Phụ huynh tậu căn hộ The Opus One cho hành trình vào đời của con

Tài sản đầu đời lý tưởng

Sáng chủ nhật đầu tháng 7, vợ chồng anh Nguyễn Luân từ Nha Trang cùng con trai đến tham quan căn hộ mẫu The Opus One, Vinhomes Grand Park. Chàng thanh niên vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đang chuẩn bị cho hành trình mới tại TP HCM. Khi được hỏi vì sao chọn mua căn hộ cho con ngay lúc này, anh Luân cho biết: "Chúng tôi muốn con sống tự lập, không phải thuê trọ, không phải di chuyển xa. Nhưng quan trọng hơn, đây là một khoản tích sản, vừa ở, vừa đầu tư lâu dài cho con".

Dự án The Opus One sẽ chính thức bàn giao vào quý I-2026

Câu chuyện của anh Luân không còn xa lạ. Ngày càng nhiều phụ huynh thuộc thế hệ thành đạt chọn mua bất động sản khi con vào đại học như bước chuẩn bị đầu tiên trong hành trình trưởng thành. Với họ, không gian sống vừa cần đầy đủ, tiện nghi, vừa phải khơi gợi tư duy độc lập, và giúp con dần làm quen với việc sở hữu một tài sản thực.

Tại TP HCM, khu căn hộ cao cấp The Opus One là một trong những lựa chọn nổi bật cho xu hướng này. Với hệ tiện ích all-in-one và vị trí trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Opus One đem đến môi trường sống lý tưởng cho thế hệ trẻ: an toàn, hiện đại, tiện nghi, có cộng đồng cư dân văn minh và kết nối nhanh đến các trường đại học lớn tại phía Đông cũng như Đồng Nai.

Vành đai 3 chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park kết nối với lõi trung tâm TP HCM trong 20 phút di chuyển

Không chỉ là nơi ở, The Opus One còn là một "khởi đầu độc lập" đúng nghĩa. Mỗi căn hộ 1PN+ hoặc 2PN được thiết kế tinh gọn, đầy đủ công năng, với layout thông minh giúp tối ưu diện tích nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi. Không gian này vừa đủ hiện đại để người trẻ sinh hoạt, học tập, làm việc, nhưng vẫn đủ gần gũi để phụ huynh dễ dàng ghé thăm, hỗ trợ khi cần.

Quan trọng hơn, với mức hỗ trợ vay đến 80% giá trị căn và lãi suất ưu đãi 0% trong 24 tháng, khách hàng chỉ cần thanh toán ban đầu từ 400 triệu đồng là đã có thể sở hữu căn hộ tại The Opus One. Đây là số vốn vừa tầm để không gây áp lực tài chính, vừa mở ra cơ hội sở hữu tài sản pháp lý rõ ràng, có giá trị gia tăng thực sự trong tương lai gần.

"Tôi từng phân vân giữa thuê nhà và mua căn hộ. Nhưng tính ra 4 năm đi thuê mất hơn 480 triệu mà không tích lũy được gì. Trong khi mua The Opus One thì có tài sản cho con sau này", chị Ngọc Mai, phụ huynh có con đang học tại Đại học Quốc Gia TP HCM, chia sẻ.

Hành trang bền vững cho dài hạn

The Opus One nằm tại trái tim Vinhomes Grand Park - đại đô thị đáng sống của TP HCM. Từ đây, người trẻ có thể đi bộ sang công viên 36 ha rèn luyện thể chất, ghé lounge gặp bạn bè hay học nhóm tại các quán cà phê ngay dưới chân tòa nhà. Trong khi đó, hệ thống an ninh 24/7, camera, thẻ từ, bãi xe riêng… tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm về sự an toàn, riêng tư của con em mình.

Bên cạnh đó, với xu hướng học online kết hợp làm việc từ xa, người trẻ hiện nay cũng có nhu cầu cao về không gian sống đa chức năng. The Opus One đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó với chuỗi tiện ích nội khu đậm chất "Life+" như: hồ bơi vô cực 3 tầng, thác nước tràn, khu thể thao Aqua Gym, vườn sương mù... giúp cư dân tái tạo năng lượng, duy trì phong cách sống năng động, sáng tạo mỗi ngày.

Ở một khía cạnh khác, The Opus One còn là kênh đầu tư thông minh trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm không còn hấp dẫn. Theo khảo sát, mặt bằng lãi huy động 12 tháng hiện chỉ dao động dưới 6%/năm - thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Trong khi đó, bất động sản, đặc biệt là các căn hộ cao cấp sắp bàn giao, đang được giới đầu tư đánh giá là lựa chọn an toàn.

Với pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo và chính sách giãn thanh toán đến tháng 3-2027, The Opus One lọt vào tầm ngắm của nhiều gia đình: vừa để con an cư, vừa tích lũy giá trị trong dài hạn.

Riêng trong năm 2025, Vinhomes Grand Park dự kiến trao 9.000 sổ đỏ cho cư dân

Dành tặng một căn hộ cho con khi bước vào đời vừa là món quà vật chất, vừa là thông điệp đầy yêu thương và tin tưởng: cha mẹ chuẩn bị cho con một không gian sống đủ đầy, một nền tảng tài chính đầu tiên, và một không gian để con tập làm chủ chính mình. Với The Opus One, phụ huynh không chỉ chọn một căn hộ, họ chọn một phần tương lai bền vững cho con.