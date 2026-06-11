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Dự án mới
11/06/2026 18:33

Bắt mạch cỗ máy “kinh doanh thực, sinh lời thực” Mini Orchard tại trung tâm xứ Thanh

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Xu hướng đầu tư hiện nay đang nghiêng về những tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định từ hoạt động khai thác thực tế.

Tại Thanh Hóa, tổ hợp thương mại đa tầng Mini Orchard tại Vinhomes Star City đang thu hút sự quan tâm của thị trường và giới đầu tư nhờ mô hình "kinh doanh thực - sinh lời thực".

Khi giới đầu tư "săn" dòng tiền thật

Từng tham gia nhiều kênh đầu tư khác nhau, anh Trần Minh (42 tuổi, Hà Nội) cho biết anh đặc biệt quan tâm tới những tài sản có thể tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thực tế. "Trong một danh mục đầu tư, tôi luôn đánh giá cao những tài sản vừa có tiềm năng gia tăng giá trị, vừa tạo ra nguồn thu đều đặn. Đó là lý do tôi dành nhiều thời gian tìm kiếm các mô hình bất động sản thương mại có khả năng vận hành hiệu quả ngay từ khi đi vào khai thác, thay vì chỉ kỳ vọng vào tăng giá trong dài hạn", anh bộc bạch.

Tổ hợp thương mại đa tầng Mini Orchard - "cỗ máy in tiền" từ mô hình kinh doanh thực

Ngay trong lúc đang đỏ mắt tìm kiếm một "bến đỗ" sinh lời liên tục, Mini Orchard lập tức lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư này. Anh Minh phân tích, khác biệt hoàn toàn với những mặt bằng bán lẻ truyền thống thường xuyên chịu cảnh "đóng băng" chờ tăng giá, dòng tiền tại Mini Orchard được hình thành từ chính nhu cầu tiêu dùng thực tế và duy trì đều đặn nhờ khả năng khai thác đồng thời nhiều nhóm ngành.

Sự cộng hưởng giữa các dòng khách giúp tổ hợp luôn duy trì nhịp giao thương liên tục từ sáng đến đêm, thay vì phụ thuộc vào vài khung giờ cao điểm như nhiều mô hình thương mại truyền thống.

"Vua dòng tiền" mới tại Thanh Hóa

Theo báo cáo của JLLCBRE, các tổ hợp thương mại tích hợp F&B, giải trí và dịch vụ trải nghiệm có thể giúp gia tăng đáng kể thời gian lưu trú của khách hàng so với mô hình mua sắm đơn thuần, qua đó thúc đẩy hiệu quả khai thác thương mại và chi tiêu đa điểm trong cùng một tổ hợp. Nắm bắt "long mạch" này, Mini Orchard thiết lập một hành trình tiêu dùng khép kín với 5 tầng giá trị.

Dòng khách sẽ bị thu hút ngay từ Lively Hub (tầng 1-2) - "phễu đón khách" khổng lồ với các chuỗi F&B, cà phê, siêu thị hoạt động sầm uất. Sau khi ăn uống, họ được dẫn dắt lên Wellness Hub (tầng 3) để trải nghiệm các dịch vụ spa trị liệu, phòng khám y tế quốc tế và giáo dục.

Đỉnh cao của tổ hợp là Elite Business Hub (tầng 3A-5), đại bản doanh của các không gian Co-working, văn phòng đại diện và studio nghệ thuật. Hàng ngàn nhân sự làm việc tại đây sẽ lấp đầy khoảng trống kinh doanh vào giờ hành chính, trở thành lượng khách hàng tiêu thụ khổng lồ cho các dịch vụ ẩm thực, giải trí ở các tầng dưới.

Đặc quyền vận hành 24/7 mang đến lợi nhuận hấp dẫn từ dòng tiền không ngủ

Đặc biệt, khác với các mặt bằng truyền thống vốn bị bó buộc bởi khung giờ đóng cửa nghiêm ngặt, Mini Orchard cho phép hoạt động linh hoạt, vận hành 24/7. Chủ kinh doanh nắm trong tay đặc quyền "kinh doanh không ngủ", thỏa sức khai thác kinh tế đêm mà không phát sinh phí quản lý ngoài giờ đắt đỏ. Việc tối ưu hóa chi phí vận hành này trực tiếp nới rộng biên lợi nhuận ròng, đẩy tỉ suất sinh lời vượt xa các mô hình đầu tư thụ động.

Sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhìn Mini Orchard như một cỗ máy kinh doanh, bởi giá trị ẩn sâu của tổ hợp này còn nằm ở dư địa tích lũy dài hạn. Nếu dòng tiền hàng tháng là "thu nhập chủ động", thì sự tăng giá bất động sản chính là "thu nhập thụ động" bền vững, tạo nên công thức lãi kép mà không kênh đầu tư tài chính nào sánh được.

Tiềm năng tăng giá của Mini Orchard có cơ sở cực kỳ vững chắc khi được đặt trên bệ phóng của đại đô thị Vinhomes Star City.

Khi các tòa tháp căn hộ The Sentosa ngay phía trên Mini Orchard được bàn giao, cùng hơn 4.000 cư dân hiện hữu tại Vinhomes Star City, tổ hợp này nghiễm nhiên ôm trọn một cộng đồng hàng vạn người có sức mua vượt trội. Dòng người liên tục đổ về sinh sống, làm việc và giải trí biến nơi đây thành "tâm chấn" giao thương. Quỹ đất trung tâm hữu hạn, mặt bằng thương mại cao cấp khép kín lại càng khan hiếm, sự chênh lệch cung cầu này sẽ là đòn bẩy tự nhiên đẩy giá trị vốn của Mini Orchard tăng trưởng phi mã theo thời gian.

Cộng đồng cư dân khổng lồ hiện hữu là bảo chứng cho nhịp giao thương sầm uất

Nhằm "trải thảm đỏ" cho dòng vốn thông minh, chủ đầu tư tung ra bộ chính sách bán hàng được đánh giá là "bom tấn" trên thị trường Thanh Hóa hiện tại. Theo đó, khách hàng được cấp "đòn bẩy" tài chính linh hoạt với tỉ lệ hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn cùng nhiều lựa chọn hỗ trợ lãi suất 0% với các mốc thời gian là 18, 24, 30, 36 hoặc 60 tháng (áp dụng có điều kiện cụ thể).

Đối với các nhà đầu tư không sử dụng vốn vay, biên độ lợi nhuận sẽ được tối ưu ngay tại thời điểm giao dịch nhờ mức chiết khấu hấp dẫn lên tới 9% khi thanh toán sớm. Dự án còn dành thêm 3% ưu đãi "Hỗ trợ doanh chủ kinh doanh sớm", miễn phí dịch vụ quản lý trong 24 tháng cùng ưu đãi thành viên VinClub lên đến 1,3%.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà

Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý.

Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25-4-2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt từ 50% tới 80% giá trị căn, tùy giá trị sản phẩm.

Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.

An Mai
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