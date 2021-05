Vinasun ra mắt taxi đỏ

1/5/2021 548 1k

Sau lễ xuất phát vào sáng 29-4 tại Khu đô thị The Sol City (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), đoàn Caravan thiện nguyện 2030 lần thứ 16 "Vượt sóng Côn Sơn" đã bước vào chinh phục hành trình 5 ngày 4 đêm (từ ngày 29-4 đến 3-5) đi qua Long An - Sóc Trăng - Côn Đảo - Trà Vinh - Bến Tre - TP HCM.