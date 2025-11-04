PV Drilling - Lợi nhuận ròng 9 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ

Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling; mã chứng khoán: PVD) công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II năm 2025 với tổng doanh thu đạt 2.646 tỉ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 54,2% so với cùng kỳ, đạt 277 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng với doanh thu đạt 6.945 tỉ đồng và lợi nhuận ròng đạt 673 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Doanh thu và lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu nhờ sự đóng góp từ giàn khoan PV DRILLING VIII được đưa vào vận hành từ ngày 1-9-2025, khối lượng công việc mảng dịch vụ liên quan đến khoan tăng, lợi nhuận và cổ tức được chia từ liên doanh,công ty con được cải thiện đáng kể. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 277 tỉ đồng, tăng 54,2% so với quý III năm 2024.

Giàn khoan PV DRILLING IX vừa đầu tư đang bắt đầu hành trình về Việt Nam

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của PV Drilling tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6.945 tỉ đồng nhưng lợi nhuận ròng tăng mạnh lên 46,1%, đạt 673 tỉ đồng. Kết quả 9 tháng, PV Drilling thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và 127% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025. Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh của PV Drilling tiếp tục tăng trưởng tích cực từ năm 2023 đến nay nhờ vào hoạt động an toàn ổn định của các giàn khoan, tích cực duy trì chất lượng dịch vụ và tăng cường tìm kiếm việc làm, mở rộng các dịch vụ giếng khoan mới bên cạnh việc tiếp tục nâng cao công tác quản trị công ty.

Hiện PV Drilling có 7 giàn khoan biển, trong đó 6 giàn tự nâng và một giàn nước sâu. Các giàn đều có hợp đồng đến hết năm 2026, vài giàn có hợp đồng đến năm 2028. Riêng giàn PV DRILLING IX vừa đầu tư đang tái khởi động, sẽ đưa vào vận hành từ năm 2026, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận mảng khoan - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tổng công ty.

Dựa trên kết quả 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động của các tháng còn lại, PV Drilling dự kiến hoàn thành vượt xa kế hoạch năm 2025, đặc biệt lợi nhuận trước thuế sẽ đạt cao nhất trong vòng 10 năm qua.