Vì sao nhà đầu tư miền Tây đỏ mắt săn bất động sản ven biển?

Miền Tây được biết đến không chỉ là vựa lúa lớn nhất nước mà còn là vùng đất du lịch nhộn nhịp bậc nhất. Theo thống kê, năm 2019, lượng du khách đến ĐBSCL ước đạt 47 triệu lượt, trong đó thành phố Cần Thơ - thủ phủ du lịch miền Tây đón 8,8 triệu lượt khách, cao hơn cả thành phố du lịch nổi tiếng Đà Nẵng (8,7 triệu lượt năm 2019).

Du lịch miền Tây chủ yếu theo hình thức sinh thái miệt vườn, sông nước với những vườn cây trĩu quả hay chợ nổi sầm uất. Tuy nhiên, trước những thông tin không mấy khả quan gần đây về tình trạng hạn mặn ngày càng nghiêm trọng hay sự suy giảm của lượng nước sông Mê Kông, nhiều nhà đầu tư miền Tây, vốn dày dạn kinh nghiệm trong kinh doanh du lịch, đã bắt đầu chuyển hướng tìm kiếm những thị trường mới thay cho hình thức miệt vườn sinh thái truyền thống, mà bất động sản ven biển gắn với du lịch là giải pháp hàng đầu.

Hai năm trở lại đây, trong khi thị trường BĐS nói chung lên xuống thất thường, thậm chí một số phân khúc có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì BĐS ở những khu vực ven biển phát triển về du lịch lại tăng trưởng ấn tượng.

Nhà đầu tư BĐS miền Tây chuyển hướng tới các vùng du lịch biển

Ngay cả khi dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng, ảnh hưởng mạnh đến thị trường BĐS thì ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam vẫn nhận định nhu cầu về BĐS ven biển gắn với du lịch luôn lớn, bởi lẽ đây là kênh đầu tư mang đến những giá trị bền vững.

Với tình hình hiện tại, khi cả nền kinh tế có nhiều biến động như giá vàng tăng đỉnh điểm, thị trường chứng khoán biến động bất thường, thì đầu tư vào một kênh an toàn mang tính dài hạn như BĐS ven biển gắn với du lịch biển là một nước cờ khôn ngoan và thức thời của các nhà đầu tư miền Tây.

Bởi, việc sở hữu một ngôi nhà thứ 2 gắn với du lịch biển sẽ giúp các nhà đầu tư miền Tây mở thêm một "cửa" kinh doanh dựa trên những thế mạnh và kinh nghiệm sẵn có. Thêm vào đó, nếu so sánh giữa việc mua nhà ven biển và mua nhà tại TP Hồ Chí Minh thì BĐS ven biển sở hữu nhiều lợi thế hơn như giá thành hợp lý, tiềm năng phát triển thương mại cao và bền vững, đồng thời thiên nhiên và khí hậu vùng biển cũng mang đến không gian và chất lượng sống lý tưởng hơn, cho dù là để kinh doanh hay để ở.

Thiên đường Phú Quốc được gọi tên nhiều nhất

Các tỉnh miền Tây đều sở hữu đường ven biển riêng nhưng hạ tầng đầu tư cho du lịch biển vẫn chưa xứng tầm, thậm chí mới đang ở những bước chập chững đầu tiên nếu so sánh với những vùng biển du lịch nắng ấm khác như Phú Quốc… "Rót vốn" vào đây, các nhà đầu tư cần xác định phải chờ đợi dài lâu để hoàn thiện hạ tầng và quy hoạch. Thêm nữa, kết nối giữa các tỉnh trung tâm miền Tây như Cần Thơ đến các vùng ven biển kể trên còn lắm trở ngại.

Sun Grand City New An Thoi sở hữu vị trí đắc địa ở Nam đảo Phú Quốc

Trong khi đó, Phú Quốc lại là một câu chuyện khác. Với đường bay thẳng từ Cần Thơ tới Phú Quốc vừa khai thác, rõ ràng thời gian di chuyển của các nhà đầu tư miền Tây đến đảo Ngọc thiên đường đã được rút ngắn từ gần 8 tiếng đồng hồ xuống còn vỏn vẹn hơn 30 phút. Bên cạnh đó, hòn đảo này đã trở thành "ngôi sao đang lên" của giới đầu tư gần đây. Hàng loạt "ông lớn" xây dựng cả một hệ sinh thái du lịch all-in-one tại đây. Kinh doanh du lịch tại Phú Quốc đã liên tục tăng trưởng vô cùng ấn tượng.



Với những lợi thế kể trên, không ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư miền Tây đã "đổ bộ" đảo Ngọc để tìm cơ hội đầu tư mới. Anh Nguyễn Tiến Thành, một doanh nhân Cần Thơ, cho hay: "Tôi đã nhắm đến Phú Quốc từ năm 2018 nhưng thời gian đó giá đất sốt nóng, bị đẩy lên quá cao. Giờ đây cơn sốt đất nền đã qua làm cho các giao dịch cũng trở về giá trị thực nên tôi thấy đây là thời điểm rất hợp lý để "xuống tiền". Anh cũng cân nhắc đầu tư vào những dự án có chủ đầu tư uy tín bởi chỉ có chủ đầu tư lớn mới sở hữu được những quỹ đất ở vị trí đắc địa, được quy hoạch đồng bộ và bài bản nên vì thế sẽ tốt hơn cho việc phát triển kinh doanh lẫn tính thanh khoản trong tương lai.

Sun Grand City New An Thoi dễ dàng biến hóa phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh

Một trong những dự án được nhiều nhà đầu tư như anh Thành lựa chọn là Sun Grand City New An Thoi nằm tại phía Nam đảo Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Nằm trong 6% quỹ đất đô thị ít ỏi của Phú Quốc và sở hữu quyền sử dụng đất lâu dài, Sun Grand City New An Thoi là quần thể khu đô thị kiểu mẫu với hệ thống nhà phố thương mại và nhà phố liền kề ven biển mang cảm hứng Địa Trung Hải. Mỗi sản phẩm nhà phố tại đây được thiết kế mở với diện tích đất 100-250 m2, cao 5 tầng, có khoảng lùi đủ tạo không gian trang trí các cửa hàng nhưng vẫn giữ được mối tương tác bên trong với bên ngoài. Dự án thích hợp để ở hoặc kinh doanh với đa dạng công năng từ khách sạn mini, homestay, spa, đến quán bar, nhà hàng, cà phê, shop thời trang, hàng lưu niệm... Bên cạnh đó, nhờ hạ tầng kết nối hoàn hảo với hệ sinh thái du lịch gồm các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp của Sun Group, Sun Grand City New An Thoi sở hữu tiềm năng sinh lời lớn khi lượng du khách đến đây không ngừng gia tăng.



Rộng cửa đón nhà đầu tư miền Tây tìm đến "khai mở" thị trường mới, Sun Grand City New An Thoi đang trong giai đoạn cấp tập hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Diện mạo một đô thị đảo đầu tiên - điểm đến sống động của Nam Phú Quốc đang dần lộ rõ hình hài.