Hưởng “traffic” du lịch Bãi Cháy, nhà đầu tư sẽ “hái ra tiền” khi đầu tư dự án này của Sun Group

Quần thể Sun Elite City - "mỏ neo" giữ chân du khách và tạo dòng tiền bền vững cho giới đầu tư. Ảnh: Sun Property.

Điệp khúc "cháy phòng" và bài toán hạ tầng còn bỏ ngỏ

Cái nóng đổ lửa trên toàn miền Bắc khiến nhu cầu giải nhiệt tại các trung tâm du lịch biển tăng cao hơn bao giờ hết. Nhưng tại Quảng Ninh, giới kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Bãi Cháy không còn lạ lẫm với cảnh tượng du khách đổ về nườm nượp mỗi dịp hè, cuối tuần hay lễ Tết. Anh Hoàng Nam, một chủ khách sạn mini tại khu vực shophouse mặt đường Hạ Long, Bãi Cháy chia sẻ: "Cứ vào mùa cao điểm hè, tình trạng cháy phòng diễn ra liên tục. Thậm chí những ngày thường, nhờ các hoạt động bắn pháo hoa diễn ra 7 ngày trong tuần, tỷ lệ lấp đầy vẫn luôn duy trì ở mức cao trên 80%". Giống như anh Nam, nhiều chủ khách sạn Bãi Cháy đã có trong tay lịch book phòng gần hết tháng 6, hứa hẹn những ngày bận rộn tất tả.

Thực tế, sức hút của Bãi Cháy là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản hơn một thập kỷ qua của địa phương và các tập đoàn lớn như Sun Group. Nhưng theo các chuyên gia, qua nhiều thời kỳ biến động, giai đoạn 5 năm tới mới là thời kỳ bùng nổ cả về lượng khách và chi tiêu của du lịch Hạ Long.

Hoạt động bắn pháo hoa thường nhật giúp tỷ lệ lấp đầy phòng tại khu vực luôn duy trì mức lý tưởng. Ảnh: Ánh Dương.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón gần 8,2 triệu lượt khách du lịch, khách quốc tế ước đạt trên 1,8 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt trên 21.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này minh chứng cho một thực tế: Bãi Cháy không còn là điểm đến mùa vụ mà đã trở thành "thủ phủ du lịch" hoạt động xuyên suốt 4 mùa.

Tuy nhiên, nguồn cầu lớn luôn đi kèm yêu cầu ngày càng cao về chất lượng trải nghiệm. Du khách giờ đây không chỉ cần một chỗ ngủ, họ cần một hệ sinh thái "all-in-one" có đủ mọi thứ để chi tiêu và tận hưởng. Đó là lý do khi quần thể Sun Elite City quy mô 324ha ra mắt, giới đầu tư sành sỏi đã nhanh chóng nhận diện đây chính là "mỏ neo" giữ chân dòng khách và chuyển hóa họ thành dòng tiền bền vững.

"Tọa độ kim cương" đón trọn luồng khách quốc tế và nội địa

Lợi thế lớn nhất của Sun Elite City chính là vị trí nằm tại lõi trung tâm Bãi Cháy, sở hữu "3 mặt tiền kinh tế biển" hiếm có: kề cạnh bãi tắm, hướng trực diện Vịnh Hạ Long và đặc biệt là gắn liền với Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Đây chính là cửa ngõ đón những siêu du thuyền hàng ngàn khách quốc tế hạng sang – nhóm đối tượng có mức chi tiêu cao và nhu cầu mua sắm, giải trí cực lớn khi cập cảng. Việc nằm ngay trong bán kính kết nối hoàn hảo với cảng tàu giúp Sun Elite City đón trọn dòng khách ngoại quốc cao cấp mà không cần tốn chi phí tìm kiếm.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long nội khu giúp dự án đón trọn dòng khách ngoại quốc đi siêu du thuyền. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh đó, dòng khách nội địa từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cũng là nguồn cầu ổn định nhờ hạ tầng siêu kết nối. Hiện nay, di chuyển từ Hà Nội đến dự án chỉ mất chưa đầy 2 giờ qua cao tốc. Trong tương lai gần, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vận hành, thời gian này sẽ rút ngắn chỉ còn khoảng 30 phút. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, việc rút ngắn khoảng cách giúp "Hạ Long gần Hà Nội hơn cả Hà Nội", tạo ra dòng chảy du lịch sôi động, thậm chí là những cuộc di cư về biển khiến giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.

Chị Lan Anh, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm đến từ Hà Nội, nhận định: "Trong đầu tư bất động sản dòng tiền, sản phẩm có khách ngay là một lợi thế cực lớn. Với Sun Elite City, chúng tôi không phải mua kỳ vọng về một tương lai xa vời".

Sự kết hợp giữa dòng khách du lịch truyền thống, khách quốc tế đường biển và khách nghỉ dưỡng cuối tuần từ các đô thị lớn đã tạo nên một nguồn cầu đa tầng, bảo chứng cho khả năng kinh doanh ngay lập tức của các sản phẩm tại Sun Elite City.

Công viên Lễ hội và hệ sinh thái thắp sáng kinh tế đêm

Phối cảnh Công viên Lễ hội KPF với 6 phân khu chức năng. Ảnh minh hoạ.

Không dừng lại ở vị trí, Sun Elite City còn được nâng tầm quốc tế khi bắt tay cùng KPF (Kohn Pedersen Fox) – đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới để đưa toàn khu đô thị "hóa rồng". Đáng chú ý, theo hé lộ của chủ đầu tư, concept Công viên Lễ hội sắp ra mắt tại dự án sẽ lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng thiêng và ý tưởng "ngọc rồng".

Công viên Lễ hội được quy hoạch thành một tổ hợp giải trí đặc sắc gồm 6 phân khu. Mỗi phân khu tựa như một viên ngọc quý, kết hợp với dòng sông uốn lượn theo dáng rồng, tạo nên hành trình trải nghiệm liền mạch cho du khách: Show Pearl với quảng trường lớn, sân khấu trên nước phù hợp cho các sự kiện, lễ hội; Jungle Pearl mang phong cách rừng nhiệt đới với các trò chơi chủ đề hấp dẫn; Retail Pearl mang đến dãy phố thương mại, ẩm thực sầm uất; Splash Pearl với không gian vui chơi trên nước sôi động; Welcome Pearl với hồ nước cảnh quan, café ven hồ và Park Pearl với những khu vườn đậm phong cách nghỉ dưỡng.

Bên cạnh những tiện ích mới, sự hiện diện của chợ đêm VUI-Fest Hạ Long cùng show trình diễn ánh sáng 3D mapping "Long Vân Khánh Hội" và những màn pháo rực rỡ suốt 7 ngày trong tuần đã thực sự thắp sáng kinh tế đêm tại Bãi Cháy. Những "siêu phẩm" giải trí này chính là công cụ hữu hiệu để giữ chân du khách, khiến mỗi bước chân trải nghiệm của họ đều trở thành một điểm chạm sinh lời cho nhà đầu tư.

Chợ đêm VUI-Fest cùng show 3D Mapping "Long Vân Khánh Hội" là công cụ đắc lực giúp giữ chân du khách. Ảnh: Ảnh Dương.

Trong bối cảnh quỹ đất lớn để phát triển đô thị đồng bộ tại trung tâm Bãi Cháy ngày càng khan hiếm, Sun Elite City không chỉ mang lại hiệu quả kinh doanh tức thì nhờ dòng khách sẵn có mà còn sở hữu dư địa tăng giá mạnh mẽ theo sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh trên lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.