Thị trường
14/05/2026 10:54

PVcomBank gia tăng ưu đãi cho khách hàng trên hệ sinh thái PVOne

In bài viết

PVcomBank triển khai chương trình tri ân với hơn 13.000 quà tặng dành cho các khách hàng thân thiết.

Từ nay đến hết ngày 07-6-2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức triển khai chương trình tri ân "Đón hè rực rỡ - Mở quà bất ngờ" trên hệ sinh thái quà tặng PVOne với hơn 13.000 quà tặng dành cho các khách hàng thân thiết.

Chương trình hướng tới nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên, giúp việc đổi quà trở thành quyền lợi thiết thực khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Ngân hàng số PVConnect.

PVcomBank gia tăng ưu đãi cho khách hàng trên hệ sinh thái PVOne - Ảnh 1.

Cùng PVcomBank đón hè rực rỡ với hơn 13.000 quà tặng trên hệ sinh thái PVOne

Trong thời gian diễn ra chương trình, PVcomBank mở rộng lựa chọn đổi quà để khách hàng dễ dàng tìm thấy những ưu đãi phù hợp theo từng nhu cầu, từ mua sắm, ẩm thực đến các tiện ích hằng ngày. Người dùng có thể truy cập PVOne ngay trên ứng dụng PVConnect để xem danh sách quà tặng, lựa chọn và đổi quà trực tuyến chỉ với vài thao tác.

Theo đó, khách hàng sẽ được giảm 50% số điểm PVOne, tối đa 100.000 điểm (tương đương 100.000 đồng) khi đổi nhiều quà tặng trong chương trình. Ưu đãi này áp dụng cho đa dạng lĩnh vực như mua sắm, cà phê, ẩm thực, tiện ích… với nhiều thương hiệu như WinMart, Gogi House, Manwah, Phúc Long, Viettel… Khách hàng chỉ cần truy cập PVConnect, vào PVOne và lựa chọn mục "Giảm giá shock" để xem ưu đãi, chọn quà và đổi quà hoàn toàn trực tuyến.

Ngoài ra, PVcomBank cũng triển khai khung giờ "Thứ Hai vui vẻ" từ 12h00 - 16h00 vào mỗi thứ Hai hàng tuần, dành tặng Evoucher miễn phí mệnh giá 10.000 đồng tùy theo điều kiện chương trình. Ưu đãi này giúp người dùng PVConnect có thêm cơ hội đổi quà từ một số thương hiệu như Circle K, GS25, beTransport… ngay cả khi chưa tích lũy đủ ngưỡng điểm theo điều kiện thông thường của chương trình khách hàng thân thiết.

Khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng PVOne khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng như tài khoản thanh toán, tiền gửi, thẻ tín dụng, bảo hiểm… Đồng thời, từ đầu năm 2026, PVcomBank cũng nâng cấp cơ chế tích điểm PVOne nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng thân thiết với nhiều chính sách nổi bật như: tặng điểm cho khách hàng gắn bó lâu dài; tặng điểm khi khách hàng được nâng hạng Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên.

Trên hệ sinh thái PVOne, khách hàng cũng có thể sử dụng điểm thưởng để đổi nhiều quà tặng phù hợp với nhu cầu, bao gồm quà tặng tài chính (tiền mặt, phí thường niên thẻ tín dụng…); quà tặng hiện vật; Evoucher tiêu dùng; quà tặng đối tác (trải nghiệm PVcomBank Premier Lounge, voucher xăng dầu…) và quà tặng thiện nguyện (ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin).

Thông qua chương trình "Đón hè rực rỡ - Mở quà bất ngờ", PVcomBank kỳ vọng sẽ gia tăng quyền lợi cho khách hàng hiện hữu, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực gắn với nhu cầu tài chính và tiêu dùng của khách hàng. Cùng với hệ sinh thái quà tặng PVOne ngày càng đa dạng, Ngân hàng mong muốn tiếp tục gia tăng chất lượng trải nghiệm số cho người dùng, qua đó sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng không chỉ trên hành trình tài chính mà còn trong cuộc sống hằng ngày.

PV
từ khóa : pvcombank, PVOne
Quyết liệt ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trái phép

Quyết liệt ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trái phép

Doanh nghiệp 10:55

Tình trạng săn bắt chim yến trái phép đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể chim yến tự nhiên, đa dạng sinh học và tác động đến sản lượng yến đảo

Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc

Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc

Doanh nghiệp 10:53

Sáng 12-5, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục xuất khẩu thành công lô hàng tổ yến Sanvinest chính hiệu sang thị trường tỉ dân Trung Quốc.

SZL đẩy mạnh khai thác 160 ha đất công nghiệp tại các vị trí vàng.

SZL đẩy mạnh khai thác 160 ha đất công nghiệp tại các vị trí vàng.

Sản xuất - Kinh doanh 10:53

Công ty CP Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL) đẩy mạnh khai thác quỹ đất công nghiệp tại TP Đồng Nai, TP HCM, Lâm Đồng với tổng diện tích cho thuê khoảng 160 ha.

Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Sản xuất - Kinh doanh 09:47

Toàn bộ công tác chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc của PVOIL đã được hoàn tất.

The Crescent Bay - Đặc quyền sở hữu “đại dương riêng” của số ít tinh hoa tại Đảo Ngọc

The Crescent Bay - Đặc quyền sở hữu “đại dương riêng” của số ít tinh hoa tại Đảo Ngọc

Dự án mới 09:46

Trong khi khái niệm "view biển" hay "cận biển" vẫn đang phổ biến, giới siêu giàu toàn cầu đang tìm kiếm một chuẩn sống khác: "sở hữu" riêng một phần đại dương.

Người lao động VWS ngày càng được chăm lo chu đáo hơn

Người lao động VWS ngày càng được chăm lo chu đáo hơn

Doanh nghiệp 17:12

Trong Tháng Công nhân 2026, VWS phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đời sống đoàn viên - lao động.

VOVO thúc đẩy tiêu dùng có tính tham gia, mở rộng trải nghiệm mua sắm tại Việt Nam

VOVO thúc đẩy tiêu dùng có tính tham gia, mở rộng trải nghiệm mua sắm tại Việt Nam

Dịch vụ 14:00

VOVO phát triển mô hình thương mại điện tử theo sở thích, kết hợp trải nghiệm khám phá sản phẩm với các lựa chọn linh hoạt hơn sau giao dịch.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn