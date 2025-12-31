The Win City đã đủ pháp lý, sẵn sàng ký hợp đồng mua bán

Ngày 25-12-2025, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã có thông báo xác nhận 964 căn hộ thuộc tháp C2.2, C2.3, thuộc phân khu C (Victory Heights), dự án The Win City đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, cho phép chủ đầu tư chính thức ký hợp đồng mua bán theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Đây là mốc pháp lý quan trọng, đánh dấu việc The Win City chính thức gia nhập nhóm các dự án đủ điều kiện giao dịch hợp pháp trên thị trường hiện nay.

Trước đó, theo Văn bản số 3723/TNI-CNTK ngày 18-12-2025 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, The Win City cũng đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 212 tỉ đồng; hoàn thiện các thủ tục quan trọng gồm chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt đơn giá đất, quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép xây dựng… Việc đồng bộ pháp lý ngay từ giai đoạn mới triển khai cho thấy The Win City đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thương mại một cách minh bạch và bài bản.

The Win City thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Dự án đủ pháp lý, điểm sáng khi thị trường "khát" nguồn cung

Sau giai đoạn thanh lọc kéo dài, số lượng dự án đủ điều kiện mở bán trên toàn thị trường bất động sản rất hạn chế. Trong Quý II/2025, Bộ Xây dựng ghi nhận 58 dự án được cấp phép mới với tổng quy mô 16.627 căn/lô nền trên toàn quốc. Trong khi đó, cả nước hiện có tới 2.991 dự án gặp vướng mắc liên quan đến pháp lý và cơ chế chính sách. Điều này khiến nguồn cung nhà ở hoàn thiện pháp lý trở nên khan hiếm, làm tăng sự cạnh tranh và đòi hỏi cao về pháp lý minh bạch từ phía người mua.

Theo Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 là thời điểm củng cố, người mua sẽ ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng, minh bạch và sẵn sàng giao dịch. Chính bởi vậy, những dự án có pháp lý chuẩn chỉnh ngay ở giai đoạn đầu triển khai như The Win City là lợi thế nổi bật, giúp dự án khác biệt rõ rệt so với mặt bằng chung của thị trường.

Toàn cảnh đại đô thị The Win City với quy hoạch bài bản, pháp lý hoàn chỉnh, sẵn sàng bước vào giai đoạn thương mại với phân khu Victory Heights được phát triển đầu tiên.

Đối với người mua tại The Win City, đặc biệt là người mua ở thực và nhà đầu tư trung & dài hạn, việc dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán mang lại nhiều giá trị thiết thực.

Trước hết là sự an tâm pháp lý. Khi ký hợp đồng mua bán, quyền lợi của khách hàng được xác lập rõ theo quy định pháp luật về tiến độ xây dựng, nghĩa vụ bàn giao, cũng như lộ trình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu sau này. Điều này giúp hạn chế các rủi ro thường gặp tại những dự án chưa hoàn chỉnh pháp lý.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán thường có tính thanh khoản cao hơn, dễ dàng mua bán, chuyển nhượng hợp pháp trên thị trường thứ cấp. Trong dài hạn, đây cũng là nhóm sản phẩm có mức độ ổn định giá tốt hơn và khả năng gia tăng giá trị khi dự án hoàn thiện, đi vào vận hành.

The Win City đáp ứng đúng nhu cầu thị trường

Không chỉ sở hữu nền tảng pháp lý vững chắc, The Win City còn được phát triển theo định hướng đáp ứng nhu cầu ở thực của người trẻ và gia đình trẻ. Với quy mô 13,1 ha, The Win City được quy hoạch như một khu đô thị thế hệ mới, trong đó con người, đặc biệt là người trẻ và gia đình trẻ trở thành trung tâm của mọi định hướng phát triển. Dự án được chia thành ba phân khu Victory Heights (C), Glory Sky (B) và Prime Majestic (A), triển khai theo lộ trình từng giai đoạn nhằm đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng và tiện ích.

Không gian tiện ích được đầu tư đồng bộ, hướng đến chất lượng sống bền vững cho cộng đồng cư dân trẻ và gia đình trẻ tại phía Tây TP HCM

Tổng thể dự án với gần 6.000 sản phẩm trong đó phân khu Victory Heights (C) đang được triển khai có quy hoạch gồm 6 block, cung ứng tổng cộng 2.822 sản phẩm, trong đó có 2.746 căn hộ và 76 shophouse.

Cơ cấu căn hộ The Win City tương đối đa dạng từ 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ +, 2 đến 3 phòng ngủ. Nhóm sản phẩm phù hợp với gia đình trẻ chiếm tỷ trọng lớn, cụ thể căn hộ 1 phòng ngủ + chiếm 15,6%, căn hộ 2 phòng ngủ (1-2 vệ sinh) chiếm tới 59,4%, đáp ứng nhu cầu an cư linh hoạt cho các cặp vợ chồng trẻ, gia đình có con nhỏ và chuyên gia làm việc dài hạn tại khu vực.

Đáng chú ý, dự án dành nhiều không gian để phát triển cảnh quan và tiện ích nội khu, hướng tới không gian sống xanh, cân bằng và giàu tính kết nối cộng đồng. Hệ tiện ích được phát triển theo mô hình "one-stop living hub", tích hợp đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, học tập, làm việc và chăm sóc sức khỏe ngay trong nội khu.

Việc hoàn thiện pháp lý và sẵn sàng ký hợp đồng mua bán không chỉ khẳng định năng lực triển khai của chủ đầu tư, mà còn cho thấy định hướng phát triển dài hạn của The Win City trong việc cung cấp một sản phẩm nhà ở có giá trị sử dụng thực, pháp lý rõ ràng và khả năng tích lũy bền vững theo thời gian.

Ở giai đoạn thị trường đang "khát" những dự án đủ pháp lý, The Win City trở thành lựa chọn đáng chú ý cho người mua đang tìm kiếm sự an tâm, minh bạch và cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản phía Tây TPHCM.