Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 61 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Hải tiếp tục đảm nhận trọng trách này một lần nữa khẳng định uy tín, tầm nhìn và năng lực kết nối của người đứng đầu Yến sào Khánh Hòa đối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa tập trung vào các giá trị cốt lõi, tăng cường tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ, phát triển tổ chức Hội vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động trên mặt trận kinh tế. Đồng thời, xây dựng hoạt động hội theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực; hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là năng lực chuyển đổi số để thích ứng với kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Thanh Hải cho biết: "Đây là niềm vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao mà Đại hội đã tin tưởng giao phó. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cam kết sẽ là bệ phóng vững chắc, đồng hành cùng các doanh nghiệp hội viên vượt qua thách thức, vươn tầm phát triển. Chúng tôi sẽ nỗ lực kết nối, phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn đến cộng đồng."

Đây là dấu ấn quan trọng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhà và là niềm tự hào lớn của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa khi tinh thần, khát vọng và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, tại sự kiện lần này, Công ty Yến sào Khánh Hòa tự hào đồng hành cùng Đại hội với danh vị Nhà tài trợ Kim cương.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 1 cá nhân và bằng khen cho 11 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ. Tiêu biểu có Công ty Yến sào Khánh Hòa.