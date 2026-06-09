Biệt thự Lagoonia Zenith: “Khán đài VIP” với tầm nhìn hàng kilômét mặt biển

Tại các đô thị hàng đầu thế giới, giới tài phiệt sẵn sàng chi thêm hàng triệu USD chỉ để sở hữu tầm nhìn hướng ra công viên trung tâm, mặt nước rộng lớn hay công trình biểu tượng. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, giới tinh hoa đang hướng sự chú ý tới Lagoonia Zenith - bộ sưu tập biệt thự sở hữu tầm nhìn hàng kilômét mặt biển hồ Paradise Lagoon cùng toàn cảnh các biểu tượng tương lai của siêu đô thị biển.

Đặc quyền cao nhất của bất động sản siêu sang

Trong thị trường bất động sản, một tầm nhìn được xem là "Private Show" (màn trình diễn riêng tư) khi hội tụ hoàn hảo giữa tọa độ hiếm có, nghệ thuật sắp đặt không gian đỉnh cao và tính độc bản của sản phẩm. Tại Vinhomes Green Paradise, dòng sản phẩm Lagoonia Zenith thuộc bộ sưu tập Lagoonia Legacy định nghĩa lại khái niệm này ở một đẳng cấp khác biệt hơn bao giờ hết.

Tầm nhìn độc bản mang tới cho chủ nhân Lagoonia Zenith một "Private Show" trọn vẹn mỗi ngày

"Private Show" tại Zenith được tạo nên từ khả năng chiếm lĩnh không gian hiếm có. Đó không chỉ là mặt nước trước nhà mà là tầm nhìn trải dài hàng kilômét xuyên suốt mặt biển hồ Paradise Lagoon quy mô 800 ha. Tầm nhìn này còn được dệt nên bởi đường chân trời gắn với những biểu tượng tương lai như Cầu Thịnh Vượng, tháp Landmark 108 tầng hay nhà hát Sóng Xanh.

Chủ nhân Lagoonia Zenith được tận hưởng một trong những đặc quyền giá trị nhất của bất động sản siêu sang: chiêm ngưỡng nhịp chuyển động của đô thị từ không gian sống riêng tư, biệt lập và khó có thể tái tạo ở bất kỳ nơi nào khác.

Vượt qua mọi giới hạn thông thường, Lagoonia Zenith gồm những tư dinh hiếm hoi với diện tích đất lên tới hơn 968 m2, diện tích xây dựng hơn 1.149m2 với 3 tầng nguy nga. Còn các căn song lập có diện tích đất lê tới hơn 299 m2 xây dựng, 3 tầng. Không gian sống Lagoonia Zenith được lùi sâu một cách tinh tế sau khoảng đường nội khu rộng 9 - 16 m và vỉa hè 3 - 5 m, tạo nên một bức rèm tự nhiên bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối.

Các căn dinh thự Zenith được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, mang đậm dấu ấn của di sản kiến trúc Á Đông.

Trong đó, kiến trúc Indochine Pháp mang sự hào hoa của di sản nhiệt đới - đồ sộ nhưng không khô cứng. Những hệ mái dốc lớn đổ dài, lam gỗ thoáng khí và hành lang rộng mở tạo ranh giới mềm mại giữa tư gia và thiên nhiên. Từng ô cửa sổ vòm lớn không chỉ đón gió biển mà còn được căn chỉnh để đóng khung trọn vẹn tháp Landmark 108 tầng hay cầu Thịnh Vượng ở phía xa, biến cảnh quan thành bức tranh diễm lệ treo ngay phòng khách.

Phong cách kiến trúc Indochine Hội An mang chiều sâu vàng son bản địa

Còn Indochine Hội An lại mang chiều sâu của vàng son xứ Quảng. Lấy cảm hứng từ thương cảng phồn hoa thế kỷ XVII, phong cách này nổi bật với sắc tường vàng rực rỡ và hệ ngói âm dương lấp lánh nắng biển. Điểm nhấn là phần hiên nhà đua sâu, tạo ra những bóng đổ tự nhiên êm dịu. Ngồi dưới mái hiên, nhấp một ngụm trà, chủ nhân có thể thong dong ngắm biển hồ Lagoon gợn sóng, cảm nhận rõ rệt một nhịp sống chậm rãi, an yên giữa thời cuộc nhiều biến động.

Phong cách kiến trúc Nhật Bản mang triết lý tĩnh tại và tinh giản

Song song với đó, kiến trúc Nhật Bản hiện đại lại mang triết lý tĩnh tại và tinh giản. Dành riêng cho những chủ nhân theo đuổi chuẩn mực "Quiet Luxury" (xa xỉ thầm lặng), không gian được lược bỏ mọi chi tiết rườm rà, nhường chỗ trọn vẹn cho thiên nhiên. Ngôi nhà như hòa làm một với biển hồ trước mặt, mang đến một góc nhìn thiền định, nơi con người có thể vừa làm việc năng suất, vừa tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối để tái tạo năng lượng.

Bảo chứng giá trị từ hạ tầng tỉ đô đang "xếp hàng" về đích

Sự đắt giá của Lagoonia Zenith còn được củng cố bởi hệ thống hạ tầng chiến lược đang đồng loạt tăng tốc về đích. Cầu Cần Giờ đã khởi công từ ngày 3-6, cầu dây văng Bình Khánh đang được đẩy nhanh tiến độ để hợp long trong tháng 6-2026. Trong khi đó, tuyến đường ven biển kết nối Vũng Tàu - Cần Giờ cũng đã được lên kế hoạch khởi công trước ngày 2-7.

Khu Vịnh Ngọc cùng hạ tầng Lagoonia Zenith đã bắt đầu thành hình

Đặc biệt, tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ đang đẩy nhanh tiến độ mặt bằng để chuẩn bị thi công. Sau khi đi vào vận hành, hạ tầng này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ lõi trung tâm thành phố về dự án chỉ vỏn vẹn 13 phút. Mạng lưới hạ tầng đồng bộ này tạo ra bệ phóng vững chắc, đưa giá trị của Vịnh Ngọc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, đằng sau không gian tĩnh lặng, biệt lập của các biệt thự Lagoonia Zenith là nhịp sống đô thị đang ngày một sôi động. Vinhomes Green Paradise liên tục khẳng định sức hút của một tâm điểm giải trí - nghỉ dưỡng mới, minh chứng mới nhất là siêu lễ hội Paradise Summer Fest cuối tuần qua với gần 15.000 lượt khách đổ về tham quan và trải nghiệm.

Siêu lễ hội Paradise Summer Fest ngày 6-6 thu hút gần 15.000 người tới tham quan và trải nghiệm

Quyết định sở hữu Zenith càng thêm phần thuyết phục nhờ những bảo chứng uy tín. Mới đây nhất, siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam đã xuất sắc đạt danh hiệu "Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam".

Khi hạ tầng hoàn thiện, việc sở hữu biệt thự Lagoonia Zenith đồng nghĩa nắm giữ một khối di sản giá trị giữa thiên nhiên kỳ vĩ, một "khán đài VIP" độc bản mà dù sau này có bỏ ra rất nhiều tiền cũng khó mua thêm được phiên bản thứ hai.