EVNGENCO3 đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Lực lượng vũ trang (LLVT) đã phát huy truyền thống anh hùng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự xã hội, hăng hái thi đua sáng tạo lập nhiều thành tích, cống hiến tài năng, trí tuệ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố Thủ Đức. Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) vinh dự được biểu dương là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn này.

Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Thành phố Thủ Đức giai đoạn 2019 – 2024 được triển khai đồng bộ với các nội dung, tiêu chí thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Thành phố; hình thức phong phú, đa dạng, giải pháp thiết thực. Thông qua phong trào thi đua quyết thắng đã hình thành và phát triển rộng khắp những điển hình tiên tiến của LLVT Thành phố, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu giữ vững an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức biểu dương các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024

Tại Đại hội lần này có 22 tập thể và 83 cá nhân được Thành phố Thủ Đức vinh danh, trao tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024. Trong số đó, Tổng Công ty Phát điện 3 có 1 cá nhân và 1 tập thể Ban CHQS Tổng Công ty được khen thưởng, được đánh giá là một trong những tập thể xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua.



Đại diện Ban CHQS Tổng Công ty Phát điện 3 (thứ 2 từ trái qua - hàng đầu) nhận giấy khen của Thành phố Thủ Đức

Những năm qua, EVNGENCO3 luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, Tổng Công ty, Ban CHQS, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tự vệ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương. EVNGENCO3 rất tích cực trong công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với địa phương, tổ chức thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa, thiết thực, đóng góp hỗ trợ chính quyền địa phương, chia sẻ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. Ngoài các hoạt động thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, thi công các công trình chiếu sáng, xây dựng nông thôn mới, chung tay chăm sóc, giúp đỡ trẻ em, hoạc sinh trên địa bàn TP HCM, Tổng Công ty vẫn chú trọng hoàn thành tốt công tác hậu phương quân đội. Đặc biệt là các chương trình an sinh xã hội đã triển khai trong đợt bùng phát dịch COVID19 tại TP HCM và chương trình "Học đường niềm tin" chăm lo cho 47/98 em học sinh cấp 2 bị mồ côi cha/mẹ do dịch COVD19 đã giúp lan tỏa thông điệp nghĩa tình của người EVNGENCO3 đến toàn xã hội.