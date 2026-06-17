Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Dự án mới
17/06/2026 09:41

Đặc quyền “ẩn mình giữa phồn hoa” của giới tinh hoa khi chọn Lagoonia Emerald Cove

In bài viết

Lagoonia Emerald Cove không chỉ là không gian sống, mà là một di sản ẩn mình tinh tế nhưng vẫn nắm giữ trọn vẹn vị thế đỉnh cao ngay tại TP HCM.

Giữa nhịp sống không ngừng tăng tốc của TP HCM, một bộ phận tinh hoa đang tìm kiếm chuẩn mực xa xỉ mới: không phải sự phô trương mà là đặc quyền được sống chậm, sống ẩn mình giữa thiên nhiên nguyên bản. Tại Lagoonia Emerald Cove, những giá trị ấy được hiện thực hóa bên mặt biển hồ quy mô hàng đầu thế giới, giữa lòng siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

"Quyền lực" của sự ẩn mình

Đặc quyền “ẩn mình giữa phồn hoa” của giới tinh hoa khi chọn Lagoonia Emerald Cove - Ảnh 1.

Vịnh Ngọc - nơi tọa lạc những căn biệt thự Lagoonia Emerald Cove

Tiền bạc có thể dễ dàng mua được tọa độ sầm uất, nhưng quyền được tĩnh lặng giữa chốn phồn hoa mới là thứ tài sản vô giá. Đó cũng là lý do những cộng đồng siêu giàu trên thế giới luôn lựa chọn những "ốc đảo biệt lập", như Indian Creek tại Miami (Mỹ), làm chốn an cư.

Cách các trung tâm kinh tế vài chục phút di chuyển, nhưng sự riêng biệt tuyệt đối đã đẩy giá trị của gần 40 tư dinh tại Indian Creek lên mức hàng trăm triệu USD. Lực hấp dẫn của sự biệt lập cũng được Knight Frank Global Waterfront Index chứng minh: bất động sản sở hữu mặt nước khép kín luôn được định giá cao hơn 45%-76% so với các tài sản nội đô thông thường.

Tại Việt Nam, Vinhomes Riverside (Hà Nội) là minh chứng tiêu biểu cho xu hướng này. Nằm sau những lớp cây xanh, hệ thống an ninh đa tầng và ôm trong lòng những dòng kênh đào yên ả, khu đô thị phía Đông Thủ đô đã trở thành "tấm danh thiếp quyền lực" của giới doanh nhân, chuyên gia và tầng lớp thượng lưu lựa chọn suốt nhiều năm qua.

Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, tinh thần ấy được tiếp nối với Lagoonia Emerald Cove - bộ sưu tập biệt thự giới hạn thuộc dòng sản phẩm Lagoonia Legacy. Đây không chỉ là không gian sống, mà là một di sản ẩn mình tinh tế nhưng vẫn nắm giữ trọn vẹn vị thế đỉnh cao ngay tại TP HCM - trung tâm tài chính - kinh tế lớn của cả nước.

Đặc quyền “ẩn mình giữa phồn hoa” của giới tinh hoa khi chọn Lagoonia Emerald Cove - Ảnh 2.

Mỗi căn biệt thự Lagoonia Emerald Cove giống như một thế giới riêng được bao bọc bởi thiên nhiên

Thay vì phô bày ra bên ngoài, sự xa xỉ tại Lagoonia Emerald Cove được "mã hóa" bằng những khoảng lùi độc tôn.

Ngay từ lối tiếp cận, hệ thống giao thông nội khu đã được mở rộng thênh thang với lòng đường từ 9 m đến 16 m, cùng mạng lưới vỉa hè rộng từ 3 m đến 5 m. Khoảng đệm hạ tầng này, cộng hưởng cùng dải công viên nội khu rợp bóng mát và các khu "ngự uyển" trước nhà, đóng vai trò như một lớp đệm sinh thái tự nhiên, triệt tiêu mọi tạp âm và chối từ những ánh nhìn dò xét từ bên ngoài.

Khi cánh cửa khép lại, quyền lực tuyệt đối của những dinh thự bề thế tại đây bắt đầu hiện rõ. Đó là đặc quyền làm chủ một thế giới mặt biển khép kín. Bằng nghệ thuật quy hoạch mượn độ cong hoàn mỹ của những eo vịnh, mỗi tư dinh làm chủ một mặt hồ Lagoon phẳng lặng rộng tới 60 m ngay sau nhà.

Từ hiên nhà, chủ nhân có thể phóng tầm mắt ra mặt nước xanh ngọc phẳng lặng như gương của biển hồ lớn nhất thế giới. Không còn những tiếng động của phố thị, không có sự chia sẻ với đám đông, không còn những dòng người qua lại, chỉ còn sự tĩnh tại của thiên nhiên và cảm giác làm chủ một không gian sống hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Dù mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương sang trọng hay tinh thần tối giản của kiến trúc Nhật Bản, mọi chi tiết trong từng dinh thự đều được tôn lên bởi sự an yên của cảnh quan xung quanh. Đây là nơi chủ nhân tìm thấy sự cân bằng sau những bộn bề của công việc, đồng thời tận hưởng trọn vẹn đặc quyền sống giữa thiên nhiên mà không phải đánh đổi khả năng kết nối với thế giới bên ngoài.

"Di sản mặt nước" giữa mạng lưới kết nối tỉ đô

Sự đắt giá của Lagoonia Emerald Cove còn được bảo chứng nhờ vị trí ngay trong lõi của siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam. Chỉ cần bước qua màng lọc sinh thái của Vịnh Ngọc, các gia chủ sẽ lập tức hòa vào nhịp sống rực rỡ của Vinhomes Green Paradise. Đây là sự kết hợp hiếm có giữa hai trạng thái tưởng chừng đối lập: sự riêng tư tuyệt đối và nhịp sống sôi động của tâm điểm thương mại, giải trí, du lịch mới phía Nam.

Trong giai đoạn 2028-2029, khoảng cách giữa Cần Giờ và trung tâm TP HCM sẽ tiếp tục được rút ngắn nhờ mạng lưới hạ tầng tỉ đô. Dự án Cầu Cần Giờ đã khởi công và cầu dây văng Phước Khánh (thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành) đang chờ thông tuyến.

Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đang hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng, khi hoàn thành vào quý IV-2028 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố về dự án chỉ vỏn vẹn 13 phút.

Hạ tầng phát triển không chỉ nâng cao khả năng kết nối mà còn gia tăng giá trị dài hạn cho các tài sản Lagoonia Emerald Cove.

Đặc quyền “ẩn mình giữa phồn hoa” của giới tinh hoa khi chọn Lagoonia Emerald Cove - Ảnh 3.

Vịnh Ngọc đã thành hình với tiến độ thi công thần tốc của Vinhomes Green Paradise

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, những sản phẩm sở hữu đồng thời ba yếu tố, gồm mặt nước riêng, hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp và khả năng kết nối trung tâm đang trở thành dòng tài sản được giới tinh hoa săn tìm.

Lagoonia Emerald Cove, vì thế, không chỉ là nơi an cư xứng tầm vị thế, mà còn là một di sản sống không thể nhân bản dành cho nhiều thế hệ. Nơi đó, chủ nhân được tận hưởng sự tĩnh tại giữa thiên nhiên nguyên bản, đồng thời nắm giữ một phần của tâm điểm phồn hoa mới phía Nam.

An Mai
từ khóa :
Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Thị trường 13:16

Cloud9 Tower là tòa tháp thứ 9 trong tổng thể 12 tòa tháp của The Privé do BLUEMARQ Development phát triển tại Nam Rạch Chiếc.

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Không gian sống 21:13

Giữa lòng siêu đô thị 1.080 ha tại cửa ngõ Tây Bắc TP HCM đang hiện diện một tiện ích nội khu độc đáo mà ngay cả những đô thị hàng đầu thế giới cũng khó có được

Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những khu đô thị được quy hoạch bài bản

Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những khu đô thị được quy hoạch bài bản

Bất động sản 09:11

Những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ, hiện đạị đã giúp Geleximco nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản (BĐS).

Khi giá trị thực lên ngôi, The Privé trở thành một trong những dự án được quan tâm tại TP HCM

Khi giá trị thực lên ngôi, The Privé trở thành một trong những dự án được quan tâm tại TP HCM

Thị trường 09:11

Trong bối cảnh thị trường BĐS minh bạch hơn, khách hàng ưu tiên dự án có giá trị thực, vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng và khả năng sinh lời bền vững.

Sài Gòn Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án The Privé

Sài Gòn Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án The Privé

Thị trường 09:00

Nhu cầu tìm kiếm không gian sống riêng tư, đẳng cấp ngày càng tăng, đưa các dự án ven sông với hệ tiện ích khác biệt trở thành tâm điểm thu hút trên thị trường.

Gia đình đa thế hệ chọn The Rise để mỗi thành viên đều có khoảng trời riêng

Gia đình đa thế hệ chọn The Rise để mỗi thành viên đều có khoảng trời riêng

Cơ hội an cư 20:42

7 tòa căn hộ The Rise thuộc Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) hiện thực hóa ước mơ an cư cho các gia đình đa thế hệ - nơi trẻ nhỏ

Hưởng lợi từ làn sóng di cư, căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn trở thành tâm điểm đầu tư

Hưởng lợi từ làn sóng di cư, căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn trở thành tâm điểm đầu tư

Bất động sản 18:48

Làn sóng dịch chuyển của lao động trẻ, chuyên gia trong nước và quốc tế đang tạo áp lực lên thị trường nhà ở cho thuê, đặc biệt tại khu vực trung tâm Đà Nẵng.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này