Khu đô thị quảng trường biển Sun Grand Boulevard chính thức ra mắt tại Sầm Sơn

5/5/2021 548 1k

Không chỉ tạo bóng mát, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường sống, cây xanh còn góp phần đem lại chất lượng sống tốt hơn cho người dân. Chính vì vậy, Tập đoàn Thiên Minh đã ưu tiên thiết kế cây xanh cảnh quan tại dự án The New City Châu Đốc, An Giang.