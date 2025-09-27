One Era: Dự án hứa hẹn mở đầu cuộc sống vạn tiềm năng

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết hợp tác chiến lược và nghi thức động thổ đã được tổ chức, đánh dấu sự hình thành của một biểu tượng mới cho đô thị Việt Nam – mở ra kỷ nguyên sống linh hoạt, giàu trải nghiệm và không giới hạn.

Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với những siêu đô thị vươn lên và các thế hệ khao khát định nghĩa lại hạnh phúc. Trong dòng chảy ấy, One Era xuất hiện như minh chứng cho khát vọng kiến tạo một thành phố vạn tiềm năng – nơi hội tụ công nghệ, thiên nhiên, cộng đồng và tầm nhìn quốc tế.

Bốn tập đoàn phát triển đô thị quốc tế và Việt Nam hợp tác

Dự án One Era được đầu tư bởi bốn tập đoàn hàng đầu Việt Nam và châu Á: Kim Oanh Group, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development. Trong đó, Kim Oanh Group – với vai trò là một trong những Chủ đầu tư – đã chính thức ủy quyền cho Kinera trở thành đơn vị phát triển dự án, mang đến một tầm nhìn mới mẻ, kết nối kinh nghiệm quốc tế với sự thấu hiểu bản địa.

Kinera đặt nền tảng từ triết lý "Sống trân quý", khởi nguồn từ sự thấu hiểu văn hóa và nhu cầu bản địa để kiến tạo những không gian mang dấu ấn riêng. Sumitomo Forestry với hơn 300 năm di sản lâm nghiệp tiên phong mang đến thế mạnh về gỗ, vật liệu sinh thái, năng lượng sinh khối và các đô thị xanh. NTT Urban Development khẳng định tầm vóc qua năng lực tích hợp công nghệ thông minh nhưng vẫn giữ trọng tâm là con người. Kumagai Gumi bổ sung nền tảng quy hoạch, kỹ thuật xây dựng và quản lý dự án chuẩn quốc tế, đã được minh chứng bằng những công trình quy mô trên khắp thế giới.

Không chỉ dừng ở bốn nhà phát triển, One Era còn quy tụ mạng lưới đối tác quốc tế uy tín như NTT DATA VIETNAM, Savills, Coteccons… Những tên tuổi này mang đến chuyên môn từ công nghệ, tư vấn quản lý vận hành cho tới giải pháp quy hoạch cảnh quan, cùng góp phần tạo nên một thành phố vạn tiềm năng, nơi mọi giá trị đều được cộng hưởng và nâng tầm.

Kiến tạo một thành phố khởi nguồn cho bứt phá

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị kiểu mẫu mới của khu vực – một không gian sống linh hoạt, giàu trải nghiệm và mở ra tiềm năng phát triển không giới hạn.

Trên quy mô 49,5 ha tại vị trí thành phố Hồ Chí Minh, dự án sở hữu lợi thế kết nối toàn diện: từ sân bay, bệnh viện, trường học đến trung tâm thương mại AEON Mall tích hợp ngay trong dự án. Song hành cùng hạ tầng hiện đại và cảnh quan xanh mát, nơi đây được kiến tạo như một bệ phóng cho thế hệ tương lai: nơi trẻ em trưởng thành trong hệ thống trường học quốc tế ngập tràn ánh sáng; nơi gia đình tìm thấy sự cân bằng giữa công viên và dòng kênh xanh; nơi mọi thế hệ tìm được không gian phản chiếu hạnh phúc cá nhân.

Không chỉ dừng ở một chốn an cư, dự án còn mở ra một lối sống bứt phá, khuyến khích cư dân khám phá, phát triển và vươn tới những tiềm năng mới của chính mình.

Cuộc sống không giới hạn nhờ sự thấu hiểu tận tâm

Chia sẻ về dự án, đại diện Kinera cho biết: "Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những giá trị mà cư dân đô thị thật sự mong muốn. Tầm nhìn của chúng tôi là thay vì buộc cư dân phải thích ứng với một phong cách sống hay hệ tiện ích cố định, họ cần được sống trong một môi trường không giới hạn - nơi mọi tiềm năng được mở ra và mỗi cá nhân có quyền tự do chọn điều phù hợp nhất cho mình."

Minh chứng rõ nét cho định hướng này được giới thiệu tại sự kiện khởi công: định hướng tư vấn nghiên cứu thành phố thông minh qua hệ thống Smart Poles tích hợp sâu vào đô thị - trụ thông minh tích hợp đèn, cảm biến, camera AI và dữ liệu IoT từ đại diện của NTT DATA VIETNAM Vietnam. Không chỉ tự động điều chỉnh ánh sáng theo nhu cầu thực tế, Smart Poles còn ghi nhận nhịp sống, thói quen di chuyển và cách cư dân sử dụng không gian công cộng, từ đó hỗ trợ hệ thống quản lý linh hoạt trong điều chỉnh giao thông, an ninh và tiện ích.

Với những nỗ lực bền vững nhằm thấu hiểu nhu cầu cư dân theo thời gian, cùng sự cộng hưởng chuyên môn từ bốn nhà phát triển, One Era được định hình như một thành phố nơi công nghệ khơi mở tiềm năng, sự năng động trở thành động lực và bền vững kiến tạo thói quen sống.

Lan tỏa tầm nhìn khu đô thị vạn tiềm năng

Sự kiện khởi công One Era quy tụ hơn 300 khách mời trong không gian trưng bày tái hiện tầm nhìn của từng nhà phát triển. Mỗi gian trưng bày là một lát cắt trong hành trình kiến tạo: từ triết lý "Sống Trân Quý" của Kinera, quy hoạch sinh thái của Sumitomo Forestry, công nghệ nhân văn của NTT Urban Development, đến năng lực thi công chuẩn quốc tế của Kumagai Gumi. Các khu vực được thiết kế để mỗi khách tham dự vừa có thể đứng ở góc nhìn riêng của mình, vừa hòa vào tầm nhìn chung của bốn nhà phát triển.

Đây cũng chính là tinh thần mà One Era theo đuổi: một không gian nơi mọi tầm nhìn đều được trân trọng, để cùng cộng hưởng tạo nên một Thành phố Vạn tiềm năng. Không chỉ dừng lại ở một khu đô thị mới rộng 49,5 ha tại TP.HCM, One Era còn là lời khẳng định cho sự chuyển mình của Việt Nam - sẵn sàng đón nhận chuẩn mực quốc tế để kiến tạo một thành phố mở ra vô hạn tiềm năng cho một thế hệ bứt phá.



