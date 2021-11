TikTok tiếp tục thắng lớn tại giải MMA SMARTIES 2021

Tại lễ trao giải trực tuyến MMA SMARTIES 2021 diễn ra vào ngày 18-11, chiến dịch "Mấy Bé Lì" của nhãn hàng Maybelline New York đồng hành cùng TikTok đã xuất sắc được xướng tên trong 3 giải thưởng, gồm một giải Vàng hạng mục Brand Awareness/Experience, cùng hai giải Bạc hạng mục Social Media Marketing và User Generated/Influencer Marketing. Tiếp nối 2020, năm 2021 cũng đánh dấu một năm thắng lớn của TikTok khi lần thứ hai liên tiếp vinh dự nhận giải thưởng ngành Publisher/Media Company of the Year (hạng mục Vietnam SMARTIES Industry Awards) tại giải thưởng thường niên danh giá bậc nhất trong lĩnh vực Marketing.

Ông An Bùi, Giám đốc Marketing mảng Kinh doanh TikTok Việt Nam, chia sẻ: "Tôi cùng đội ngũ TikTok rất biết ơn và vinh dự khi lần thứ hai liên tiếp được công nhận và trao giải thưởng ngành tại MMA SMARTIES 2021. TikTok luôn nỗ lực để xây dựng một không gian giải trí an toàn và truyền cảm hứng mỗi ngày không chỉ cho cộng đồng mà còn với thương hiệu. Hai năm qua, chúng tôi tự hào khi góp phần vào thành công của nhiều chiến dịch sáng tạo và từng bước trở thành đối tác tin cậy của các nhãn hàng, giúp thương hiệu xây dựng dấu ấn riêng với người dùng tại Việt Nam".

Giải thưởng là động lực để TikTok tiếp tục phát triển nhiều giải pháp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cũng như nâng tầm câu chuyện thương hiệu, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Giải thưởng SMARTIES™ là cuộc thi được tổ chức bởi Hiệp hội Tiếp thị Di động Thế giới (Mobile Marketing Association - MMA) với mục đích tìm ra và ghi nhận những sáng kiến mới, những ý tưởng dẫn dắt thị trường Tiếp thị di động (Mobile Marketing) nhằm thúc đẩy sự chuyển mình và đổi mới của lĩnh vực tiếp thị di động trong khu vực.