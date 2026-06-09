Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Dự án mới
09/06/2026 15:29

Biệt thự Lagoonia Zenith: “Khán đài VIP” với tầm nhìn hàng kilômét mặt biển

In bài viết

Khi hạ tầng hoàn thiện, việc sở hữu biệt thự Lagoonia Zenith đồng nghĩa nắm giữ một khối di sản giá trị giữa thiên nhiên kỳ vĩ

Tại các đô thị hàng đầu thế giới, giới tài phiệt sẵn sàng chi thêm hàng triệu USD chỉ để sở hữu tầm nhìn hướng ra công viên trung tâm, mặt nước rộng lớn hay công trình biểu tượng. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, giới tinh hoa đang hướng sự chú ý tới Lagoonia Zenith - bộ sưu tập biệt thự sở hữu tầm nhìn hàng kilômét mặt biển hồ Paradise Lagoon cùng toàn cảnh các biểu tượng tương lai của siêu đô thị biển.

Đặc quyền cao nhất của bất động sản siêu sang

Trong thị trường bất động sản, một tầm nhìn được xem là "Private Show" (màn trình diễn riêng tư) khi hội tụ hoàn hảo giữa tọa độ hiếm có, nghệ thuật sắp đặt không gian đỉnh cao và tính độc bản của sản phẩm. Tại Vinhomes Green Paradise, dòng sản phẩm Lagoonia Zenith thuộc bộ sưu tập Lagoonia Legacy định nghĩa lại khái niệm này ở một đẳng cấp khác biệt hơn bao giờ hết.

Biệt thự Lagoonia Zenith: “Khán đài VIP” với tầm nhìn hàng kilômét mặt biển - Ảnh 1.

Tầm nhìn độc bản mang tới cho chủ nhân Lagoonia Zenith một "Private Show" trọn vẹn mỗi ngày

"Private Show" tại Zenith được tạo nên từ khả năng chiếm lĩnh không gian hiếm có. Đó không chỉ là mặt nước trước nhà mà là tầm nhìn trải dài hàng kilômét xuyên suốt mặt biển hồ Paradise Lagoon quy mô 800 ha. Tầm nhìn này còn được dệt nên bởi đường chân trời gắn với những biểu tượng tương lai như Cầu Thịnh Vượng, tháp Landmark 108 tầng hay nhà hát Sóng Xanh.

Chủ nhân Lagoonia Zenith được tận hưởng một trong những đặc quyền giá trị nhất của bất động sản siêu sang: chiêm ngưỡng nhịp chuyển động của đô thị từ không gian sống riêng tư, biệt lập và khó có thể tái tạo ở bất kỳ nơi nào khác.

Vượt qua mọi giới hạn thông thường, Lagoonia Zenith gồm những tư dinh hiếm hoi với diện tích đất lên tới hơn 968 m2, diện tích xây dựng hơn 1.149m2 với 3 tầng nguy nga. Còn các căn song lập có diện tích đất lê tới hơn 299 m2 xây dựng, 3 tầng. Không gian sống Lagoonia Zenith được lùi sâu một cách tinh tế sau khoảng đường nội khu rộng 9 - 16 m và vỉa hè 3 - 5 m, tạo nên một bức rèm tự nhiên bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối.

Các căn dinh thự Zenith được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, mang đậm dấu ấn của di sản kiến trúc Á Đông.

Trong đó, kiến trúc Indochine Pháp mang sự hào hoa của di sản nhiệt đới - đồ sộ nhưng không khô cứng. Những hệ mái dốc lớn đổ dài, lam gỗ thoáng khí và hành lang rộng mở tạo ranh giới mềm mại giữa tư gia và thiên nhiên. Từng ô cửa sổ vòm lớn không chỉ đón gió biển mà còn được căn chỉnh để đóng khung trọn vẹn tháp Landmark 108 tầng hay cầu Thịnh Vượng ở phía xa, biến cảnh quan thành bức tranh diễm lệ treo ngay phòng khách.

Biệt thự Lagoonia Zenith: “Khán đài VIP” với tầm nhìn hàng kilômét mặt biển - Ảnh 2.

Phong cách kiến trúc Indochine Hội An mang chiều sâu vàng son bản địa

Còn Indochine Hội An lại mang chiều sâu của vàng son xứ Quảng. Lấy cảm hứng từ thương cảng phồn hoa thế kỷ XVII, phong cách này nổi bật với sắc tường vàng rực rỡ và hệ ngói âm dương lấp lánh nắng biển. Điểm nhấn là phần hiên nhà đua sâu, tạo ra những bóng đổ tự nhiên êm dịu. Ngồi dưới mái hiên, nhấp một ngụm trà, chủ nhân có thể thong dong ngắm biển hồ Lagoon gợn sóng, cảm nhận rõ rệt một nhịp sống chậm rãi, an yên giữa thời cuộc nhiều biến động.

Biệt thự Lagoonia Zenith: “Khán đài VIP” với tầm nhìn hàng kilômét mặt biển - Ảnh 3.

Phong cách kiến trúc Nhật Bản mang triết lý tĩnh tại và tinh giản

Song song với đó, kiến trúc Nhật Bản hiện đại lại mang triết lý tĩnh tại và tinh giản. Dành riêng cho những chủ nhân theo đuổi chuẩn mực "Quiet Luxury" (xa xỉ thầm lặng), không gian được lược bỏ mọi chi tiết rườm rà, nhường chỗ trọn vẹn cho thiên nhiên. Ngôi nhà như hòa làm một với biển hồ trước mặt, mang đến một góc nhìn thiền định, nơi con người có thể vừa làm việc năng suất, vừa tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối để tái tạo năng lượng.

Bảo chứng giá trị từ hạ tầng tỉ đô đang "xếp hàng" về đích

Sự đắt giá của Lagoonia Zenith còn được củng cố bởi hệ thống hạ tầng chiến lược đang đồng loạt tăng tốc về đích. Cầu Cần Giờ đã khởi công từ ngày 3-6, cầu dây văng Bình Khánh đang được đẩy nhanh tiến độ để hợp long trong tháng 6-2026. Trong khi đó, tuyến đường ven biển kết nối Vũng Tàu - Cần Giờ cũng đã được lên kế hoạch khởi công trước ngày 2-7.

Biệt thự Lagoonia Zenith: “Khán đài VIP” với tầm nhìn hàng kilômét mặt biển - Ảnh 4.

Khu Vịnh Ngọc cùng hạ tầng Lagoonia Zenith đã bắt đầu thành hình

Đặc biệt, tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ đang đẩy nhanh tiến độ mặt bằng để chuẩn bị thi công. Sau khi đi vào vận hành, hạ tầng này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ lõi trung tâm thành phố về dự án chỉ vỏn vẹn 13 phút. Mạng lưới hạ tầng đồng bộ này tạo ra bệ phóng vững chắc, đưa giá trị của Vịnh Ngọc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, đằng sau không gian tĩnh lặng, biệt lập của các biệt thự Lagoonia Zenith là nhịp sống đô thị đang ngày một sôi động. Vinhomes Green Paradise liên tục khẳng định sức hút của một tâm điểm giải trí - nghỉ dưỡng mới, minh chứng mới nhất là siêu lễ hội Paradise Summer Fest cuối tuần qua với gần 15.000 lượt khách đổ về tham quan và trải nghiệm.

Biệt thự Lagoonia Zenith: “Khán đài VIP” với tầm nhìn hàng kilômét mặt biển - Ảnh 5.

Siêu lễ hội Paradise Summer Fest ngày 6-6 thu hút gần 15.000 người tới tham quan và trải nghiệm

Quyết định sở hữu Zenith càng thêm phần thuyết phục nhờ những bảo chứng uy tín. Mới đây nhất, siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam đã xuất sắc đạt danh hiệu "Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam".

Khi hạ tầng hoàn thiện, việc sở hữu biệt thự Lagoonia Zenith đồng nghĩa nắm giữ một khối di sản giá trị giữa thiên nhiên kỳ vĩ, một "khán đài VIP" độc bản mà dù sau này có bỏ ra rất nhiều tiền cũng khó mua thêm được phiên bản thứ hai.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà

Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý.

Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25-4-2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt từ 50% tới 80% giá trị căn, tùy giá trị sản phẩm.

Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.

An Mai
từ khóa :
Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Thị trường 13:16

Cloud9 Tower là tòa tháp thứ 9 trong tổng thể 12 tòa tháp của The Privé do BLUEMARQ Development phát triển tại Nam Rạch Chiếc.

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Không gian sống 21:13

Giữa lòng siêu đô thị 1.080 ha tại cửa ngõ Tây Bắc TP HCM đang hiện diện một tiện ích nội khu độc đáo mà ngay cả những đô thị hàng đầu thế giới cũng khó có được

Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những khu đô thị được quy hoạch bài bản

Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những khu đô thị được quy hoạch bài bản

Bất động sản 09:11

Những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ, hiện đạị đã giúp Geleximco nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản (BĐS).

Khi giá trị thực lên ngôi, The Privé trở thành một trong những dự án được quan tâm tại TP HCM

Khi giá trị thực lên ngôi, The Privé trở thành một trong những dự án được quan tâm tại TP HCM

Thị trường 09:11

Trong bối cảnh thị trường BĐS minh bạch hơn, khách hàng ưu tiên dự án có giá trị thực, vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng và khả năng sinh lời bền vững.

Sài Gòn Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án The Privé

Sài Gòn Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án The Privé

Thị trường 09:00

Nhu cầu tìm kiếm không gian sống riêng tư, đẳng cấp ngày càng tăng, đưa các dự án ven sông với hệ tiện ích khác biệt trở thành tâm điểm thu hút trên thị trường.

Gia đình đa thế hệ chọn The Rise để mỗi thành viên đều có khoảng trời riêng

Gia đình đa thế hệ chọn The Rise để mỗi thành viên đều có khoảng trời riêng

Cơ hội an cư 20:42

7 tòa căn hộ The Rise thuộc Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) hiện thực hóa ước mơ an cư cho các gia đình đa thế hệ - nơi trẻ nhỏ

Hưởng lợi từ làn sóng di cư, căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn trở thành tâm điểm đầu tư

Hưởng lợi từ làn sóng di cư, căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn trở thành tâm điểm đầu tư

Bất động sản 18:48

Làn sóng dịch chuyển của lao động trẻ, chuyên gia trong nước và quốc tế đang tạo áp lực lên thị trường nhà ở cho thuê, đặc biệt tại khu vực trung tâm Đà Nẵng.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này