Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những khu đô thị được quy hoạch bài bản

Tiên phong tạo giá trị

Cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tại Việt Nam, các địa phương cũng như các nhà phát triển BĐS ngày càng coi quy hoạch là yếu tố quan trọng hàng đầu không thể tách rời để tạo nên những công trình hiện đại phù hợp với xu thế phát triển.

Với các nhà phát triển dự án, việc trực tiếp triển khai lập quy hoạch ngay từ đầu sẽ là cơ sở vững chắc kiến tạo nên giá trị bền vững cho môi trường sống và gia tăng giá trị thương mại cho các sản phẩm BĐS. Tuy nhiên hiện nay, không phải chủ đầu tư nào cũng đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia ngay từ khâu lập quy hoạch.

Tiên phong cho xu hướng đầu tư đồng bộ theo vòng tròn khép kín phải kể tới Tập đoàn Geleximco. Những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, hiện đại đã giúp Geleximco nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường.

Khu đô thị Thành phố Giao lưu

Đơn cử, Khu đô thị Thành phố Giao lưu có quy mô 95ha, nằm tại vị trí huyết mạch kết nối với nhiều tuyến đường lớn như Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng (Hà Nội) cùng hệ thống tiện ích có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho mọi lứa tuổi. Nằm trong quần thể Khu đô thị, dự án An Bình City với ý tưởng thiết kế và xây dựng một thành phố thu nhỏ trong lòng công viên thanh bình đã được trao tặng giải thưởng Khu Nhà ở đáng sống nhất của Hiệp hội BĐS Việt Nam.

Cũng gây tiếng vang lớn trên thị trường BĐS thủ đô là Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn. Dự án có tổng diện tích 147ha, tọa lạc ngay mặt đường Lê Trọng Tấn và Đại lộ Thăng Long. Ôm trọn toàn khu dự án là các mảng không gian xanh, hệ thống tiện ích nội khu chất lượng, giúp cư dân có cuộc sống tách biệt với khói bụi ồn ào của thành phố.

Một góc Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn

Trong khi đó, Khu đô thị Gelexia Riverside lại là quần thể bao gồm các căn hộ cao cấp, khu nhà liền kề thấp tầng, trung tâm thương mại và hệ thống các tiện ích khép kín, đầy đủ. Dự án nằm sát hồ điều hòa Yên Sở nên được hưởng trọn không gian thoáng đãng, không khí mát mẻ của khu vực.

Tại thị trường Quảng Ninh, Geleximco được biết đến với Khu đô thị Cái Dăm, tọa lạc trên trục đường huyết mạch của khu Du lịch Bãi Cháy. Vị trí đắc địa này giúp kết nối dễ dàng với các điểm du lịch đang phát triển tại Hạ Long. Nơi đây được biết đến với hệ thống thảm thực vật xanh, sạch cùng với những tiện ích cao cấp và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.

Thiết lập các giá trị mới vượt trội

Với kinh nghiệm lâu năm trong quy hoạch kiến trúc đô thị đương đại, các khu đô thị do Geleximco phát triển đều đảm bảo tính khả thi, đồng bộ giữa ý tưởng và thực tế. Điều này giúp gia tăng giá trị bền vững của công trình khi đi vào hoàn thiện.

Đại diện Geleximco cho biết, điểm nhấn trong quy hoạch dự án của Geleximco là sự đồng bộ, quy củ trên diện tích lớn, phù hợp với quỹ đất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Những dự án do Geleximco triển khai đều tọa lạc tại vị trí đắc địa, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, chất lượng thi công tốt, thiết kế hiện đại, sáng tạo, góp phần kiến tạo nên bức tranh đô thị tổng thể, tạo chất xúc tác thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở những nơi Geleximco hợp tác đầu tư.

Ngoài ra, các sản phẩm của Geleximco cũng luôn chú trọng đến yếu tố cảnh quan, môi trường. Tại mỗi địa phương mà Geleximco đầu tư, bên cạnh yếu tố chất lượng, tiến độ, tập đoàn luôn quan tâm và tôn trọng bản sắc của từng vùng đất, luôn nhất quán quan điểm coi trọng việc bảo vệ môi trường, tạo lập không gian sống thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Kiến tạo không gian sống ấn tượng, đảm bảo chất lượng đẳng cấp, thiết lập các giá trị mới vượt trội và đa dạng hơn trong từng dịch vụ là lý do mà các khu đô thị mang thương hiệu Geleximco luôn được thị trường đón nhận. Hiện tại, Geleximco đang tiếp tục triển khai các dự án khu đô thị quy mô tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.