Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh đã được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng vào tháng 9-2023.

Tân Chủ tịch HĐQT Eximbank sinh năm 1979, có trình độ Thạc sĩ Quản trị Tài Chính Quốc tế tại Pháp. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như kiểm toán, kế toán, đầu tư, quản lý tài chính, ông Nguyễn Cảnh Anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp quy mô như: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Vingroup…

Tân Chủ tịch HĐQT Eximbank - ông Nguyễn Cảnh Anh

Việc chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT từ bà Đỗ Hà Phương sang ông Nguyễn Cảnh Anh đã nhận được sự đồng thuận cao từ HĐQT ngân hàng, trong bối cảnh Eximbank bắt đầu đi vào ổn định, bước sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng mà ngân hàng đã đề ra.

Được biết, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, ông Nguyễn Cảnh Anh đã có những đóng góp nhất định cho ngân hàng. Ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những nền tảng sẵn có, đồng thời tiếp tục đổi mới để tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong chiến lược phát triển và khẳng định vị thế của ngân hàng trong thời gian sắp tới.

Bà Đỗ Hà Phương tham gia Eximbank với tư cách thành viên HĐQT từ tháng 2-2022. Bà nhận được sự ủng hộ của HĐQT bầu làm Chủ tịch vào tháng 6-2023. Trong thời gian giữ vị trí này, bà đã có những đóng góp thiết thực, kịp thời cho sự ổn định và phát triển của ngân hàng. Sau khi rời ghế Chủ tịch, bà Đỗ Hà Phương sẽ giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT của Eximbank.

Tại Đại hội đồng cổ đông Eximbank sáng ngày 26-4 cũng đã bỏ phiếu thuận, nhất trí bầu ông Nguyễn Hồ Nam trở thành thành viên HĐQT của ngân hàng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Hồ Nam được biết đến là Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital, là doanh nhân có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đã trải qua vị trí quản lý nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính và doanh nghiệp đa ngành.

Như vậy, sau các nghị quyết của HĐQT Eximbank vừa công bố, ngân hàng này sẽ có Chủ tịch là ông Nguyễn Cảnh Anh và 4 Phó Chủ tịch gồm: Ông Trần Tấn Lộc, bà Đỗ Hà Phương, bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Nguyễn Hồ Nam. Các lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm của ngân hàng sẽ cùng đồng lòng, quyết tâm minh bạch hóa các hoạt động và tạo nền tảng vững chắc để Eximbank phát triển.

Có thể nói, năm 2024 là một năm ghi lại dấu ấn quan trọng trong hành trình hướng tới cột mốc 35 năm thành lập của ngân hàng. Chính vì thế, Eximbank đưa ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.180 tỉ đồng, tăng 90,4% so với năm 2023. Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng được kỳ vọng tăng trưởng như: tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỉ đồng, tăng 11% so với 2023; Dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỉ đồng, tăng 14,6% so với 2023; Huy động vốn đạt 175.000 tỉ đồng, tăng 10,5% so với 2023; Nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, trước mắt Eximbank sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến nền tảng khách hàng, công tác vận hành và chất lượng cơ sở hạ tầng, bao gồm: Củng cố nền tảng khách hàng, cải tiến các sản phẩm trên nền tảng công nghệ số nhằm tăng tần suất sử dụng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường; Tiếp tục quy hoạch mạng lưới đơn vị kinh doanh, tinh gọn các quy trình hoạt động của ngân hàng theo hướng số hóa để tối ưu hoạt động tư vấn dịch vụ cho khách hàng; Chuẩn hóa, số hóa các hình thức truyền thông và marketing dựa trên định vị thương hiệu và chiến lược kinh doanh; Tăng cường sử dụng công cụ công nghệ trong các khâu kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu phát sinh, từ đó phát triển kỹ năng xác định quản trị rủi ro và công nghệ thông tin cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống.