Thị trường
23/04/2026 10:55

Pharmacity và Boston Pharma hợp tác đưa dược phẩm chuẩn EU-GMP đến người tiêu dùng với giá hợp lý

Sự kết hợp giữa Pharmacity và Boston Pharma được kỳ vọng tạo đột phá trong việc cung cấp các dòng sản phẩm độc quyền chất lượng quốc tế cho người dân Việt Nam.

Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity và Boston Pharma ký kết hợp tác chiến lược đưa dược phẩm tiêu chuẩn EU-GMP đến tay người tiêu dùng với giá thành hợp lý

Vừa qua, tại TP HCM, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity và Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam (Boston Pharma) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược toàn diện.

Tại lễ ký kết, đại diện hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của việc kết hợp thế mạnh cốt lõi nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Boston Pharma hiện là một trong những đơn vị sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống nhà máy tại KCN VSIP (Bình Dương) đạt tiêu chuẩn EU-GMP và WHO-GMP.

Trong khi đó, Pharmacity sở hữu mạng lưới bán lẻ hàng đầu với hơn 1.100 nhà thuốc trên toàn quốc và đội ngũ gần 5.500 dược sĩ. Lợi thế lớn nhất của Pharmacity chính là khả năng hiểu sâu sắc nhu cầu thực tế và hành vi tiêu dùng của hàng triệu khách hàng mỗi ngày.

Trọng tâm của bản hợp tác này là kết hợp thế mạnh của hai đơn vị để phát triển các dòng sản phẩm độc quyền. Theo đó, Boston Pharma sẽ nghiên cứu và sản xuất một số sản phẩm chuyên biệt, sản phẩm mang thương hiệu riêng của Pharmacity và phân phối độc quyền tại hệ thống nhà thuốc Pharmacity.

Việc hợp tác lần này mang đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng khi các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền EU-GMP hiện đại nhất đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, công thức sản phẩm được điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế về thể chất, nhu cầu của người Việt do hệ thống nhà thuốc Pharmacity cung cấp nên cho ra những sản phẩm hiệu quả, phù hợp với người Việt. Bằng cách cắt giảm các khâu trung gian và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, các sản phẩm độc quyền này sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.

Ông Deepanshu Madan - Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc Pharmacity

Ông Deepanshu Madan – Tổng Giám đốc Pharmacity chia sẻ: "Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của Boston Pharma và khả năng hiểu biết hành vi, thói quen, tình trạng sức khỏe của khách hàng Pharmacity sẽ giúp chúng tôi tạo ra những sản phẩm không chỉ đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn pháp lý mà còn giải quyết đúng những trăn trở của hàng triệu khách hàng về giá, chất lượng sản phẩm….."

Thỏa thuận hợp tác chiến lược mở ra cơ hội để hai doanh nghiệp cùng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Pharmacity sẽ cung cấp các báo cáo phân tích thị trường, giúp Boston Pharma nghiên cứu công thức, đa dạng hóa danh mục thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dược phẩm thiết yếu.

Ông Lương Đăng Khoa – Tổng Giám đốc Boston Pharma

Ông Lương Đăng Khoa – Tổng Giám đốc Boston Pharma khẳng định: "Cái bắt tay này không chỉ dừng lại ở góc độ kinh doanh mà là cam kết mạnh mẽ vì sức khỏe người dân. Chúng tôi đảm bảo những thành công nghiên cứu và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ được cung cấp tận tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và an toàn nhất."

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc dược phẩm, sự hợp tác giữa Pharmacity và Boston Pharma được xem là lời giải cho bài toán: Làm thế nào để người dân được sử dụng thuốc tốt với giá thành hợp lý.

Sự kiện ký kết này không chỉ củng cố vị thế của hai doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao sự minh bạch và chuyên nghiệp hóa nguồn gốc sản phẩm dược tại Việt Nam.

Pharmacity và Boston Pharma hợp tác đưa dược phẩm chuẩn EU-GMP đến người tiêu dùng với giá hợp lý - Ảnh 4.

Ngày 27-03-2026, Roche Pharma Việt Nam cùng Quỹ Hy Vọng khánh thành công trình nhà bếp tại điểm trường Aró, Trường Mầm non Lăng, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng

PV
từ khóa : hợp tác, Pharmacity, Boston Pharma
Đánh giá nhanh vivo X300 Ultra: Máy mạnh, pin lớn, camera đa dụng

(NLĐO)- Thế mạnh vivo X300 Ultra ở hệ thống camera nhiều tiêu cự, màn hình sáng và thời lượng pin nổi bật. Máy hỗ trợ quay video 8K 30fps và chụp chuyên sâu.

Kỷ lục cổ đông tham dự - Niềm tin hội tụ, SHB sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình

Ngày 22-4-2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự

BIDV ra mắt hệ sinh thái số toàn diện thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng

BIDV kỳ vọng sẽ hóa giải ba nan đề lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay: Tốc độ - Dữ liệu - Khả năng kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực.

PVOIL gặp mặt các cổ đông lớn, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán trước thềm Đại hội đồng cổ đông

Đây là dịp để PVOIL gặp gỡ trực tiếp, thông tin và thảo luận về kết quả SXKD năm 2025, 4 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch SXKD năm 2026

Năm 2026, SAIGONBANK đặt mục tiêu lợi nhuận 310 tỉ đồng

(NLĐO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) kiên định phát triển bền vững, gắn với chất lượng tài sản, an toàn vốn và hiệu quả hoạt động

TTC Châu Thành đưa Khu dịch vụ trung tâm vào hoạt động ngày 24-4

Khu dịch vụ trung tâm tại trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành đi vào hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ của người dân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Vietjet dẫn đầu về tối ưu phát thải trên các chuyến bay tại Đông Nam Á

Ngày 21-04, theo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á.


