân.