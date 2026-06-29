Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Đó là sân golf 36 hố rộng hơn 200 ha, thiết kế độc bản theo chuẩn thi đấu quốc tế. Đây không đơn thuần là tiện ích thể thao định hình chuẩn sống nghỉ dưỡng mới, mà là tuyên ngôn đẳng cấp của tầng lớp cư dân tinh hoa.

Vinhomes Sài Gòn Park đưa sân golf tiêu chuẩn quốc tế thành 1 tiện ích sống cho cư dân (Ảnh minh họa)

"Kỳ quan xanh" 200 ha mang đến trải nghiệm sống chưa từng có tại TP HCM

Với nhiều doanh nhân, sân golf không chỉ là nơi luyện tập thể thao mà còn là không gian tái tạo năng lượng, mở rộng các mối quan hệ và kết nối đối tác. Thế nhưng, để đổi lấy vài giờ trên sân cỏ, họ thường phải dành hàng tiếng đồng hồ di chuyển ra ngoại thành, thậm chí sang tỉnh khác.

Anh Trần Minh Quân, CEO một doanh nghiệp logistics tại TP HCM, cho biết nhiều năm nay, cuối tuần nào anh cũng đứng trước lựa chọn khó khăn: lái xe hàng giờ để tới sân golf, hoặc bỏ cuộc vì thời gian quá eo hẹp.

"Tôi luôn mơ về một cuộc sống mà sau khi xử lý xong công việc mỗi ngày, chỉ cần thay trang phục, đi bộ vài bước sang đường là đã đứng trên tee-box", anh Quân chia sẻ.

Điều từng là mong ước của nhiều golfer đã trở thành hiện thực tại Vinhomes Sài Gòn Park. Trong siêu đô thị quy mô 1.080 ha, Vinpearl Golf Léman được quy hoạch như một tiện ích nội khu dành cho cư dân. Với diện tích hơn 200 ha và quy mô 36 hố tiêu chuẩn quốc tế, đây là một trong những sân golf hiếm hoi xuất hiện ngay giữa một đô thị quy mô lớn.

Hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư tìm hiểu về dự án Vinhomes Sài Gòn Park qua sa bàn đặt tại sân Golf Léman, sáng 27-6

Lấy cảm hứng từ thiên đường nghỉ dưỡng Palm Beach (Florida, Mỹ) của giới siêu giàu xứ cờ hoa, Vinpearl Golf Léman được thiết kế theo phong cách "Riparian Habitat" - kiến trúc golf tái hiện nguyên vẹn vẻ đẹp sông nước bản địa, với hơn 200 bẫy cát chiến lược, fairway uốn lượn mềm mại và hệ thống hồ nước xanh biếc trải dài.

Đặc biệt, bộ tứ hố huyền thoại của làng golf thế giới, gồm Dell, Biarritz, Redan, Volcano - lần đầu tiên được tái hiện tại TP HCM, biến mỗi vòng đấu thành một hành trình cảm xúc mà golfer khắp châu Á khao khát chinh phục.

Thay vì phải lái xe hàng chục kilomet để tìm một không gian thư giãn, cư dân Vinhomes Sài Gòn Park chỉ cần băng qua đại lộ nội khu là bước vào thế giới hoàn toàn khác biệt. Tiếng ồn đô thị nhường chỗ cho những khoảng xanh rộng lớn, hồ nước trong lành và nền nhiệt thấp hơn khu vực trung tâm từ 2-3 độ C nhờ hệ sinh thái cây xanh quy mô lớn.

Sân golf mở ra một điểm hẹn cho cư dân kết nối, tranh tài và tận hưởng phong cách sống thượng lưu ngay tại nơi ở

Sân golf - "mỏ neo" gia tăng giá trị bất động sản

Không chỉ mang lại đặc quyền sống thượng lưu, những dự án liền kề sân golf luôn sở hữu biên độ tăng giá và thanh khoản vượt trội.

Theo báo cáo của TGM Legacy năm 2024, bất động sản gắn với sân golf thường có mức chênh giá dao động 7%-30%, tùy theo vị trí và chất lượng sân golf. Lý do đầu tiên đến từ sự khan hiếm.

Việc dành quỹ đất quy mô lớn để phát triển sân golf và mảng xanh ngay trong lòng đô thị khiến mô hình này chỉ xuất hiện ở số rất ít dự án. Cùng với đó là hệ thống an ninh đa lớp, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và chuỗi tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng, hình thành một không gian sống biệt lập, nơi sự riêng tư, an toàn và đẳng cấp được đặt lên hàng đầu.

Tại khu Tây Bắc TP HCM, Vinpearl Golf Léman hoàn toàn không có đối thủ về quy mô cũng như mức độ đầu tư. Điều này giúp Vinhomes Sài Gòn Park sở hữu lợi thế cạnh tranh khác biệt trong bối cảnh khu vực đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ lực đẩy từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm.

Theo ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc Kinh doanh AlphaReal, Vinpearl Golf Léman đóng vai trò như một "mỏ neo du lịch và dịch vụ" khổng lồ tại khu Tây Bắc TP HCM. Sân golf này sẽ thu hút hàng ngàn khách vãng lai cao cấp và doanh nhân đổ về trải nghiệm, lưu trú.

"Khi bộ ba hạ tầng tỉ đô gồm Vành đai 3, Metro số 2 và cao tốc TP HCM - Mộc Bài hoàn thiện, giá trị của các bất động sản liền kề sân golf tại đây sẽ bứt phá mạnh mẽ", ông Linh phân tích.

Sở hữu sân golf ngay cạnh nhà là đặc quyền mà chỉ cư dân Vinhomes Sài Gòn Park mới có (ảnh minh họa)

Không dừng ở giá trị đầu tư, Vinpearl Golf Léman còn được xem là "phòng khách mở rộng" của cộng đồng cư dân tinh hoa. Đây là nơi những cuộc gặp gỡ đối tác, kết nối bạn bè hay các sự kiện doanh nghiệp diễn ra trong không gian cởi mở mà ít phòng họp nào có thể mang lại.

Đối với những cư dân tiên phong về ở sớm, chủ đầu tư dành tặng những đặc quyền tối thượng không thể mua lại về sau: thẻ golf dài hạn, quyền ưu tiên đặt giờ chơi vào khung giờ vàng, cùng đặc quyền sử dụng Clubhouse sang trọng...

Với anh Quân, Vinpearl Golf Léman là một trong những lý do thuyết phục anh "xuống tiền" ngay khi Vinhomes Sài Gòn Park ra mắt.

"Sáng sớm thức dậy, mở cửa sổ ra là ngắm thảm cỏ xanh và mặt hồ trong vắt. Chiều về chỉ cần sang đường là có thể ra gậy cùng bạn bè, đó chính là cuộc sống resort đích thực mà tôi tìm kiếm bấy lâu", anh chia sẻ.

Giữa hàng trăm tiện ích mà siêu đô thị Vinhomes Sài Gòn Park đang kiến tạo, Vinpearl Golf Léman mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là biểu tượng của chuẩn sống mới, nơi giá trị bất động sản được bồi đắp đồng thời bởi trải nghiệm sống, cộng đồng cư dân và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Từ 0 giờ ngày 1-7-2026, toàn bộ giỏ hàng dự án Vinhomes Sài Gòn Park sẽ chính thức áp dụng biểu giá mới tăng tối thiểu từ 1% như chính sách đã thông báo trước đó. Khách hàng mua ngay trong tháng 6 sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hiện tại và được quyền chủ động lựa chọn những vị trí đẹp, giàu tiềm năng sinh lời bậc nhất.



