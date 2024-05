Nước tăng lực ABBEN tạo làn sóng săn iPhone 15 Pro miễn phí

ABBEN là thương hiệu nước tăng lực bổ sung Caffeine, Taurine, Inositol và các Vitamin nhóm B như B3, B6, B12 cung cấp năng lượng, giúp cơ thể luôn tỉnh táo để hoàn thành mọi công việc trong cuộc sống. Sản phẩm đa dạng hương vị như vị việt quất, dâu tây và vị nguyên bản phù hợp khẩu vị và sở thích của mỗi cá nhân.

Đáp lại sự ủng hộ của người tiêu dùng trong thời gian qua, thương hiệu ABBEN thực hiện chương trình khuyến mại "Bật ABBEN – Trúng iPhone".

Bằng thao tác quét mã QR dưới nắp chai, người dùng có cơ hội trúng 30 giải đặc biệt, mỗi giải là 1 điện thoại iPhone 15 Pro (trị giá gần 30 triệu đồng/chiếc) và hàng triệu sản phẩm nước tăng lực ABBEN miễn phí. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Chỉ trong 4 tháng, ABBEN đã liên tục trao iPhone 15 Pro cho các khách hàng trúng giải tại các lễ trao giải diễn ra trực tiếp ở địa phương. Đa số khách hàng không giấu được niềm vui khi may mắn trúng giải đặc biệt của chương trình.

Anh Diệp Thanh Phước nhận giải đặc biệt từ Ban Tổ Chức

Anh Diệp Thanh Phước (TP HCM) chia sẻ, anh thường uống nước tăng lực ABBEN khi căng thẳng, thức uống giúp anh bổ sung năng lượng để tỉnh táo và tập trung làm việc hiệu quả.

Do ban đầu không nghĩ bản thân có thể trúng giải nên anh Phước đã không kiểm tra mã in dưới nắp chai. Cho đến khi được bố khuyên thử vận may, anh mới dùng điện thoại quét mã và mừng rỡ phát hiện bản thân trở thành chủ nhân chiếc iPhone mà mình yêu thích.

Cầm trên tay chiếc điện thoại giá trị từ ABBEN, anh Nguyễn Tiến Mậu (Bình Dương) không giấu được niềm vui sướng. Anh gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức vì món quà thiết thực cho gia đình anh và những khách hàng trúng giải khác.

Đại diện nhãn hàng ABBEN trao iPhone cho khách hàng Nguyễn Tiến Mậu (Bình Dương)

Cũng là một trong những khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt, chị Trần Thị Thu Trang (TP HCM) vẫn còn nhớ như in cảm xúc bất ngờ khi "quét" được iPhone ngay ở nắp chai đầu tiên. "Em còn nhớ đó là lốc 6 chai nước tăng lực ABBEN vị Việt Quất. Khi biết nắp chai trúng thưởng đặc biệt, em đã đi khoe ngay với mọi người".

Chị Trần Thị Thu Trang bên chiếc iPhone vừa được Ban tổ chức bàn giao

Bên cạnh các giải đặc biệt được trao tận tay người trúng, hàng triệu sản phẩm nước tăng lực ABBEN miễn phí thuộc giải khuyến khích cũng đã được đổi thưởng cho người trúng ngay tại các điểm bán ABBEN trên toàn quốc.

Đại diện nhãn hàng cho biết, chương trình đã thành công truyền đi nguồn năng lượng "chuẩn xác" thay cho lời tri ân chân thành đến người tiêu dùng. Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 15-7-2024. Vẫn còn hàng chục giải đặc biệt, hàng triệu giải khuyến khích đang chờ chủ nhân.

Người tiêu dùng hãy nhanh tay quét mã QR dưới nắp chai để có cơ hội nhận về giải thưởng hấp dẫn và thiết thực của chương trình. Chi tiết thể lệ chương trình được đăng tải tại website https://unibenfoods.com.