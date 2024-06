PV Drilling tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ VII năm 2024

Tham dự lễ khai mạc và tổng kết trao giải có ông Nguyễn Trung Ngạn - UVTV, Trưởng ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bà Đỗ Thái Hà - UVTV, Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN); ông Cao Chí Kiên - Phó phụ trách Ban Công nghệ - An toàn và Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về phía Tổng công ty PV Drilling (TCT) có ông Mai Thế Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Đinh Quang Nhựt - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban tổ chức hội thi; ông Trần Thanh Tân - UV BTV Đảng ủy TCT, Chủ tịch kiêm Giám đốc PVD Offshore; ông Hoàng Xuân Bách - UV BCH Công đoàn DKVN, Chủ tịch Công đoàn TCT, Phó Trưởng Ban tổ chức hội thi; ông Hồ Trọng Thoán - Phó Ban tuyên giáo Đảng ủy, Cố vấn Công đoàn TCT; các Phó chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Như Ánh và Nguyễn Huy Trọng, và các UV BCH Công đoàn TCT; Bí thư Đoàn thanh niên TCT; lãnh đạo các Ban thuộc Tổng công ty/BGĐ các đơn vị thành viên và Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên.

Chủ tịch HĐQT PV Drilling Mai Thế Toàn và Phó Tổng giám đốc Đinh Quang Nhựt - Trưởng ban tổ chức hội thi tặng hoa các thành viên Ban giám khảo

Tiếp nối thành công từ sáu lần tổ chức vào các năm 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 và năm 2021 thi theo hình thức online, Hội thi ATVSV giỏi lần thứ VII năm 2024 của PV Drilling đã thu hút hơn 70 thí sinh ưu tú đến từ 8 đội dự thi (gồm Cơ quan Tổng công ty, PVD Logging - Expro, PVD Well Services, PVD Tech, PVD Training, PVD Offshore, Vietubes, Liên doanh PVD - Baker Hughes) tranh tài ở 4 phần thi, gồm: Thi thực hành kỹ năng chữa cháy, thi chào hỏi, thi thực hành kỹ năng sơ cấp cứu và thi kiến thức về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Riêng phần thi kiến thức có 3 nội dung là trắc nghiệm, xử lý tình huống và gameshow "Tìm từ khóa".



Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó TGĐ PV Drilling Đinh Quang Nhựt - Trưởng BTC đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và phối hợp hiệu quả giữa Công đoàn TCT và Ban An toàn - Chất lượng TCT trong việc tổ chức Hội thi ATVSV giỏi năm nay.

Phó Tổng giám đốc PV Drilling Đinh Quang Nhựt - Trưởng Ban tổ chức hội thi ATVSV giỏi lần VII phát biểu khai mạc

Nhân dịp này, ông Đinh Quang Nhựt thông tin, trong hơn 22 năm hoạt động, PV Drilling luôn được đánh giá là một trong những đơn vị của ngành dầu khí đi đầu trong công tác an toàn sức khỏe môi trường và áp dụng các tiêu chuẩn thế giới về HSEQ. Ngoài ra, tất cả giàn khoan của PV Drilling hiện đang cung cấp dịch vụ ở nước ngoài nên công tác đảm bảo an toàn cho các giàn khoan và các hoạt động liên quan đến khoan gặp không ít khó khăn do nhiều rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, khác biệt về chính sách của địa phương... Do đó, việc đào tạo đội ngũ làm công tác an toàn đóng vai trò rất quan trọng đối với PV Drilling.

Ông Nhựt nhận định: "Hội thi không chỉ là dịp nâng cao nhận thức của CBCNV-NLĐ trong toàn Tổng công ty về công tác ATVSLĐ mà còn là sân chơi cho người lao động, nhất là đội ngũ ATVSV có dịp thể hiện tài năng, giao lưu, học tập và trao đổi về kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn. Đây cũng là một trong những nỗ lực hướng đến mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ dầu khí hàng đầu, đồng thời thể hiện sự nghiêm túc của Tổng công ty đối với công tác HSEQ trong hoạt động sản xuất kinh doanh".

Ông Cao Chí Kiên - Phó phụ trách Ban Công nghệ - An toàn và Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại Hội thi, ông Cao Chí Kiên - Phó phụ trách Ban Công nghệ - An toàn và Môi trường Tập đoàn DKVN đánh giá đây là sự kiện rất ý nghĩa đối với những người làm công tác ATVSLĐ trong toàn Tổng công ty. Hội thi được duy trì tổ chức trong nhiều năm cho thấy Ban lãnh đạo PV Drilling rất quan tâm đến công tác ATVSLĐ, và quan trọng hơn nữa là giúp duy trì và lan tỏa ý thức về an toàn trong toàn TCT.

Sau hai ngày thi đua sôi nổi, hào hứng, kịch tính, cùng với quá trình làm việc rất công tâm, khách quan của Ban giám khảo, Hội thi ATVSV giỏi lần VII năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Kết quả chung cuộc, Cơ quan Tổng công ty đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì được trao cho PVD Training, giải Ba thuộc về các đơn vị Vietubes, PVD Offshore và PVD Well Services, 3 đơn vị nhận giải Phong trào gồm PVD Tech, PVD Logging - Expro và Liên danh PVD - Baker Hughes.

Chủ tịch HĐQT PV Drilling Mai Thế Toàn trao giải Nhất cho Cơ quan Tổng công ty

Bà Đỗ Thái Hà - Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao giải Nhì cho PVD Training

Ông Nguyễn Huy Trọng, Phó chủ tịch Công đoàn TCT - Trưởng Ban An toàn - Chất lượng PV Drilling trao giải Ba cho 3 đơn vị Vietubes, PVD Offshore và PVD Well Services

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Trưởng Ban Nhân sự - Đào tạo PV Drilling trao giải Phong trào cho 3 đơn vị PVD Tech, PVD Logging - Expro và Liên danh PVD - Baker Hughes

Các giải phụ gồm: giải nhất thi thực hành kỹ năng chữa cháy thuộc về PVD Well Services; giải đội thi kiến thức xuất sắc trao cho Cơ quan Tổng công ty; Vietubes đạt giải nhất nội dung thực hành kỹ năng sơ cấp cứu và giải màn chào hỏi ấn tượng nhất thuộc về PVD Offshore.

Các đội nhận giải cao nhất từng nội dung thi

Phát biểu tổng kết Hội thi, ông Hoàng Xuân Bách - Chủ tịch Công đoàn PV Drilling, Phó BTC hội thi cho biết sáu cuộc thi ATVSV vừa qua được PV Drilling đã tổ chức rất thành công và hội thi năm nay có nhiều đổi mới cả nội dung lẫn hình thức theo hướng thiết thực, sinh động, bám sát vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của PV Drilling và các đơn vị thành viên trong giai đoạn hiện nay. Khán giả xem đều ấn tượng với phần thi kiến thức được thiết kế như một gameshow chuyên nghiệp, thi kỹ năng chữa cháy có yếu tố mới khi các thí sinh phải chạy zic-zắc vượt qua một loạt chướng ngại vật là cọc lửa trước khi nhúng chăn dập lửa ở thùng phuy và chiều đường chạy cũng được thiết kế dài hơn…

Nhân dịp này, thay mặt BTC, ông Hoàng Xuân Bách cảm ơn Ban lãnh đạo TCT, Công đoàn DKVN, các Ban ngành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao; cảm ơn Ban giám khảo đã làm việc rất công tâm, khách quan trong từng phần thi; các đội thi đã tích cực tập luyện và học tập một lượng kiến thức rất lớn trong thời gian ngắn để có những phần thi đấu xuất sắc; sự tích cực và nhiệt tình của các cổ động viên trong suốt quá trình diễn ra hội thi.

Chủ tịch Công đoàn PV Drilling Hoàng Xuân Bách - Phó Ban tổ chức hội thi phát biểu tổng kết tại lễ trao giải

"Hội thi năm nay còn là dịp để BTC chọn đội có thành tích cao và những thí sinh xuất sắc tiếp tục tập luyện và bồi dưỡng để tham gia Hội thi ATVSV giỏi cấp ngành do Tập đoàn - Công đoàn DKVN tổ chức vào tháng 10-2024" - Chủ tịch Công đoàn PV Drilling nhấn mạnh.

Như vậy tính đến nay, Hội thi ATVSV giỏi của PV Drilling đã trải qua 7 lần tổ chức thành công, qua đó góp phần nâng cao nhận thức CBCNV-NLĐ trong toàn Tổng công ty về công tác ATVSLĐ, đồng thời huấn luyện đội ATVSV ngày càng chuyên nghiệp, đóng góp vào thành công chung trong công tác này.

Chùm ảnh đẹp tại Hội thi ATVSV giỏi lần VII năm 2024:

Năm nay thi thực hành kỹ năng chữa cháy có thêm yếu tố mới phù hợp với thực tiễn, thí sinh phải vượt qua cọc lửa trước khi nhúng chăn dập lửa ở thùng phuy

Thí sinh các đội thi thực hành kỹ năng sơ cấp cứu chuyên nghiệp và thành thục

Phần thi chào hỏi được các đội đầu tư công phu, kỹ lưỡng và sáng tạo với cách thể hiện phong phú, từ tiểu phẩm đến múa, hát, vè…

Phần thi kiến thức được thiết kế như một gameshow chuyên nghiệp và diễn ra sôi động, hồi hộp, gay cấn, các đội tranh nhau từng điểm.