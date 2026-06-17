Đặc quyền “ẩn mình giữa phồn hoa” của giới tinh hoa khi chọn Lagoonia Emerald Cove

Giữa nhịp sống không ngừng tăng tốc của TP HCM, một bộ phận tinh hoa đang tìm kiếm chuẩn mực xa xỉ mới: không phải sự phô trương mà là đặc quyền được sống chậm, sống ẩn mình giữa thiên nhiên nguyên bản. Tại Lagoonia Emerald Cove, những giá trị ấy được hiện thực hóa bên mặt biển hồ quy mô hàng đầu thế giới, giữa lòng siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

"Quyền lực" của sự ẩn mình

Vịnh Ngọc - nơi tọa lạc những căn biệt thự Lagoonia Emerald Cove

Tiền bạc có thể dễ dàng mua được tọa độ sầm uất, nhưng quyền được tĩnh lặng giữa chốn phồn hoa mới là thứ tài sản vô giá. Đó cũng là lý do những cộng đồng siêu giàu trên thế giới luôn lựa chọn những "ốc đảo biệt lập", như Indian Creek tại Miami (Mỹ), làm chốn an cư.

Cách các trung tâm kinh tế vài chục phút di chuyển, nhưng sự riêng biệt tuyệt đối đã đẩy giá trị của gần 40 tư dinh tại Indian Creek lên mức hàng trăm triệu USD. Lực hấp dẫn của sự biệt lập cũng được Knight Frank Global Waterfront Index chứng minh: bất động sản sở hữu mặt nước khép kín luôn được định giá cao hơn 45%-76% so với các tài sản nội đô thông thường.

Tại Việt Nam, Vinhomes Riverside (Hà Nội) là minh chứng tiêu biểu cho xu hướng này. Nằm sau những lớp cây xanh, hệ thống an ninh đa tầng và ôm trong lòng những dòng kênh đào yên ả, khu đô thị phía Đông Thủ đô đã trở thành "tấm danh thiếp quyền lực" của giới doanh nhân, chuyên gia và tầng lớp thượng lưu lựa chọn suốt nhiều năm qua.

Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, tinh thần ấy được tiếp nối với Lagoonia Emerald Cove - bộ sưu tập biệt thự giới hạn thuộc dòng sản phẩm Lagoonia Legacy. Đây không chỉ là không gian sống, mà là một di sản ẩn mình tinh tế nhưng vẫn nắm giữ trọn vẹn vị thế đỉnh cao ngay tại TP HCM - trung tâm tài chính - kinh tế lớn của cả nước.

Mỗi căn biệt thự Lagoonia Emerald Cove giống như một thế giới riêng được bao bọc bởi thiên nhiên

Thay vì phô bày ra bên ngoài, sự xa xỉ tại Lagoonia Emerald Cove được "mã hóa" bằng những khoảng lùi độc tôn.

Ngay từ lối tiếp cận, hệ thống giao thông nội khu đã được mở rộng thênh thang với lòng đường từ 9 m đến 16 m, cùng mạng lưới vỉa hè rộng từ 3 m đến 5 m. Khoảng đệm hạ tầng này, cộng hưởng cùng dải công viên nội khu rợp bóng mát và các khu "ngự uyển" trước nhà, đóng vai trò như một lớp đệm sinh thái tự nhiên, triệt tiêu mọi tạp âm và chối từ những ánh nhìn dò xét từ bên ngoài.

Khi cánh cửa khép lại, quyền lực tuyệt đối của những dinh thự bề thế tại đây bắt đầu hiện rõ. Đó là đặc quyền làm chủ một thế giới mặt biển khép kín. Bằng nghệ thuật quy hoạch mượn độ cong hoàn mỹ của những eo vịnh, mỗi tư dinh làm chủ một mặt hồ Lagoon phẳng lặng rộng tới 60 m ngay sau nhà.

Từ hiên nhà, chủ nhân có thể phóng tầm mắt ra mặt nước xanh ngọc phẳng lặng như gương của biển hồ lớn nhất thế giới. Không còn những tiếng động của phố thị, không có sự chia sẻ với đám đông, không còn những dòng người qua lại, chỉ còn sự tĩnh tại của thiên nhiên và cảm giác làm chủ một không gian sống hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Dù mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương sang trọng hay tinh thần tối giản của kiến trúc Nhật Bản, mọi chi tiết trong từng dinh thự đều được tôn lên bởi sự an yên của cảnh quan xung quanh. Đây là nơi chủ nhân tìm thấy sự cân bằng sau những bộn bề của công việc, đồng thời tận hưởng trọn vẹn đặc quyền sống giữa thiên nhiên mà không phải đánh đổi khả năng kết nối với thế giới bên ngoài.

"Di sản mặt nước" giữa mạng lưới kết nối tỉ đô

Sự đắt giá của Lagoonia Emerald Cove còn được bảo chứng nhờ vị trí ngay trong lõi của siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam. Chỉ cần bước qua màng lọc sinh thái của Vịnh Ngọc, các gia chủ sẽ lập tức hòa vào nhịp sống rực rỡ của Vinhomes Green Paradise. Đây là sự kết hợp hiếm có giữa hai trạng thái tưởng chừng đối lập: sự riêng tư tuyệt đối và nhịp sống sôi động của tâm điểm thương mại, giải trí, du lịch mới phía Nam.

Trong giai đoạn 2028-2029, khoảng cách giữa Cần Giờ và trung tâm TP HCM sẽ tiếp tục được rút ngắn nhờ mạng lưới hạ tầng tỉ đô. Dự án Cầu Cần Giờ đã khởi công và cầu dây văng Phước Khánh (thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành) đang chờ thông tuyến.

Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đang hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng, khi hoàn thành vào quý IV-2028 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố về dự án chỉ vỏn vẹn 13 phút.

Hạ tầng phát triển không chỉ nâng cao khả năng kết nối mà còn gia tăng giá trị dài hạn cho các tài sản Lagoonia Emerald Cove.

Vịnh Ngọc đã thành hình với tiến độ thi công thần tốc của Vinhomes Green Paradise

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, những sản phẩm sở hữu đồng thời ba yếu tố, gồm mặt nước riêng, hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp và khả năng kết nối trung tâm đang trở thành dòng tài sản được giới tinh hoa săn tìm.

Lagoonia Emerald Cove, vì thế, không chỉ là nơi an cư xứng tầm vị thế, mà còn là một di sản sống không thể nhân bản dành cho nhiều thế hệ. Nơi đó, chủ nhân được tận hưởng sự tĩnh tại giữa thiên nhiên nguyên bản, đồng thời nắm giữ một phần của tâm điểm phồn hoa mới phía Nam.