Gia đình đa thế hệ chọn The Rise để mỗi thành viên đều có khoảng trời riêng

Dự kiến cất nóc vào cuối năm nay và bàn giao vận hành vào năm 2027, 7 tòa căn hộ The Rise thuộc Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) hiện thực hóa ước mơ an cư cho các gia đình đa thế hệ - nơi trẻ nhỏ, cha mẹ và ông bà đều tìm thấy những khoảng trời riêng giữa khu đô thị hiện đại.

Một căn hộ, nhiều giá trị sống cho cả gia đình

Khi tham quan căn hộ mẫu Happy Home Tràng Cát, anh Khương Anh Đức (30 tuổi) đã hình dung ngay được cuộc sống tương lai sau này.

"Gia đình tôi sắp có thêm thành viên mới. Căn hộ khang trang cùng các tiện ích hiện đại ngay nội khu sẽ tạo môi trường phát triển tốt nhất cho con và cả gia đình", anh Đức háo hức kể.

Nhiều năm làm việc tại KCN Đình Vũ, vợ chồng anh Đức vẫn phải cân đối chi tiêu khi phần lớn thu nhập dành cho tiền thuê trọ và sinh hoạt hằng ngày. Vì thế, giấc mơ sở hữu một mái ấm tại thành phố Cảng luôn là điều trăn trở. Chỉ đến khi hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại The Rise được phê duyệt, gia đình anh mới thực sự có cơ sở để hoạch định một kế hoạch an cư lâu dài.

Căn hộ Happy Home Tràng Cát được thiết kế hiện đại, tiêu chuẩn bàn giao vượt trội trong phân khúc NƠXH

Điều anh Đức cũng như nhiều khách hàng của The Rise tâm đắc chính là việc mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy không gian riêng.

Với trẻ nhỏ, việc học tập và phát triển toàn diện luôn là ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh. Lợi thế kế cận trường mầm non và tiểu học của The Rise giúp hành trình đến lớp của các em chỉ gói gọn trong vài phút. Không còn những quãng đường đưa đón vất vả hay nỗi lo giao thông giờ cao điểm, cha mẹ có thêm thời gian dành cho con và bản thân.

Không chỉ thuận tiện cho việc học tập, The Rise còn mở ra không gian phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần cho thế hệ tương lai.

Ngay bên cạnh The Rise là hai công viên quy mô lớn, tạo nên "sân chơi khổng lồ" cho trẻ em sau mỗi giờ lên lớp. Công viên Kết Nối rộng gần 7.000 m2 cùng Vườn Tương Lai quy mô hơn 22.000 m2 mang đến hệ tiện ích đa dạng, gồm sân chơi, đường dạo bộ, sân cỏ đa năng, sân pickleball, sân bóng chuyền, khu gym ngoài trời… giúp trẻ được vận động nhiều hơn, hạn chế sự phụ thuộc vào thiết bị điện tử.

Trong khi đó, với cha mẹ và ông bà, hai công viên lớn là không gian thư giãn và tái tạo năng lượng sau mỗi ngày làm việc. Một buổi đi bộ buổi sáng, vài vòng tập luyện ngoài trời hay những cuộc trò chuyện cùng hàng xóm cũng đủ tạo nên nhịp sống cân bằng.

Kế cận The Rise có Vườn Tương Lai, Công viên Kết nối và 2 trường học, đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ

Sống trọn vẹn giữa hệ sinh thái tiện ích đồng bộ

Nếu hai công viên mang đến không gian thư giãn và kết nối cộng đồng thì Boutique Home - tổ hợp 284 căn thấp tầng thương mại kế cận The Rise lại được ví như "phòng khách mở rộng" của toàn khu đô thị.

Hệ thống cửa hàng, siêu thị mini, dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cư dân. Từ bữa sáng trước giờ đi làm, những buổi cà phê cuối tuần hay các nhu cầu mua sắm hằng ngày đều diễn ra trong khoảng cách đi bộ.

Mô hình "all-in-one" giúp các gia đình tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, tạo thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và hình thành một cộng đồng gắn kết.

Các trục đường nội khu rộng 40-55m kết nối The Rise với các tiện ích của Happy Home Tràng Cát cũng như hạ tầng khu vực

Đặc biệt, lợi thế vị trí giúp The Rise trở thành lựa chọn phù hợp với lực lượng lao động đang làm việc tại khu Nam Hải Phòng.

Các tòa nằm trên hai trục giao thông huyết mạch nội khu là đường Hạnh Phúc rộng 55 m và đường Đặng Kinh rộng 40 m, kết nối trực tiếp với Vành đai 2 (Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện), cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, đường Tân Vũ - Lạch Huyện… Nhờ đó, cư dân chỉ mất từ 3-12 phút để di chuyển tới trung tâm Hải Phòng, sân bay quốc tế Cát Bi, KCN Tràng Cát, Đình Vũ... Với nhiều người lao động, quãng đường đi làm ngắn hơn đồng nghĩa với việc tiết giảm chi phí, có thêm thời gian dành cho gia đình.

The Rise dự kiến cất nóc vào cuối năm 2026, bàn giao vận hành từ năm 2027

Với những cư dân tương lai như anh Đức, giá trị lớn nhất mà The Rise cùng Happy Home Tràng Cát mang lại là sự an tâm khi biết rằng phía sau mình luôn có một mái ấm đủ đầy.

Từ những bữa cơm sum vầy, tiếng cười của trẻ nhỏ đến nhịp sống bình yên của cha mẹ, dự án đang góp phần làm mới khái niệm nhà ở xã hội, biến nơi an cư thành nền tảng cho những gia đình hạnh phúc và một cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.

Khi người lao động có điều kiện an cư ổn định, chất lượng cuộc sống được nâng cao cũng là lúc năng suất lao động được cải thiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội Hải Phòng.