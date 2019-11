Dự án Victoria Garden- hướng đến công nghệ xanh

Bà Châu Mỹ Tiên - Đại diện Chủ đầu tư Gia Việt Khánh Hưng cho biết: Dự án căn hộ cao cấp Victoria Garden nằm ở vị trí đắc địa, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa đang là dự án khu căn hộ rất tiềm năng, được khách hàng mong đợi. Dự án được xây dựng trên khu đất 7.000 m2, thiết kế gồm 2 tòa nhà cao 30 tầng, nối liền bởi 7 cây cầu mang mảng xanh đẹp mắt và nhiều tiện ích khác. Với vị trí liền kề khu Tây Nam Sài Gòn, từ Victoria Garden cư dân dễ dàng di chuyển về phía trung tâm TP HCM chỉ 20 phút theo đại lộ Võ Văn Kiệt, đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng trong vòng 15 phút, đến cao tốc TP HCM - Trung Lương mất 10 phút để đi về các tỉnh miền Tây, chỉ 5 phút để đến các siêu thị, bệnh viện và TTTM như siêu thị BigC An Lạc, bến xe Miền Tây, bệnh viện Nhi Đồng TP, bệnh viện Quốc tế City và TTTM Aeon Mall. Ngoài ra, dự án còn tiếp giáp hàng loạt các trường tiểu học, trung học; các trường đại học, hệ thống các trường học quốc tế, mang đến một cuộc sống tiện nghi, hiện đại dành cho cư dân.

Với mong muốn mang đến cho cư dân cuộc sống an lành, gần gũi với thiên nhiên, Victoria Garden hướng tới không gian xanh, bình yên và thơ mộng; lấy cảm hứng từ thiên nhiên hùng vĩ của vùng Tây Bắc kết hợp với lối kiến trúc Tây Ban Nha, tòa nhà được thiết kế bao phủ bởi mảng xanh trải dọc từ trên xuống theo hình ruộng bậc thang. Vì vậy dù sống trong bất kỳ căn hộ nào khách hàng cũng được đắm chìm trong màu xanh tươi mát đẹp như cổ tích giữa lòng thành phố. Ngoài ra, dự án trang bị tiện ích cao cấp như hồ bơi tràn lớn nhất khu vực với 400 m2 trên sân thượng, khu TDTT, làm đẹp, gym, yoga và spa; khu sinh hoạt cộng đồng; tổ chức sự kiện, hội nghị; phòng chiếu phim; thư viện; khu giải trí; các lớp học năng khiếu cho trẻ em, khu thư giãn gia đình; trung tâm thương mại, các quán cafe, nhà hàng, BBQ.

Đặc biệt, dự án còn có hệ thống trường mầm non Nhật Bản và phòng khám đa khoa quốc tế. Điểm khác biệt và vượt trội hơn hẳn của Victoria Garden là toà nhà hoạt động theo mô hình "Autonomous house" – ngôi nhà tự sống bao gồm tự tạo điện từ mặt trời, gió sử dụng cho hệ thống chiếu sáng của tòa nhà, giảm thiểu nhiệt và khí thải trong không khí, tạo môi trường sống trong lành cho cư dân. Hệ thống tự kiểm soát an ninh và an toàn kỹ thuật bằng các công nghệ thông minh, phù hợp và các hệ thống giám sát lối vào, lối ra, báo cháy khẩn.

Ngoài ra, Victoria Garden còn là một điển hình cho công nghệ xanh, đủ tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến cho các hệ thống bảo đảm hoạt động cho nhà cao tầng bao gồm hệ thống quản lý tự động, hệ thống thông tin, hệ thống tự động hóa kỹ thuật công trình, hệ thống thiết bị trung tâm lấy năng lượng mặt trời và tích tụ nước mưa làm mát tòa nhà và quản lý chăm sóc cây xanh. Dự án hứa hẹn mang đến cho khách hàng một cuộc sống thượng lưu, bậc nhất khu vực.