Đi tìm chủ nhân “mua nhà trúng nhà” tại C-Sky View

Tháng 6-2022, cư dân C-Sky View sẽ chính thức nhận nhà. Đáp lại tình cảm và sự đồng hành của khách hàng trong suốt thời gian qua, chủ đầu tư C-Holdings và nhà đầu tư dự án Cen Land tổ chức chương trình tri ân khách hàng vào ngày 28-5.

Tại đây, khách hàng đã sở hữu căn hộ C-Sky View có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn. Trong đó, giải thưởng giá trị nhất là căn hộ C-River View 1 phòng ngủ (dự án mới của chủ đầu tư C-Holdings tại TP Thủ Dầu Một). Gồm 2 tòa tháp với 632 căn hộ, C-River View đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương công nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, đang xây dựng đến tầng 4.

Trước đó, chủ đầu tư C-Holdings tổ chức chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm 2 xe Mercedes C200 và nhiều phần quà khác.

Tọa lạc tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, C-Sky View thừa hưởng trọn vẹn lợi thế về vị trí, cảnh quan và môi trường sống trong lành của khu vực. Đây cũng là lợi thế lớn giúp dự án thu hút đông đảo nhà đầu tư, người mua nhà trong thời gian qua.

Khách hàng C-Sky View trúng xe Mercedes C200 thứ 2

Điểm nổi bật của C-Sky View là không gian rộng thoáng từ cảnh quan, mảng xanh nội khu đến thiết kế bên ngoài, bên trong căn hộ. Hành lang dự án được thiết kế mở, điều hòa và luân chuyển không khí tốt. Tất cả căn hộ đều có ban công, sân phơi riêng, cửa sổ đón gió và ánh sáng tự nhiên, giúp nâng cao sức khỏe của cư dân. Dự án được sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, hướng đến cuộc sống xanh bền vững.

Tòa nhà C-Sky View nổi bật giữa trung tâm TP Thủ Dầu Một.

Luôn đặt mình ở vị trí của cư dân để mang đến những trải nghiệm sống hoàn hảo nhất, chủ đầu tư C-Holdings chăm chút hoàn thiện không gian sống tại C-Sky View trong quá trình xây dựng. C-Holdings nâng cấp miễn phí toàn bộ hệ cửa khóa cơ của căn hộ C-Sky View thành hệ cửa khóa từ hiện đại, bảo mật tối đa cho gia chủ.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đảm bảo các vật liệu xây dựng của dự án đúng như mô tả ban đầu hoặc cao cấp hơn: Hệ bếp do Casta thi công và lắp đặt, sàn gỗ phòng ngủ An Cường, hệ kính dày hai lớp, khóa an toàn với trẻ em…

Tại C-Sky View, C-Holdings mong muốn tạo nên cộng đồng cởi mở, gắn kết và chan hòa. Dự án được quy hoạch đầy đủ không gian sinh hoạt chung ngay nội khu: Hồ bơi, bể sục Jacuzzi, khu nhà chòi thư giãn và tắm nắng, đường tản bộ hoa hồng, vườn BBQ, gym, spa…

Thêm vào đó, chủ đầu tư còn tạo nhiều không gian để các bé khám phá thế giới xung quanh. Với khu vui chơi đa màu sắc và công viên cây xanh, cư dân nhí thỏa sức nô đùa, học tập cùng bạn bè, phát triển thể chất và phát huy khả năng sáng tạo.

Lễ Tri ân khách hàng dự án C-Sky View diễn ra vào ngày 28-5-2022 tại The Mira Hotel (555B Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương). Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Nhà đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) Hotline: 0876 22 88 66 Website: https://c-skyview.com.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/CSkyView.BinhDuong.CenLand