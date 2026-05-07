07/05/2026 22:44

PVOIL hợp tác với V-Green triển khai hơn 3.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc

Mô hình hợp tác giữa PVOIL và V-Green không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hạ tầng kỹ thuật mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh bền vững

Ngày 7-5-2026, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hướng đến mục tiêu lắp đặt hơn 3.000 tủ đổi pin xe máy điện tại chuỗi cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên toàn quốc.

Tham dự lễ ký kết, về phía V-Green có ông Nguyễn Anh Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Đức Vinh - Phó Tổng Giám đốc Vận hành; bà Đỗ Thị Thanh - Giám đốc Phát triển mạng lưới cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn.

Về phía PVOIL có ông Nguyễn Đăng Trình - Tổng Giám đốc Tổng công ty; ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng đại diện Ban lãnh đạo và các Ban chuyên môn Tổng công ty; ông Mai Trung Thành - Giám đốc PVOIL Trans (là đơn vị trực thuộc PVOIL được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai tủ đổi pin) và đại diện các phòng chuyên môn.

Ông Nguyễn Đăng Trình - Tổng Giám đốc PVOIL, ông Nguyễn Anh Quỳnh - Tổng Giám đốc V-Green cùng Đại diện ban lãnh đạo 2 đơn vị chứng kết việc ký kết Thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, trong tháng 5-2026, hai bên sẽ tiến hành khảo sát và triển khai lắp đặt hệ thống tủ đổi pin xe máy điện cùng các trạm sạc ô tô điện tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên cả nước. Dự kiến, gần 3.000 tủ đổi pin sẽ được hoàn tất triển khai ngay trong tháng 6-2026.

Trước đó, hai bên đã hợp tác triển khai và đưa vào hoạt động gần 400 trạm sạc ô tô điện kết hợp tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại các cửa hàng xăng dầu PVOIL, mang lại hiệu quả kinh doanh tích cực cho hai doanh nghiệp. Trong thời gian tới, hai bên dự kiến sẽ phủ sóng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện trên toàn bộ hệ thống của PVOIL.

Đây là bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn, phù hợp với định hướng phát triển của PVOIL, góp phần hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ cho người dùng xe điện tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Quỳnh - Tổng Giám đốc V-Green phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Anh Quỳnh - Tổng Giám đốc V-Green khẳng định:"Hành trình phủ xanh hạ tầng giao thông đô thị của V-Green sẽ được tiếp thêm sức mạnh với sự đồng hành của PVOIL. Việc hiện diện tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL trải dài khắp cả nước là lời cam kết của chúng tôi trong việc mang đến hạ tầng sạc và đổi pin linh hoạt, tiện lợi nhất cho người dùng xe điện VinFast, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mật độ trạm sạc và đổi pin cao hàng đầu khu vực và thế giới".

Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc PVOIL cho biết: "Bên cạnh hoạt động truyền thống là kinh doanh sản phẩm dầu, PVOIL đầu tư kết hợp phát triển các dịch vụ phi xăng dầu tại hệ thống cửa hàng xăng dầu; hướng đến trở thành nhà cung cấp hàng đầu năng lượng đa dạng. PVOIL đồng hành cùng V-Green mở rộng mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin xe điện là bước đi cụ thể trong thực hiện chiến lược thích nghi với xu hướng chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay; đồng thời, khẳng định và phát triển hiệu quả hợp tác giữa PVOIL và V-Green".

Ông Mai Trung Thành - Giám đốc PVOIL Trans báo cáo nội dung Thỏa thuận hợp tác

Theo đại diện hai doanh nghiệp, mô hình hợp tác giữa PVOIL và V-Green không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hạ tầng kỹ thuật mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh bền vững trong tương lai.

Hiện V-Green đang vận hành khoảng 150.000 cổng sạc ô tô điện tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với mạng lưới gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, PVOIL được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển mô hình hạ tầng năng lượng tích hợp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững tại Việt Nam.

L.Phan
Khách hàng chạy xe máy điện "chill" hơn nhờ chính sách hậu mãi 5 sao và hạ tầng "khủng" của VinFast

