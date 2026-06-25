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Thị trường
25/06/2026 09:00

Sài Gòn Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án The Privé

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Nhu cầu tìm kiếm không gian sống riêng tư, đẳng cấp ngày càng tăng, đưa các dự án ven sông với hệ tiện ích khác biệt trở thành tâm điểm thu hút trên thị trường.

Tại Nam Rạch Chiếc – khu vực được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của TP HCM, The Privé nổi bật với mô hình compound hạng sang ba mặt giáp sông, hướng đến cộng đồng cư dân tinh hoa.

Đồng hành cùng dự án, Sài Gòn Group vinh dự là đại lý phân phối chiến lược, đồng thời sở hữu giỏ hàng độc quyền tại Cloud9 Tower – tòa tháp thứ 9 trong tổng thể 12 tòa tháp của dự án.

The Privé hưởng lợi từ hạ tầng tỷ đô tại Nam Rạch Chiếc

Tọa lạc tại trung tâm Nam Rạch Chiếc – khu vực được xem là cực tăng trưởng mới của khu Đông TP HCM, The Privé đón đầu những lợi thế từ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tái định hình diện mạo đô thị nơi đây.

Sài Gòn Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án The Privé - Ảnh 1.

Từ vị trí dự án, cư dân The Privé có thể dễ dàng kết nối đến nút giao An Phú, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Thủ Thiêm – Long Thành theo quy hoạch, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và Trung tâm hành chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM. Sự cộng hưởng của các công trình trọng điểm không chỉ gia tăng khả năng kết nối mà còn tạo nền tảng cho sự tăng trưởng dài hạn của bất động sản khu vực.

Được phát triển trên quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại của khu Đông, The Privé được định vị là khu căn hộ compound hạng sang với ba mặt giáp sông, kiến tạo môi trường sống biệt lập giữa lòng đô thị sôi động. Tại đây, kiến trúc hiện đại được kết hợp cùng cảnh quan thiên nhiên và hệ tiện ích đa tầng nhằm mang đến trải nghiệm sống cân bằng giữa riêng tư, nghỉ dưỡng và kết nối cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của The Privé là Cloud9 Tower – tòa tháp được lấy cảm hứng từ biểu tượng của sự viên mãn và thịnh vượng trong quan niệm Á Đông. Sở hữu vị trí đẹp trong tổng thể dự án, Cloud9 Tower được bao bọc bởi dòng sông Giồng Ông Tố và tổ hợp hồ bơi điện phân muối liên hoàn lên đến 3.000m² chuẩn resort, tạo nên không gian sống mang đậm dấu ấn sinh thái.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan, Cloud9 Tower còn được đánh giá cao nhờ khả năng tối ưu tầm nhìn và trải nghiệm sống. Những khoảng mở rộng lớn hướng về mặt nước, ánh sáng tự nhiên cùng luồng gió đối lưu liên tục góp phần kiến tạo môi trường sống khoáng đạt và riêng tư – yếu tố ngày càng được giới tinh hoa đề cao trong quá trình lựa chọn nơi an cư.

Sài Gòn Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án The Privé - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, cư dân Cloud9 Tower được thừa hưởng hệ tiện ích đẳng cấp của toàn dự án, từ hồ bơi Palm Breeze, quảng trường bên sông, khu thể thao, không gian chăm sóc sức khỏe, vườn trên cao, đến những khu vực thư giãn được thiết kế như một resort giữa lòng thành phố. Đây không đơn thuần là nơi ở, mà còn là không gian tận hưởng cuộc sống hướng đến chuẩn mực mới của tầng lớp thành đạt.

Sài Gòn Group – Đơn vị phân phối giỏ hàng độc quyền Tháp 9, The Privé

Sài Gòn Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án The Privé - Ảnh 3.

Trong chiến lược đưa The Privé đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư, Sài Gòn Group được lựa chọn là đơn vị phân phối chiến lược, đồng thời phân phối giỏ hàng độc quyền tại Cloud9 Tower.

Việc phân phối giỏ hàng riêng giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận nguồn sản phẩm được chọn lọc, đồng thời cập nhật nhanh chóng các chính sách bán hàng, chương trình ưu đãi và giải pháp tài chính phù hợp theo từng giai đoạn.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang bên sông ngày càng hạn chế, những sản phẩm sở hữu vị trí đẹp, tầm nhìn rộng mở và hệ tiện ích hoàn chỉnh như Cloud9 Tower đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của thị trường.

Sài Gòn Group khẳng định vị thế trên thị trường phân phối bất động sản hạng sang

Với hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản, Sài Gòn Group đã từng bước khẳng định vị thế thông qua việc đồng hành cùng nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước. Doanh nghiệp hiện sở hữu đội ngũ hơn 200 chuyên viên kinh doanh hoạt động tại TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng, cùng hệ thống tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu thị trường.

Không chỉ đóng vai trò là đơn vị phân phối, Sài Gòn Group còn hướng đến việc đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng từ quá trình tìm hiểu dự án, lựa chọn sản phẩm, xây dựng phương án tài chính đến hoàn tất giao dịch. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong việc kết nối những sản phẩm chất lượng với cộng đồng khách hàng đang tìm kiếm các giá trị sống và đầu tư bền vững.

Trụ sở chính: 10 Lương Định Của, phường An Khánh, TP HCM

Hotline: 092.401.5566

Website: sggroup.com.vn

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PV
từ khóa : The Privé, Sài Gòn Group
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