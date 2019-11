Vũ Cát Tường bất ngờ công bố concert “Inner Me” dành cho khán giả phía Nam

Trong đoạn trailer được hé lộ, Vũ Cát Tường lồng ghép những đoạn nhạc của các ca khúc vô cùng mới mẻ sẽ có trong album vol. 3 "Inner Me": Có người, Dõi Theo, Gió… Ê kíp cho biết, ngay sau khi hoàn thành MV "Có người", nữ ca sĩ đã lập tức bắt tay vào thực hiện trailer đỉnh cao cho concert mới tinh tại TP HCM.



Cho đến hiện tại, Vũ Cát Tường vẫn giữ đúng lời hứa mỗi concert là mỗi câu chuyện khác nhau không hề trùng lặp.

Trong "Dear Hà Nội", người hâm mộ Hà Nội đã có những phút giây vỡ òa cảm xúc với một "tiểu hành tinh" của riêng Vũ Cát Tường, đưa khán giả đi qua mọi "ngóc ngách" nhỏ nhất trong cuộc sống của mình. Còn tại "Inner Me" dành cho khán giả phía Nam, nữ ca sĩ chi mạnh tay cho hiệu ứng đèn LED vô cực trên sân khấu 4 mặt.

Đây là một hiệu ứng thị giác cực kỳ thú vị và đẹp mắt, được tạo nên bằng những tấm gương vô cực khép kín kết hợp với ánh sáng đèn LED. Chỉ mường tượng thôi cũng có thể thấy độ hoành tráng của concert lần này. Thời gian tổ chức 2 concert cho Hà Nội và TP HCM cách nhau chưa đầy 4 tháng, nhưng khả năng sáng tạo và lên ý tưởng của nữ ca sĩ thật đáng nể phục. Do vậy, "Inner Me" lần này nhận được nhiều sự đón chờ từ các fan của Vũ Cát Tường.

"Mỗi khi làm một concert thì khối lượng công việc sáng tạo của Tường ngày một tăng lên và Tường thích điều đó. Nghĩa là mỗi lần mình làm một concert là mình mang tới một chất lượng tốt hơn nữa cho những khán giả đã mua vé đi xem mình hát. Về âm nhạc, Tường đầu tư live band, những sáng tác mới mà Tường đã viết trong năm 2019. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và Tường chắc chắn, những ai đến xem sẽ cảm thấy ấn tượng", nữ ca sĩ chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh - người luôn sát cánh cùng Vũ Cát Tường trong suốt 2 mùa concert trước đây và visual artist Tùng Khỉ - người lên ý tưởng cho trailer đặc sắc của "Inner Me", hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một live concert đã phần nghe và bị hấp dẫn hoàn toàn bởi phần nhìn.

Nối tiếp thành công của "Dear Hanoi", VinID tiếp tục được Vũ Cát Tường lựa chọn cùng đồng hành trong "Inner Me". Có thể thấy, VinID ngày càng chứng tỏ mình trong cuộc đua bán vé với hàng loạt chương trình hot như hoàn tiền cho các đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên, tặng voucher mua hàng tại hệ thống VinPro hay cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ nghệ sĩ khi mua vé thành công qua ví điện tử.

Vé sẽ được chính thức bán trên ứng dụng VinID vào lúc 19 giờ ngày 15-11. Các hạng vé của Inner Me sẽ bao gồm Forever Mine (1.500.000 đồng), Dõi theo (800.000 đồng), Có người (500.00 đồng) và Gió (300.000 đồng). "Inner Me" sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15-12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Theo sơ đồ sân khấu, dù khán giả ngồi ở đâu cũng đều có thể quậy hết mình với Vũ Cát Tường trong concert lần này.