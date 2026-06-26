Khi giá trị thực lên ngôi, The Privé trở thành một trong những dự án được quan tâm tại TP HCM

Hội tụ đầy đủ lợi thế về vị trí, hạ tầng, tiện ích và tiêu chuẩn sống hạng sang, The Privé – dự án được phát triển bởi BLUEMARQ Development trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý tại trung tâm mới TP HCM.

Giá trị thực và pháp lý hoàn chỉnh là tiêu chí lựa chọn hàng đầu

Bước sang nửa cuối 2026, thị trường BĐS TP HCM tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, cùng nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai.

Sự minh bạch ngày càng cao của thông tin quy hoạch, nguồn cung, hạ tầng giúp người mua có thêm cơ sở để đưa ra quyết định. Những dự án sở hữu vị trí thuận lợi, kết nối đồng bộ, tiện ích đầy đủ, được phát triển bởi các đơn vị có bề dày kinh nghiệm sẽ chiếm ưu thế lớn trên thị trường.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm, những dự án đã hoàn thiện pháp lý, đảm bảo tiến độ xây dựng và được phát triển tại các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng trở thành tâm điểm chú ý của khách hàng.

Tại TP HCM, khu vực Nam Rạch Chiếc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng nhờ sự cộng hưởng của quy hoạch đô thị, hệ thống giao thông hiện đại và sự hình thành của Trung tâm Hành chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM. Trong đó, The Privé là dự án đáng chú ý khi hội tụ đồng thời các yếu tố về vị trí, không gian sống chất lượng và nền tảng pháp lý hoàn chỉnh.

The Privé là lựa chọn nổi bật trong giai đoạn mới của thị trường BĐS TP HCM

The Privé – Chuẩn sống hạng sang giữa trung tâm mới TP HCM

Tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, The Privé sở hữu vị trí thuận lợi khi dễ dàng kết nối đến đại lộ Mai Chí Thọ, nút giao An Phú, đường Nguyễn Duy Trinh mở rộng, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây cùng hệ thống trung tâm thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện, các khu văn phòng,…

Không chỉ thừa hưởng lợi thế từ hạ tầng hiện hữu, The Privé còn nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ nhiều công trình giao thông trọng điểm như dự án mở rộng cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Hệ thống kết nối đa tầng này góp phần nâng cao khả năng liên kết vùng và gia tăng giá trị sống cho cư dân.

Điểm nổi bật của The Privé là quỹ đất ba mặt giáp sông hiếm hoi mang đến không gian sống trong lành, tạo nên sự riêng tư và khác biệt ngay giữa khu vực đô thị phát triển năng động. Dự án được BLUEMARQ Development phát triển theo mô hình compound biệt lập gồm 12 tòa tháp. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 25%, phần lớn diện tích được dành cho cảnh quan, mặt nước, các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Dự án sở hữu hơn 99 tiện ích nội khu đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn, giải trí và kết nối cộng đồng của mọi thế hệ.

Nổi bật là hệ thống hồ bơi điện phân muối Azurea, Lumina và Palm Breeze với tổng diện tích hơn 3.000 m². Công nghệ này giúp hạn chế hóa chất, mang đến trải nghiệm bơi lội dễ chịu và thân thiện với sức khỏe cư dân.

Hệ tiện ích thể thao đa dạng với phòng gym, boxing, golf 3D, billiards, bóng bàn, các khu thể thao ngoài trời và đường chạy bộ bên sông. Đây là nền tảng để cư dân duy trì lối sống năng động ngay trong khuôn viên nơi ở.

Không gian trải nghiệm cũng được nâng tầm với 5 phòng tiệc Fine Dining Lounge mang cảm hứng từ các nền văn hóa Ý, Pháp, Nhật Bản, Trung Đông và Việt Nam. Hệ thống cinema riêng, phòng karaoke, quảng trường bên sông, khu BBQ ngoài trời cùng khu vui chơi trẻ em góp phần hình thành hệ sinh thái khép kín và tiện nghi.

Nổi bật tại The Privé thời điểm hiện tại là tòa tháp thứ 9 - Cloud9 Tower. Tòa tháp nằm tại khu vực đón gió và ánh sáng tự nhiên thuận lợi, đồng thời sở hữu địa thế "Cửu trường vượng khí", nơi các yếu tố gió, nước, cảnh quan được kết nối hài hòa.

Một điểm nhấn khác của Cloud9 Tower nằm ở giải pháp quy hoạch và kiến trúc. Tòa tháp được xoay một góc 45 độ so với các công trình lân cận nhằm tối ưu tầm nhìn và khả năng đón gió tự nhiên, mở rộng góc nhìn hướng về mặt nước. Từ đây, cư dân có thể tận hưởng không gian sống khoáng đạt hơn, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích và giá trị sống đã được kiến tạo trong khu compound The Privé.

Cloud9 Tower sở hữu tầm nhìn hướng sông và cảnh quan nội khu xanh mát

Dat Xanh Services - Đơn vị phân phối chiến lược, đồng hành cùng CĐT mang giá trị dự án đến khách hàng

Trong bức tranh phát triển của trung tâm mới TP HCM, The Privé hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành dự án nổi bật từ vị trí chiến lược, không gian sống biệt lập và hệ tiện ích được đầu tư bài bản. Đồng hành cùng dự án trên thị trường là Dat Xanh Services – đơn vị giữ vai trò phân phối giỏ hàng tinh tuyển.

Dat Xanh Services sở hữu giỏ hàng tinh tuyển tại The Privé

Hiện Dat Xanh Services tự hào giới thiệu bộ sưu tập các tầng căn hộ có cao độ đẹp tại Cloud9 Tower, bao gồm các tầng 6, 10, 15, 18 và 26. Đây là những vị trí được đánh giá cao nhờ tầm nhìn rộng mở, khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên và lợi thế hướng nhìn đa dạng trong tổng thể dự án.

Trong vai trò đơn vị phân phối giỏ hàng tinh tuyển Cloud9 Tower và độc quyền phân phối giỏ hàng khu trung tâm, Dat Xanh Services đang sở hữu danh mục sản phẩm lớn nhất tại The Privé, với sự đa dạng về tầng cao, hướng nhìn và diện tích căn hộ. Lợi thế này giúp đơn vị có thể đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ nhu cầu an cư, đầu tư đến lựa chọn không gian sống lý tưởng.